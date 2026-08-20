Después de terminar fuera del top 2 de la liga portuguesa por primera vez en cuatro años la pasada temporada, el Benfica estará centrado en dar pasos positivos en esta campaña. Puedes unirte a los fervientes benfiquistas que se congregan cada semana en el icónico Estádio da Luz para apoyar a su equipo reservando tus entradas hoy mismo.

La demanda para ver al Benfica, que es el club más laureado de Portugal, con unos 14 millones de aficionados en todo el mundo y la asombrosa cifra de más de 400.000 socios, puede ser alta, pero no pierdas la esperanza todavía.

La emoción está garantizada cuando el Benfica salta al campo. Los chicos de Marco Silva marcan goles por diversión, y anotaron 5 o más goles en un puñado de ocasiones solo durante el mes de apertura de la temporada. Vangelis Pavlidis sigue liderando el ataque con estilo, y tratará de aumentar su cuenta de hat-tricks.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del Benfica, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos del Benfica

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas lun., 31 de agosto (18.45) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lisboa) Entradas sáb., 5 de septiembre (por confirmar) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Entradas mié., 9 de septiembre (20.15) Moreirense vs Benfica Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) Entradas sáb., 12 de septiembre (por confirmar) Benfica vs Gil Vicente Estádio da Luz (Lisboa) Entradas sáb., 19 de septiembre (por confirmar) Porto vs Benfica Estádio do Dragão (Oporto) Entradas sáb., 10 de octubre (por confirmar) Benfica vs Vitoria Guimaraes Estádio da Luz (Lisboa) Entradas sáb., 24 de octubre (por confirmar) Santa Clara vs Benfica Estadio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores) Entradas mar., 27 de octubre (19.00) Taça da Liga: Benfica vs Gil Vicente Estádio da Luz (Lisboa) Entradas dom., 1 de noviembre (por confirmar) Benfica vs Alverca Estádio da Luz (Lisboa) Entradas

Cómo comprar entradas del Benfica

Las entradas oficiales para los partidos del Benfica pueden comprarse exclusivamente a través de los canales digitales del club o de tiendas físicas autorizadas. La taquilla principal (Bilheteira Centenário) se encuentra en el Estádio da Luz. Las entradas físicas también pueden conseguirse en la tienda oficial del Benfica Jardim do Regedor, en el centro de Lisboa.

Las entradas para los partidos suelen salir a la venta en ventanas escalonadas:

Fase 1: poseedores del Red Pass. Los abonados disponen de un breve plazo para confirmar sus asientos o comprar asignaciones extra.

Fase 2: Sócios (socios del club). Los miembros con las cuotas al día tienen acceso prioritario a continuación. Esta fase suele comenzar aproximadamente entre 7 y 14 días antes del partido.

Fase 3: venta al público. Si quedan asientos, se ponen a disposición del público general aproximadamente una semana antes del encuentro.

Nota: advertencia sobre los ‘Tres Grandes’. Las entradas para partidos de alta exigencia como el Derby de Lisboa (contra el Sporting CP), O Clássico (contra el FC Porto) y los encuentros de la Champions League rara vez llegan a la venta al público porque los socios las agotan durante la Fase 2. Para los partidos habituales de liga, la disponibilidad para el público general es muy probable.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Benfica en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Benfica?

Las entradas oficiales en la web del club Benfica suelen oscilar entre 15 € y 40 € para los socios (Sócios) y entre 30 € y 90 € para el público general en los encuentros estándar de la Primeira Liga.

Para partidos de gran demanda, como el derbi O Clássico contra el FC Porto o las noches europeas, los precios oficiales de base pueden subir a entre 100 € y 180 €, mientras que la hospitalidad prémium puede elevarse mucho más.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundaria como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estádio da Luz

El Estádio da Luz, situado en Lisboa, es el emblemático estadio del Benfica y uno de los grandes recintos futbolísticos de Europa. Su nombre oficial es Estádio do Sport Lisboa e Benfica, y los aficionados al fútbol de todo el mundo lo apodan cariñosamente "A Catedral" (La Catedral).

El Estádio da Luz original se inauguró en 1954 y era un monumental estadio de hormigón. A finales de la década de 1980, creció hasta albergar a la asombrosa cifra de 120.000 espectadores, lo que lo convirtió en el estadio más grande de Europa en aquel momento.

Como parte del proceso de organización de la Eurocopa 2004 de la UEFA, la histórica estructura original fue demolida por completo. El nuevo recinto, el actual, ultramoderno y con todas las localidades de asiento, abrió en octubre de 2003 con una capacidad inicial de 65.647 espectadores.

Entre los partidos memorables disputados en el Estádio da Luz figuran los siguientes:

Final de la Eurocopa 2004 : Grecia sorprendió al mundo al derrotar por 1-0 a la anfitriona Portugal para levantar el trofeo del Campeonato de Europa.

Final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2014 : el Real Madrid conquistó su legendario décimo título europeo al derrotar por 4-1 en la prórroga a su rival ciudadano, el Atlético de Madrid.

Final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2020 : en unas condiciones únicas marcadas por la pandemia, el Bayern de Múnich derrotó al Paris Saint-Germain por 1-0 a puerta cerrada para completar el triplete.

El tributo a Eusébio: a las afueras del estadio se alza una famosa estatua de bronce de Eusébio, el mejor jugador de la historia del Benfica. Tras su muerte en 2014, la estatua se convirtió en un enorme y emotivo santuario cubierto de bufandas de aficionados de todo el mundo.

Récords y estadísticas del Benfica

El Benfica (Sport Lisboa e Benfica) es el club de fútbol más laureado de Portugal, con un récord de 88 grandes trofeos, lo que afianza su lugar como una de las instituciones deportivas más icónicas de Europa. Representado por su icónica mascota águila, Vitória, el Benfica se erige como un auténtico gigante del fútbol continental.

Palmarés del club y trofeos destacados

Primeira Liga (Campeonato de Portugal) : 38 títulos

Taça de Portugal (Copa de Portugal) : 26 títulos

Copa de Europa : 2 títulos

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Nené (575), António Veloso (538)

Más goles: Eusébio (473), José Águas (379)

Jugador más laureado

El central brasileño Luisão levantó un récord de 20 trofeos durante su larga etapa como capitán del club.

Campeón invicto

Durante la temporada 1972-73, el Benfica se convirtió en el primer club portugués en ganar la liga completamente invicto, con 28 victorias y 2 empates.

El vuelo de la mascota

Antes de cada partido en casa en el Estádio da Luz, la mascota viva del club, el águila calva Águia Vitória, vuela alrededor de todo el estadio antes de aterrizar con precisión sobre un escudo en el césped, completando en la vida real el escudo oficial del club. La leyenda dice que, si el águila da dos vueltas al estadio antes de aterrizar, el Benfica ganará el partido.















