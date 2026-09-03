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¿Cuándo juega el Atlético de Madrid?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas Miércoles, 19 de agosto de 2026, 21:00 CET (confirmado) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas Domingo, 23 de agosto de 2026, 17:00 CET (confirmado) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 15-16 de septiembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 19-20 de septiembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 24-25 de octubre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 7-8 de noviembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 5-6 de diciembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 12-13 de diciembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 9-10 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Último partido de la primera mitad de la temporada) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 16-17 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 30-31 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 20-21 de febrero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 6-7 de marzo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 20-21 de marzo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 10-11 de abril de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 17-18 de abril de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 1-2 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 15-16 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 22-23 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas

¿Dónde comprar entradas del Atlético de Madrid?

La vía más directa para conseguir entradas del Atlético de Madrid es el portal oficial del club, donde los socios disfrutan de un periodo prioritario de preventa antes de que la venta general se abra al público. El sistema de membresía de Socios del Atlético es más accesible que el de algunos de sus rivales de LaLiga, y unirse puede dar acceso a descuentos y a comprar asientos antes para los partidos más importantes.

Dicho esto, la venta general oficial para partidos de alta demanda como el derbi de Madrid, la visita del Barcelona o cualquier eliminatoria de la Champions League suele avanzar con enorme rapidez, y con bastante más de 150.000 socios compitiendo por un estadio con capacidad para poco más de 70.000 espectadores, muchos aficionados se quedan sin entrada a través de los canales oficiales.

Ahí es donde entra en juego el mercado de reventa. StubHub es una de las formas más sencillas de garantizarse un asiento en el Riyadh Air Metropolitano, con entradas disponibles en todos los rangos de precio y en todas las zonas del estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas del Atlético de Madrid?

Los precios de las entradas en el Riyadh Air Metropolitano varían enormemente en función del rival y de la zona del estadio, pero realmente hay opciones para todos los presupuestos. Las entradas más baratas para partidos estándar de LaLiga contra rivales de mitad de tabla pueden conseguirse desde unos 30 euros, lo que hace que ir a ver al Atlético de Madrid sea considerablemente más asequible que visitar a algunos de los otros superclubes de Europa.

Para las grandes citas, cabe esperar una subida importante de los precios. El derbi de Madrid contra el Real Madrid y la visita del Barcelona son de forma constante las dos entradas más difíciles y más caras de encontrar durante toda la temporada, con asientos en el anillo superior que suelen arrancar en torno a los 60 o 90 euros y subir muy por encima de esa cifra en las posiciones de tribuna lateral y anillo inferior. Los partidos de eliminatorias de la Champions League en el Metropolitano, un estadio que ha acogido una final de la Copa de Europa, presentan recargos similares.

Los abonos de temporada para 2026/27 oscilan desde unos 290 euros en el tramo más barato (anillo superior) hasta bastante más de 2.000 euros para los asientos más exclusivos del anillo inferior en el lateral del terreno de juego, aunque las entradas para partidos sueltos siguen siendo la opción más flexible para los aficionados visitantes y para quienes no quieran comprometerse con toda la campaña.

La buena noticia para quienes buscan gangas es que el mercado de reventa en StubHub ofrece con regularidad algunos de los precios más competitivos del mercado, especialmente para partidos todavía lejanos en el calendario. Comprar con antelación y vigilar los anuncios a medida que se actualizan es, de forma constante, la mejor manera de encontrar las entradas más baratas posibles del Atlético de Madrid para el partido que prefieras.

Todo lo que necesitas saber sobre el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, apodado Los Rojiblancos y Los Colchoneros, fue fundado en 1903 y lleva bastante más de un siglo siendo una de las tres grandes potencias del fútbol español, junto con el Real Madrid y el Barcelona. Pese a haber operado durante gran parte de su historia con una fracción de los recursos financieros de sus dos grandes rivales nacionales, el Atlético ha construido una identidad basada en la resiliencia, la disciplina defensiva y una atmósfera de partido inigualable.

Diego Simeone ha sido la fuerza impulsora de la era moderna del club desde que asumió el cargo en diciembre de 2011. Bajo su dirección, el Atlético ha ganado LaLiga en dos ocasiones, ha levantado la Europa League y la Supercopa de la UEFA varias veces, y ha alcanzado dos finales de la Champions League. Simeone arranca la temporada 2026/27 como uno de los entrenadores con más tiempo en el cargo en el fútbol mundial, y sus métodos siguen siendo la base de todo lo que hace el club sobre el césped.

Fuera del campo, la estructura de propiedad ha cambiado de forma significativa, con Apollo Global Management controlando ahora una participación mayoritaria junto a Quantum Pacific Group, lo que aporta nueva inversión y ambición al club de cara a esta campaña. Sobre el césped, las recientes operaciones en el mercado de fichajes han reforzado aún más la plantilla, y el Atlético afronta la nueva temporada con el objetivo de recortar distancias con la cabeza de LaLiga mientras compite en todos los frentes, a nivel nacional y en Europa.

Para los aficionados visitantes, un viaje a Madrid para ver al Atlético va mucho más allá de 90 minutos de fútbol. La cultura de la afición que rodea al club, el ruido dentro del estadio y la pasión de una hinchada que nunca ha flaqueado ni siquiera en los años más difíciles convierten la experiencia en uno de los días de partido imprescindibles del fútbol mundial.

Todo lo que necesitas saber sobre el Riyadh Air Metropolitano

El estadio del Atlético de Madrid ha pasado por varios nombres desde que abrió en su forma actual en 2017, pasando de Wanda Metropolitano a Civitas Metropolitano antes de convertirse en el Riyadh Air Metropolitano con su actual acuerdo de naming rights. El estadio está situado en el distrito de San Blas-Canillejas, en el este de la ciudad, y sustituyó al emblemático anterior hogar del club, el Vicente Calderón, tras más de medio siglo allí.

Con una capacidad de alrededor de 70.000 espectadores, el Riyadh Air Metropolitano es el tercer estadio más grande de España, solo por detrás del Camp Nou y el Santiago Bernabéu, y sus gradas empinadas y muy juntas están diseñadas para mantener el ruido dentro y hacer que el ambiente sea lo más intenso posible. El recinto ya ha acogido algunas de las citas más importantes del fútbol europeo, incluida una final de la Champions League, y también se utiliza con regularidad para partidos de la selección española.

Llegar al estadio es sencillo gracias a la estación de metro Estadio Metropolitano, que está justo al lado del recinto y conecta fácilmente con el centro de Madrid. Los aficionados que lleguen desde el centro de la ciudad deberían prever tiempo de sobra antes del saque inicial, tanto para empaparse del ambiente previo al partido alrededor del estadio como para moverse entre la multitud que se dirige a través de los tornos.