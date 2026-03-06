Cómo comprar entradas del Al-Khaleej 2026/27: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

El foco del fútbol saudí suele apuntar la mayor parte del tiempo hacia el gran cuatro, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli, pero para vivir y apreciar de verdad todo lo que ofrece la liga más grande de Asia, merece la pena seguir a todos los clubes de la Saudi Pro League.

Uno de los clubes que sigue rindiendo por encima de lo esperado es Al-Khaleej, originario de la ciudad de Saihat, en la Provincia Oriental, aunque disputa sus partidos como local en el estadio Prince Mohammed bin Fahd, en la vecina ciudad de Dammam.

Deja que GOAL te guíe sobre cómo puedes ver a «Al-Danah» (Las Perlas), con toda la información sobre las entradas, incluido cómo comprarlas y cuánto cuestan.

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¿Cuándo juega Al-Khaleej?

Fecha y hora Partido Competición Entradas 15 de ago. de 2026 - 12:15 Al-Taawoun vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 18 de ago. de 2026 - 12:05 Al Akhdoud vs Al Khaleej King Cup Entradas 22 de ago. de 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Shabab Saudi Pro League Entradas 25 de ago. de 2026 - 12:05 Abha vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 28 de ago. de 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Hilal Saudi Pro League Entradas 3 de sep. de 2026 - 12:30 Neom SC vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 7 de sep. de 2026 - 11:30 Al Khaleej vs Al Riyadh Saudi Pro League Entradas 10 de sep. de 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Nassr Saudi Pro League Entradas 17 de sep. de 2026 - 14:00 Al-Ettifaq vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 9 de oct. de 2026 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Fayha Saudi Pro League Entradas 15 de oct. de 2026 - 13:00 Al Fateh vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 22 de oct. de 2026 - 13:00 Al Ahli vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 29 de oct. de 2026 - 13:00 Al Khaleej vs Al Hazem Saudi Pro League Entradas 5 de nov. de 2026 - 12:00 Al Kholood vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 20 de nov. de 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al Ittihad Saudi Pro League Entradas 26 de nov. de 2026 - 12:00 Al-Faisaly vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 3 de dic. de 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al Diriyah Saudi Pro League Entradas 10 de dic. de 2026 - 12:00 Al Qadsiah vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 14 de dic. de 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al-Taawoun Saudi Pro League Entradas 11 de feb. de 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 18 de feb. de 2027 - 15:00 Al Khaleej vs Abha Saudi Pro League Entradas 25 de feb. de 2027 - 15:00 Al Hilal vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 11 de mar. de 2027 - 14:00 Al Khaleej vs Neom SC Saudi Pro League Entradas 18 de mar. de 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 2 de abr. de 2027 - 13:00 Al Nassr vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 8 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Ettifaq Saudi Pro League Entradas 15 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Fayha vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 18 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Fateh Saudi Pro League Entradas 22 de abr. de 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Ahli Saudi Pro League Entradas 29 de abr. de 2027 - 13:00 Al Hazem vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 6 de may. de 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Kholood Saudi Pro League Entradas 12 de may. de 2027 - 13:00 Al Ittihad vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 20 de may. de 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Faisaly Saudi Pro League Entradas 24 de may. de 2027 - 13:00 Al Diriyah vs Al Khaleej Saudi Pro League Entradas 28 de may. de 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Qadsiah Saudi Pro League Entradas

La temporada 2026/27 de Al-Khaleej se extiende del 15 de agosto al 28 de mayo, con un parón a mitad de temporada entre diciembre y febrero para dar cabida a la organización por parte de Arabia Saudí de la Copa Asiática de la AFC 2027. Los horarios de inicio están sujetos a cambios a medida que se acerque el día del partido por motivos de retransmisión.

Cómo comprar entradas para Al-Khaleej en 2026/27

Para comprar entradas de los partidos de Al-Khaleej, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga (SPL), donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches».

Las jornadas de la Saudi Pro League suelen disputarse a lo largo de tres días, y la mayoría se celebran de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí, viernes y sábado, y las entradas suelen salir a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los partidos más populares, como cuando Al-Khaleej juega contra Al-Hilal o Al-Nassr, o cuando se mide a rivales locales como Al-Qadsiah o Al-Ettifaq, es aconsejable comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para no quedarse sin los asientos deseados.

Aunque los portales oficiales de la liga o del estadio son la forma más segura para que los aficionados consigan asiento en los partidos de Al-Khaleej, quienes quieran asistir a un encuentro pueden considerar plataformas secundarias como Ticombo para conseguir entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas de Al-Khaleej en 2026/27?

Los precios de las entradas de Al-Khaleej varían según el partido, la categoría de asiento y la demanda.

Las opciones de asientos prémium tienen precios más altos, mientras que las entradas de admisión general ofrecen alternativas más asequibles. Los precios suelen oscilar entre 25 SAR y 500 SAR o más para los partidos de mayor cartel.

Sigue de cerca el sitio oficial de la liga para obtener más información sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

Las entradas en sitios secundarios como Ticombo ofrecen una alternativa fiable si los canales oficiales están agotados.

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¿Qué esperar de Al-Khaleej en 2026/27?

Al-Khaleej ha pasado por varias etapas en la Saudi Pro League, aunque se ha mantenido de forma ininterrumpida en la máxima categoría desde que logró el ascenso al final de la campaña 2021/22 de la Saudi First Division League.

A pesar de ser históricamente más conocido como un exitoso club de balonmano, Al-Khaleej prolongó la temporada pasada su racha consecutiva más larga en la principal división del fútbol saudí, al terminar 8º con Georgios Donis, su periodo más sólido en la élite. Uno de sus resultados más destacados de los últimos años llegó en diciembre de 2025, cuando remontó un 3-0 para empatar 3-2 con el vigente campeón Al-Hilal, prolongando una increíble reacción en el tramo final que amenazó brevemente la notable racha de imbatibilidad de Al-Hilal.

La mayoría de las estrellas globales del fútbol que han acudido a Arabia Saudí en las últimas temporadas han tendido a fichar por los equipos más consolidados y exitosos. Sin embargo, Al-Khaleej también ha incorporado algunas joyas. El noruego Joshua King terminó la temporada pasada como máximo goleador en solitario del club con 20 tantos, mientras que el griego Konstantinos Fortounis y su compatriota Georgios Masouras siguen siendo dos importantes referencias creativas y ofensivas de cara a la nueva campaña.

No sorprende que Al-Khaleej haya construido un sólido contingente griego, con Georgios Donis al mando desde el verano de 2025. Donis, que durante la década de 1990 se convirtió de forma célebre en el primer jugador griego en disputar la Premier League inglesa, sigue construyendo sobre los sólidos cimientos asentados durante su primera temporada en el club de Saihat.

Historia del estadio Prince Mohammed Bin Fahd

El estadio Prince Mohammed Bin Fahd es un recinto polideportivo situado en la ciudad costera del golfo Pérsico de Dammam, la quinta ciudad más grande de Arabia Saudí. Ha sido el campo de los clubes saudíes Al-Ettifaq y Al-Qadsiah desde su inauguración en 1973, aunque Al-Ettifaq se marchó en 2023 tras la construcción de su nuevo estadio, el EGO Stadium. Al-Khaleej y Al-Qadsiah siguen utilizando el estadio para sus partidos como locales. La capacidad del estadio es de 26.000 espectadores.

El estadio Prince Mohammed Bin Fahd está rodeado de una variedad de instalaciones y servicios, entre ellos un campo de entrenamiento alternativo, una pista para competiciones de atletismo, un edificio VIP y sus anexos, una mezquita, además de jardines, espacios al aire libre y aparcamientos.