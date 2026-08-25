El Ajax está decidido a volver a lo más alto de la clasificación de la liga neerlandesa y proclamarse campeón una vez más. Puede haber conquistado el título de la Eredivisie en 36 ocasiones en el pasado, pero no reina desde 2022 y ha terminado 5º en dos de las tres campañas anteriores.

El exentrenador del Girona, Michel, ha tomado las riendas del Ajax tras un periodo de 12 meses muy turbulento para el club de Ámsterdam, durante el cual tres entrenadores, John Heitinga, Fred Grim y Oscar Garcia, llegaron y se marcharon. Con nombres destacados como Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt y Marc-André ter Stegen en la plantilla, el nuevo técnico esperará ver actuaciones positivas esta temporada.

Puede que últimamente los resultados no siempre hayan caído del lado del Ajax, pero en el Johan Cruyff Arena siempre está garantizado un ambiente electrizante, generado por multitudes de más de 50.000 espectadores. Puedes reservar entradas hoy mismo para disfrutar de todo lo que ofrece el Ajax.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo puedes conseguir asientos para los próximos partidos del Ajax, incluido dónde comprarlos, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Ajax

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas jue, 27 de ago (20:00) Playoff de la UECL: Ajax vs FC Sion Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas dom, 30 de ago (16:45) Telstar vs Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Entradas sáb, 5 de sep (20:00) Ajax vs PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas sáb, 12 de sep (20:00) Fortuna Sittard vs Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Entradas mar, 15 de sep (20:00) Ajax vs Willem II Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas sáb, 19 de sep (20:00) Ajax vs Excelsior Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas sáb, 10 de oct (21:00) Ajax vs NEC Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas dom, 18 de oct (16:45) Groningen vs Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Entradas dom, 25 de oct (16:45) Sparta Rotterdam vs Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Róterdam) Entradas

Cómo comprar entradas del Ajax

Las entradas oficiales para los partidos del Ajax pueden comprarse online en la Ticketshop Oficial del Ajax o a través de la Plataforma Oficial de Reventa del Ajax integrada en el club.

Antes de realizar una compra, debes descargar la App Oficial del Ajax o visitar la web del club para crear una cuenta de 'My Ajax'. Los aficionados internacionales deben verificar su identidad a través de la app mediante un sistema automatizado (Mitek), escaneando un pasaporte o documento de identidad válido.

Los partidos de alta demanda rara vez salen a la venta general. Para asegurar entradas con antelación, los aficionados pueden adquirir una membresía de la Asociación de Aficionados del Ajax o una Club Card digital directamente a través de su cuenta.

El Ajax suele poner las entradas a la venta en ventanas cronológicas escalonadas según el nivel de prioridad, normalmente a partir de las 10:00 (CET) en sus respectivas fechas:

Cronograma habitual de venta Nivel de prioridad Día 1 (prioridad más alta) Abonados de temporada Día 2 Miembros de la Asociación de Aficionados Día 3 Poseedores de la Club Card Día 4 (si sigue habiendo disponibilidad) Público general (cuentas verificadas)

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Ajax en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar asientos a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Ajax?

Las entradas oficiales para los partidos del Ajax compradas directamente a través del club suelen arrancar entre 25 € y 35 € para los asientos de fondo y suben hasta 50 €-100 € o más para las ubicaciones premium de lateral, dependiendo del perfil del rival y de la categoría del partido.

La distribución de entradas en el Johan Cruijff ArenA se divide en tres categorías principales de precios, estructuradas en torno a cuatro gradas geográficas:

Categoría de entrada Ubicación en el estadio Rango oficial de precio base Categoría 1 Lateral anillo inferior (gradas Este y Oeste) 50 €-100 €+ Categoría 2 Lateral anillo superior (gradas Este y Oeste) 40 €-75 € Categoría 3 Fondo inferior y superior (gradas Norte y Sur) 25 €–35 €

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o las webs de reventa secundaria como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Johan Cruijff Arena

El Johan Cruijff ArenA, situado en el distrito de Zuidoost de Ámsterdam, es un recinto deportivo y de entretenimiento de primer nivel mundial, y el icónico estadio del Ajax y de la selección neerlandesa de fútbol, con capacidad para 55.865 espectadores.

A mediados de la década de 1980, Ámsterdam diseñó un nuevo estadio para liderar su candidatura a los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Cuando Barcelona ganó la candidatura, la ciudad reutilizó los planos para convertirlos en un recinto multiusos hipermoderno.

El Ajax también necesitaba con urgencia una nueva casa. Su querido pero compacto estadio, De Meer, tenía un máximo de 19.000 asientos, lo que le obligaba a disputar los grandes duelos europeos en el antiguo Estadio Olímpico.

En 1996, la reina Beatrix inauguró oficialmente el nuevo estadio como Amsterdam ArenA. En el partido inaugural, el Ajax se enfrentó al gigante italiano AC Milan. En 2018, el estadio pasó a llamarse oficialmente Johan Cruijff ArenA para honrar al legendario futbolista del Ajax y neerlandés que había fallecido en 2016.

Acontecimientos históricos celebrados en el Johan Cruijff ArenA:

Thrillers futbolísticos: el recinto de Ámsterdam acogió la final de la UEFA Champions League de 1998 (Real Madrid 1-0 Juventus) y la final de la UEFA Europa League de 2013 (Chelsea 2-1 Benfica), además de múltiples partidos durante la Eurocopa 2000 y la Eurocopa 2020.

El bautismo de Tina Turner: antes incluso de que el Ajax hubiera disputado un partido de liga en el flamante estadio, el icono del pop Tina Turner ya había ofrecido allí tres conciertos consecutivos con todas las entradas agotadas, atrayendo a más de 150.000 aficionados.

Megastrellas globales: el estadio es una de las grandes paradas de conciertos en Europa y ha acogido actuaciones legendarias de Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift y Coldplay.

Fútbol americano y deportes de combate: de 1997 a 2007, el estadio fue la casa de los Amsterdam Admirals de NFL Europe, y también se transforma con frecuencia para albergar grandes eventos internacionales de kickboxing.

Gradas empinadas: las tribunas se encuentran entre las más empinadas del fútbol europeo, con el segundo anillo situado en un vertiginoso ángulo de 37 grados para mantener a los aficionados lo más cerca posible del terreno de juego.

Récords y estadísticas del Ajax

El Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) es históricamente el club de fútbol más exitoso de los Países Bajos y figura como uno de los equipos con mayor influencia cultural en la historia del fútbol mundial.

Fundado en 1900, el club fue pionero de la revolucionaria filosofía del 'Fútbol Total' y estableció una academia juvenil de fama mundial.

Palmarés del club y títulos destacados

Eredivisie (campeonato neerlandés) : 36 títulos

KNVB Cup (copa neerlandesa) : 20 títulos

UEFA Champions League / Copa de Europa : 4 títulos (1971, 1972, 1973 y 1995)

UEFA Europa League / Copa de la UEFA : 1 título (1992)

Recopa de Europa : 1 título (1987)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Más goles: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

El Grand Slam

El Ajax es uno de los cinco únicos clubes, junto a Juventus, Bayern de Múnich, Manchester United y Chelsea, que han ganado las tres grandes competiciones históricas de clubes de la UEFA (Champions League, Recopa de Europa y Copa de la UEFA).

Muro defensivo

En la temporada 2009-10, con Martin Jol, el Ajax estableció un récord de la Eredivisie al encajar solo 4 goles en casa en toda la temporada, mientras marcaba 106 goles ligueros en total.

La retirada del dorsal 14

El Ajax retiró permanentemente la camiseta con el número 14 en 2007 para honrar el legado irreemplazable de Johan Cruyff.



