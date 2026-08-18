Hemos sido testigos de desenlaces dramáticos en las recientes temporadas de la Serie A en Brasil y nos dirigimos hacia otro final apasionante, con un puñado de clubes que todavía sueñan con levantar el Troféu do Campeonato Brasileiro en diciembre, entre ellos el vigente rey, Flamengo.

El Rubro-Negro de Río de Janeiro se llevó los honores el año pasado con un margen de 3 puntos y cada uno de los tres últimos campeones ha conquistado el título por 6 puntos o menos.

Se avecina otro duelo vibrante y puedes ver toda la acción en uno de los estadios icónicos de Brasil reservando tus entradas hoy mismo.

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Próximos partidos destacados de la Serie A del Brasileirao

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas sáb., 22 de ago. (16:00) Fluminense vs Remo Maracana, Río de Janeiro Entradas sáb., 22 de ago. (20:30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Entradas dom., 23 de ago. (16:00) Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Entradas dom., 23 de ago. (18:30) Santos vs Mirassol Vila Belmiro, Santos Entradas dom., 23 de ago. (19:30) Coritiba vs Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Entradas lun., 24 de ago. (20:00) Botafogo vs Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro Entradas dom., 30 de ago. (11:00) Athletico-PR vs Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Entradas dom., 30 de ago. (16:00) Flamengo vs Botafogo Maracana, Río de Janeiro Entradas dom., 30 de ago. (16:00) Corinthians vs Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Entradas dom., 30 de ago. (19:30) Mirassol vs Palmeiras Maiao, Mirassol Entradas sáb., 5 de sept. (21:00) Fluminense vs Vasco da Gama Maracana, Río de Janeiro Entradas dom., 6 de sept. (16:00) Cruzeiro vs Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Entradas dom., 6 de sept. (16:00) Internacional vs Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Entradas dom., 6 de sept. (16:00) Remo vs Flamengo Mangueirao, Belem Entradas dom., 6 de sept. (18:30) Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro Entradas dom., 6 de sept. (19:30) Corinthians vs Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Entradas

Cómo comprar entradas para la Serie A del Brasileirao

Puedes comprar entradas oficiales para el Brasileirão Série A directamente en la plataforma de venta online específica del club anfitrión o en la taquilla física.

Como no existe una taquilla centralizada de la liga, cada uno de los 20 clubes gestiona su propio proceso de venta, y las entradas suelen ponerse a la venta solo entre 3 y 7 días antes del día concreto del partido.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos del Brasileirão Série A en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales vendedores para quienes buscan asegurar su asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Serie A del Brasileirao?

Las entradas oficiales a precio de venta para el Brasileirão Série A de Brasil suelen oscilar entre R$ 20 y R$ 200 (4 $ a 40 $) para zonas básicas o de animación, y hasta R$ 420 a R$ 500 (80 $ a 95 $) para asientos prémium junto a la banda.

Los precios están muy determinados por si eres socio del club (Sócio Torcedor), la competición, quién sea el rival (por ejemplo, derbis locales o partidos decisivos) y la categoría del estadio.

Sigue de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional o los sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Récords y estadísticas de la Serie A del Brasileirao

Palmeiras es el club más exitoso en la historia del Brasileirão Série A, tras haber ganado la competición 12 veces. Sus triunfos más recientes llegaron de forma consecutiva en las temporadas 2022 y 2023.

Títulos consecutivos: Santos tiene el récord con 5 campeonatos consecutivos entre 1961-1965, durante la era del legendario Os Santásticos de Pelé.

Campeones invictos: Solo Internacional ha ganado alguna vez la máxima categoría sin perder, una hazaña lograda en 1979 con 16 victorias y 7 empates.

Récord moderno de puntos (era de 38 partidos): Flamengo tiene el récord de más puntos acumulados en una sola temporada moderna, con 90 puntos en 2019.

Estadios y sedes de la Serie A del Brasileirao

Club Estadio y ubicación Capacidad Flamengo Maracana, Río de Janeiro 78.838 Fluminense Maracana, Río de Janeiro 78.838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67.428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61.919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55.662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50.848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50.052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47.465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47.252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro 46.931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43.713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42.372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40.502 Remo Mangueirao, Belem 35.000 Vitória Barradao, Salvador 30.793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Río de Janeiro 24.584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20.089 Santos Vila Belmiro, Santos 16.068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14.534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12.000







