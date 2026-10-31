Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby union se han transformado en el World Rugby Nations Championship, un torneo mundial unificado que arrancó en julio y culmina este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y selecciones de este deporte? Reserva ya tus entradas.

Esta nueva competición bienal busca acabar con los «amistosos» sin trascendencia mediante una clasificación, enfrentamientos entre selecciones de distintos hemisferios y una gran final de cierre de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur. Ahora, la atención se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

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¿Cuándo se disputa el World Rugby Nations Championship 2026?

La primera edición del World Rugby Nations Championship se disputa del 4 de julio al 29 de noviembre de 2026. El torneo se divide en dos periodos de competición diferenciados, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1-3) : Se disputó del 4 al 18 de julio, con las selecciones del hemisferio norte viajando al sur.

: Se disputó del 4 al 18 de julio, con las selecciones del hemisferio norte viajando al sur. Serie de otoño (jornadas 4-6) : Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con las selecciones del hemisferio sur disputando partidos en el norte.

: Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con las selecciones del hemisferio sur disputando partidos en el norte. Fin de semana de las finales: Se celebra del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium, Twickenham, en Londres. La gran final, que proclamará al campeón absoluto, se disputa el domingo 29 de noviembre.

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de los canales centralizados del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (27-29 de noviembre) : La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputan en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través del sitio web oficial del Nations Championship y de su socio de venta de entradas, Ticketmaster.

: La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputan en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través del sitio web oficial del Nations Championship y de su socio de venta de entradas, Ticketmaster. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de las selecciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

Las entradas para la competición salieron a la venta por primera vez en distintas fechas, según el tipo de partido y los periodos de venta prioritaria:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros.

: Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros. Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

: Las entradas para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026. Venta general para la fase de grupos: Cada federación estableció su propio calendario. Por ejemplo, la venta general de entradas para los partidos disputados en el Principality Stadium (Gales) se abrió en abril de 2026, después de los periodos de prioridad para miembros.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas secundarias como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios de las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Los precios oficiales para cada jornada con dos partidos, así como para los abonos de varios días durante el fin de semana de las finales, se distribuyen de la siguiente manera:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £

: Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £

: Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £

: Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por selección anfitriona)

Los precios de las entradas estándar de adulto para cada partido de la fase de grupos organizado por las selecciones del hemisferio norte son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contra Japón: entre 51 y 103 £

contra Australia: entre 79 y 166 £

contra Nueva Zelanda: entre 103 y 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

contra Fiyi: entre 30 y 120 €

contra Argentina: entre 40 y 180 €

contra Sudáfrica: entre 55 y 210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contra Japón: entre 30 y 65 £

contra Australia: entre 40 y 100 £

contra Nueva Zelanda: entre 85 y 160 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

contra Japón: entre 26 y 66 £

contra Australia: entre 38 y 78 £

contra Nueva Zelanda: entre 68 y 128 £

Francia

contra Fiyi (Groupama Stadium, Lyon): Entradas desde 30 €

contra Sudáfrica (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 30 €

contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 25 €

Italia

contra Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín): Entradas desde 32 €

contra Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Génova): Entradas desde 12 €

contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Udine): Entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las de las federaciones nacionales cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes comprobar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como Ticombo.

¿Cuál es el calendario de partidos del World Rugby Nations Championship 2026?

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Estadio Vie. 6 de nov. (20:10) J4: Irlanda contra Argentina Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 7 de nov. (12:40) J4: Italia contra Sudáfrica Entradas Juventus Stadium, Turín Sáb. 7 de nov. (14:10) J4: Escocia contra Nueva Zelanda Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 7 de nov. (16:40) J4: Gales contra Japón Entradas Millennium Stadium, Cardiff Sáb. 7 de nov. (21:10) J4: Francia contra Fiyi Entradas Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom. 8 de nov. (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 13 de nov. (21:10) J5: Francia contra Sudáfrica Entradas Stade de France, París Sáb. 14 de nov. (12:40) J5: Italia contra Argentina Entradas Stadio Luigi Ferraris, Génova Sáb. 14 de nov. (14:10) J5: Gales contra Nueva Zelanda Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 14 de nov. (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 14 de nov. (20:10) J5: Irlanda contra Fiyi Entradas Aviva Stadium, Dublín Dom. 15 de nov. (15:10) J5: Escocia contra Australia Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de nov. (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 de nov. (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de nov. (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 de nov. (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Udine Sáb. 21 de nov. (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 de nov. (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 de nov. (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 de nov. (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de nov. (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de nov. (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de nov. (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de nov. (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas Allianz Stadium, Londres

¿Qué selecciones participan en el Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a las seis selecciones del otro grupo geográfico en dos periodos diferenciados:

La serie de verano (jornadas 1-3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4-6): Se disputa en noviembre. Se invierte el formato y las selecciones del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

Las clasificaciones: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la clasificación de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una tabla basada en sus resultados contra las selecciones del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace se celebra en el Allianz Stadium, Twickenham, durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajan a Londres para disputar un último partido por la posición final contra la selección que haya terminado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.