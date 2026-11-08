La Liga de Naciones de la UEFA 2026/27, quinta edición de la competición internacional, continúa este mes. Si compras tus entradas hoy, podrás ver en acción a las principales selecciones europeas por todo el continente.

La fase de liga de la competición llegará a un emocionante desenlace este noviembre, con dos partidos para cada selección en apenas seis días. Una vez concluida, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en junio de 2027.

Portugal defiende el título de la Liga de Naciones de la UEFA que conquistó en 2025 y es la selección más laureada de la competición, pues también ganó la primera edición, en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva: fue subcampeona en 2021 y 2025, y levantó el trofeo en 2023.

Deja que GOAL te guíe por toda la información esencial sobre las entradas para la Liga de Naciones de la UEFA: cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Jue., 12 de noviembre (20:00) Turquía contra Bélgica Entradas Estadio Gursel Aksel (Esmirna) Jue., 12 de noviembre (20:45) Italia contra Francia Entradas San Siro (Milán) Jue., 12 de noviembre (20:45) República Checa contra España Entradas Estadio Letna (Praga) Jue., 12 de noviembre (19:45) Inglaterra contra Croacia Entradas Estadio de Wembley (Londres) Vie., 13 de noviembre (20:45) Países Bajos contra Grecia Entradas Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam) Vie., 13 de noviembre (20:45) Serbia contra Alemania Entradas Estadio Rajko Mitić (Belgrado) Sáb., 14 de noviembre (18:00) Noruega contra Gales Entradas Ullevaal Stadion (Oslo) Sáb., 14 de noviembre (19:45) Portugal contra Dinamarca Entradas Estádio Municipal de Braga (Braga) Dom., 15 de noviembre (20:45) Bélgica contra Italia Entradas Estadio Rey Balduino (Bruselas) Dom., 15 de noviembre (20:45) Francia contra Turquía Entradas Stade Matmut Atlantique (Burdeos) Dom., 15 de noviembre (20:45) Croacia contra República Checa Entradas Opus Arena (Osijek) Dom., 15 de noviembre (20:45) España contra Inglaterra Entradas Wanda Metropolitano (Madrid) Lun., 16 de noviembre (20:45) Alemania contra Países Bajos Entradas Olympiastadion (Berlín) Lun., 16 de noviembre (21:45) Grecia contra Serbia Entradas Panthessaliko (Volos) Mar., 17 de noviembre (20:45) Dinamarca contra Noruega Entradas Estadio Parken (Copenhague) Mar., 17 de noviembre (19:45) Gales contra Portugal Entradas Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendario completo de la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27

Fase Jornada o eliminatoria Fecha(s) Entradas Fase de liga Jornada 5 Del 12 al 14 de noviembre de 2026 Entradas Jornada 6 Del 15 al 17 de noviembre de 2026 Entradas Cuartos de final Ida Del 25 al 27 de marzo de 2027 Por anunciar Vuelta Del 28 al 30 de marzo de 2027 Por anunciar Fase final Semifinales 9 y 10 de junio de 2027 Por anunciar Final 13 de junio de 2027 Por anunciar

Cómo comprar entradas para la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27

Para la fase de liga o de grupos (septiembre-noviembre de 2026): Las federaciones nacionales participantes gestionan íntegramente las entradas oficiales de cada partido de grupo. Tendrás que comprarlas directamente a través del portal oficial de la federación de fútbol de la selección anfitriona (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra en casa, la FAW para los de Gales, etc.).

Para la fase final (junio de 2027): Las entradas oficiales para la fase final se distribuirán exclusivamente a través del portal de venta de entradas de la UEFA.

Las entradas oficiales para los primeros partidos de la fase de grupos ya están a la venta o se encuentran en los últimos tramos de sus respectivos procesos de venta. La mayoría de las federaciones nacionales abren la venta aproximadamente entre cuatro y seis semanas antes de cada jornada. Antes de sacar a la venta general las entradas restantes, la mayoría da acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o el programa de socios «Red Wall» de Gales.

Para la fase final de la Liga de Naciones (junio de 2027), la venta de entradas al público y los sorteos de solicitudes a través de la UEFA se abrirán en abril o mayo de 2027, una vez que se hayan clasificado las cuatro selecciones finalistas. De cara a las finales de junio, conviene crear una cuenta «myUEFA» para recibir avisos automáticos sobre los plazos de venta de entradas.

Quienes busquen entradas de última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27?

Las entradas oficiales para la fase de liga de la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27 las vende y pone precio la federación de fútbol del país anfitrión de cada partido, en lugar de un portal centralizado de la UEFA. Como cada país fija sus precios en función del estadio y del encuentro, tanto los importes como la definición de las categorías varían de un partido a otro.

Aunque la distribución exacta de las localidades depende por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las federaciones divide las entradas en tres o cuatro categorías principales para el público, además de ofrecer opciones familiares y prémium.

Tomando Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en el estadio de Wembley pueden clasificarse aproximadamente así:

Categoría 1 (prémium / zonas inferiores e intermedias de los laterales) : Situadas junto a las líneas de banda principales, ofrecen las mejores vistas. Las entradas generales para estas zonas privilegiadas cuestan entre 65 £ y 80 £, mientras que las localidades prémium están disponibles por entre 95 £ y 120 £.

: Situadas junto a las líneas de banda principales, ofrecen las mejores vistas. Las entradas generales para estas zonas privilegiadas cuestan entre 65 £ y 80 £, mientras que las localidades prémium están disponibles por entre 95 £ y 120 £. Categoría 2 (esquinas / zonas superiores de los laterales) : Situadas en las esquinas del estadio o en los niveles superiores. Suelen costar alrededor de 45 £.

: Situadas en las esquinas del estadio o en los niveles superiores. Suelen costar alrededor de 45 £. Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías) : Suelen ser las zonas donde se sitúan los aficionados locales más animados o las secciones reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar para los fondos cuestan a partir de unos 35 £.

: Suelen ser las zonas donde se sitúan los aficionados locales más animados o las secciones reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar para los fondos cuestan a partir de unos 35 £. Zonas familiares y tarifas reducidas: Muchos países anfitriones ofrecen precios con grandes descuentos para familias y jóvenes. Por ejemplo, se pueden encontrar entradas para las zonas familiares por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Qué selecciones están en los grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 Francia Alemania España Portugal Italia Países Bajos Croacia Dinamarca Bélgica Serbia Inglaterra Noruega Turquía Grecia Chequia Gales

Las dos primeras selecciones de cada grupo pasarán a los cuartos de final en marzo de 2027.

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA?