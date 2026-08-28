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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27: Países Bajos vs Alemania, Inglaterra vs España, precios de las entradas, calendario y más

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Tickets
UEFA Nations League A
Francia
España
Inglaterra
Alemania
Portugal

No te pierdas la oportunidad de ver en acción a algunas de las mejores selecciones de Europa y del mundo

La UEFA Nations League 2026/27, que es la quinta edición de la competición internacional, está a punto de ponerse en marcha y hoy mismo puedes ver en acción por todo el continente a las mayores selecciones europeas reservando entradas.

La fase de liga de la competición arranca este septiembre/octubre y se presenta como un periodo apasionante, con los equipos disputando cuatro partidos en apenas unos 10 días. Tras la conclusión de la fase de liga en noviembre, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final se celebrarán en junio de 2027.

Portugal defiende la corona de la UEFA Nations League que ganó en 2025 y es la selección más laureada de la competición tras haber conquistado también la edición inaugural en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva, después de acabar subcampeona en 2021 y 2025 y levantar el trofeo en 2023.

Deja que GOAL te guíe con toda la información vital sobre las entradas de la UEFA Nations League, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la UEFA Nations League

Fecha y hora (local)

Partido

Ubicación

Entradas

Jue., 24 de sep. (20:45)

Países Bajos vs Alemania

Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam)

Entradas

Jue., 24 de sep. (19:45)

Portugal vs Gales

Estádio José Alvalade (Lisboa)

Entradas

Jue., 24 de sep. (20:45)

Noruega vs Dinamarca

Ullevaal Stadion (Oslo)

Entradas

Vie., 25 de sep. (20:45)

Italia vs Bélgica

Stadio Olimpico (Roma)

Entradas

Sáb., 26 de sep. (20:45)

Chequia vs Croacia

Fortuna Arena (Praga)

Entradas

Sáb., 26 de sep. (19:45)

Inglaterra vs España

Wembley Stadium (Londres)

Entradas

Dom., 27 de sep. (18:00)

Dinamarca vs Gales

Parken Stadium (Copenhague)

Entradas

Dom., 27 de sep. (20:45)

Noruega vs Portugal

Ullevaal Stadion (Oslo)

Entradas

Dom., 27 de sep. (20:45)

Alemania vs Grecia

WWK Arena (Augsburgo)

Entradas

Lun., 28 de sep. (20:45)

Bélgica vs Francia

King Baudouin Stadium (Bruselas)

Entradas

Mar., 29 de sep. (20:45)

Chequia vs Inglaterra

Fortuna Arena (Praga)

Entradas

Mar., 29 de sep. (20:45)

España vs Croacia

Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)

Entradas

Jue., 1 de oct. (20:45)

Alemania vs Serbia

Allianz Arena (Múnich)

Entradas

Jue., 1 de oct. (20:45)

Dinamarca vs Portugal

Parken Stadium (Copenhague)

Entradas

Jue., 1 de oct. (19:45)

Gales vs Noruega

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Entradas

Vie., 2 de oct. (20:45)

Bélgica vs Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Lieja)

Entradas

Sáb., 3 de oct. (20:45)

España vs Chequia

Carlos Tartiere (Oviedo)

Entradas

Dom., 4 de oct. (20:45)

Países Bajos vs Serbia

Philips Stadion (Eindhoven)

Entradas

Dom., 4 de oct. (20:45)

Portugal vs Dinamarca

Estádio do Dragão (Oporto)

Entradas

Mar., 6 de oct. (19:45)

Inglaterra vs República Checa

Wembley Stadium (Londres)

Entradas

Calendario completo de la UEFA Nations League 2026/27

Fase

Ronda

Fecha(s)

Entradas

Fase de liga

Jornada 1

24-26 de septiembre de 2026

Entradas


Jornada 2

27-29 de septiembre de 2026

Entradas


Jornada 3

1-3 de octubre de 2026

Entradas


Jornada 4

4-6 de octubre de 2026

Entradas


Jornada 5

12-14 de noviembre de 2026

Entradas


Jornada 6

15-17 de noviembre de 2026

Entradas

Cuartos de final

Ida

25-27 de marzo de 2027

Por confirmar


Vuelta

28-30 de marzo de 2027

Por confirmar

Fase final

Semifinales

9-10 de junio de 2027

Por confirmar


Final

13 de junio de 2027

Por confirmar

Cómo comprar entradas para la UEFA Nations League 2026/27

Para la fase de liga/grupos (septiembre - noviembre de 2026): Las entradas oficiales para los partidos individuales de la fase de grupos son gestionadas íntegramente por las federaciones nacionales participantes. Tendrás que comprar las entradas directamente en el portal oficial de la federación de fútbol del equipo anfitrión (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra en casa, FAW para los partidos de Gales en casa, etc.).

Para la fase final (junio de 2027): Las entradas oficiales para el torneo final se distribuirán exclusivamente a través del Portal de Entradas de la UEFA.

Las entradas oficiales para los primeros partidos de la fase de grupos ya están a la venta o están terminando actualmente sus fases de venta. La mayoría de las asociaciones nacionales abren sus ventanas de venta aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes de la jornada específica. La mayoría de las asociaciones dan acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o la membresía 'Red Wall' de Gales, antes de que las entradas restantes salgan a la venta general al público.

Para la fase final de la Nations League (junio de 2027), la venta pública de entradas y los sorteos de solicitud a través de la UEFA se abrirán en abril/mayo de 2027, después de que las cuatro selecciones finalistas se hayan clasificado. Para prepararte para la fase final de junio, merece la pena crear una cuenta 'myUEFA', para que puedas recibir alertas automáticas sobre las ventanas de venta de entradas.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la UEFA Nations League 2026/27?

Las entradas oficiales para la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27 se venden y se fijan individualmente por la federación de fútbol de la nación anfitriona, en lugar de hacerlo a través de un portal centralizado de la UEFA. Como cada país establece sus propios precios en función del estadio y del enfrentamiento, los precios de las entradas y las definiciones de las categorías varían según el partido.

Aunque las secciones exactas de asientos dependen por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las asociaciones dividen las entradas en 3 o 4 categorías públicas principales, junto con opciones familiares y prémium.

Tomando a Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en Wembley Stadium pueden clasificarse aproximadamente de la siguiente manera:

  • Categoría 1 (Prémium / laterales inferiores y medios): Situadas a lo largo de las líneas de banda principales, ofrecen las mejores vistas. Los precios de admisión general para estas zonas preferentes oscilan entre £65 y £80, con asientos prémium disponibles desde £95 hasta £120.
  • Categoría 2 (esquinas / lateral superior): Ubicadas en las esquinas del estadio o en niveles superiores. Normalmente cuestan alrededor de £45.
  • Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías): A menudo es donde se sitúan los aficionados locales más ruidosos o las zonas designadas para visitantes. Las entradas estándar de fondo tienen un precio aproximado desde £35.
  • Zonas familiares y concesiones: Muchas naciones anfitrionas ofrecen tarifas muy rebajadas para familias y jóvenes. Por ejemplo, se pueden encontrar entradas en la zona familiar por £25 para adultos y £12,50 para menores de 16 años.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección más cerca de la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Qué equipos están en los grupos de la Liga A de la UEFA Nations League?

Grupo A1

Grupo A2

Grupo A3

Grupo A4

Francia

Alemania

España

Portugal

Italia

Países Bajos

Croacia

Dinamarca

Bélgica

Serbia

Inglaterra

Noruega

Turquía

Grecia

Chequia

Gales

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final en marzo de 2027.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la UEFA Nations League?

Año

Ganadores

Subcampeones

Resultado

2025

Portugal

España

5-3 (en los penaltis)

2023

España

Croacia

5-4 (en los penaltis)

2021

Francia

España

2-1

2019

Portugal

Países Bajos

1-0

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