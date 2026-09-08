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¿Dónde puedo comprar entradas de La Liga?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de La Liga, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality adicionales.

Para comprar entradas de La Liga, el método más fiable es acudir a las webs oficiales de los clubes, donde después tendrás que ir a la sección «Entradas».

Las entradas suelen salir a la venta unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar información personal. También puedes comprar entradas en taquillas físicas, que suelen estar situadas en los estadios de los clubes o cerca de ellos. Algunos clubes también disponen de puntos de venta ubicados en diferentes zonas de las ciudades en las que tienen su sede.

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales o quieres asegurarte asientos antes de la venta oficial, o conseguir entradas de última hora, puedes considerar distribuidores secundarios como StubHub.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

El primer Clásico de la temporada 2026/27 está confirmado para la jornada 10 en octubre, y el partido de vuelta se disputará después en el Bernabéu en mayo.

El derbi madrileño también tiene dos fechas confirmadas esta temporada: el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el 20 de septiembre (jornada 7), antes del encuentro de vuelta en el Bernabéu el 4 de abril de 2027 (jornada 30).

Partido Fecha y hora (hora local) Entradas Derbi madrileño: Atlético de Madrid vs Real Madrid 20 de septiembre de 2026 (18:00) Entradas El Clásico: Barcelona vs Real Madrid 25 de octubre de 2026 (por confirmar) Entradas Derbi madrileño: Real Madrid vs Atlético de Madrid 4 de abril de 2027 (por confirmar) Entradas El Clásico: Real Madrid vs Barcelona 9 de mayo de 2027 (por confirmar) Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas de La Liga?

El coste de las entradas de La Liga varía mucho.

La mayoría de los clubes ofrecen precios por tramos en función de los grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, pero estos rangos difieren de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta significativamente al precio de la entrada, y las mejores vistas suelen tener el coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, con enfrentamientos destacados ante rivales de primer nivel, como el derbi madrileño (Real Madrid vs Atlético de Madrid) y El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), dentro del tramo más alto, con el consiguiente aumento de precios.

¿Qué esperar de la temporada de La Liga?

El Barcelona afronta la 2026/27 como bicampeón tras ganar el equipo de Hansi Flick al Real Madrid por 2-0 en el Clásico decisivo por el título de la pasada temporada, asegurando su 29.º campeonato de liga con tres jornadas de antelación. Fue su segundo título consecutivo desde la llegada de Flick en 2024, al que añadió además una Copa del Rey y una Supercopa de España por el camino.

El Real Madrid, en cambio, vivió una temporada para olvidar. Xabi Alonso fue sustituido por Alvaro Arbeloa a mitad de campaña en medio de informaciones sobre malestar en la plantilla, y el Real Madrid terminó segundo sin un solo trofeo que mostrar por sus esfuerzos, un desenlace raro y doloroso para un club de su entidad. Como respuesta, el presidente Florentino Perez recurrió a Jose Mourinho, que regresa al Bernabéu para una segunda etapa 13 años después de la primera, mientras el club busca volver a la senda de la victoria.

Uno de los hombres cuya cotización nunca ha estado tan alta es Kylian Mbappe. El delantero del Real Madrid fue el máximo goleador de La Liga en sus dos primeras temporadas en España, y llega a la 2026/27 después de convertirse en apenas el segundo jugador de la historia de la Copa del Mundo en ganar dos veces la Bota de Oro, tras ser el máximo goleador del torneo de 2026 en Norteamérica con 10 goles mientras Francia terminaba cuarta. Con una plantilla asentada y un entrenador como Mourinho, que nunca ha completado una temporada sin títulos en ninguno de sus grandes clubes, el Real Madrid estará desesperado por que el nivel de Mbappe en la Copa del Mundo se traduzca en una auténtica pelea por el título a nivel nacional.