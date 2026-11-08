En las últimas semanas hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se ha desplazado ahora al panorama internacional y a la Copa del Mundo de rugby a 13, que concluirá este domingo, 15 de noviembre, en Brisbane con una apasionante final.
Tras cuatro semanas de intensa actividad en la fase de grupos y las semifinales, solo dos selecciones siguen en la lucha por el título: Australia y Nueva Zelanda. Los rivales oceánicos también disputarán la final femenina, que tendrá lugar el mismo día y en el mismo estadio. Puedes disfrutar del gran cierre del torneo reservando tus entradas hoy mismo.
Australia comenzó el torneo como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por decimotercera vez en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Aunque Australia ha ganado todos sus partidos hasta la fecha, sabe que ahora le espera su prueba más difícil. Nueva Zelanda solo perdió por dos puntos (24-22) cuando ambas selecciones se enfrentaron en Sídney en el partido inaugural del torneo, el 15 de octubre.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir entradas para la próxima final de la Copa del Mundo de rugby a 13, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.
¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?
Fecha y hora (local)
Partido
Entradas
Estadio (ubicación)
Domingo, 15 de noviembre (18:35 AEST)
Final: Australia contra Nueva Zelanda
Suncorp Stadium (Brisbane)
Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026
Las entradas oficiales pueden adquirirse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para el Suncorp Stadium de Brisbane.
La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, y Ticketek también se utiliza como agente colaborador.
Quienes quieran conseguir entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.
Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la seguridad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?
Las entradas oficiales de acceso general para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) partían de 39 dólares australianos para adultos.
Partido
Entrada de adulto (a partir de 16 años)
Entrada familiar (2+2 o 1+3)
Final (Suncorp Stadium)
Desde 39 dólares australianos
Desde 109 dólares australianos
Las localidades se dividen en varias categorías generales:
- Categoría 1 / Premium: situadas a la altura de la línea central y en las zonas bajas de los laterales, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego.
- Categoría 2: suelen estar situadas en las zonas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
- Categoría 3 / Acceso general: suelen estar situadas detrás de los postes o en las gradas superiores más altas y ofrecen las opciones de entrada más económicas.
Consulta la web oficial del torneo para obtener información adicional y las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.
¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?
La Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputa desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).
El torneo se celebra de forma simultánea a las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.
Fase
Fecha(s)
Partidos de la fase de grupos
Del 15 de octubre al 1 de noviembre
Semifinales
7 y 8 de noviembre
Final
15 de noviembre
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?
Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby a 13 de este año:
País
Estadio (ubicación)
Capacidad
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sídney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sídney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nueva Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papúa Nueva Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de rugby a 13?
La primera edición de la Copa del Mundo de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:
Año
Campeón
Subcampeón
Resultado de la final
Estadio (ubicación)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Mánchester)
2017
Australia
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nueva Zelanda
34-2
Old Trafford (Mánchester)
2008
Nueva Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nueva Zelanda
40-12
Old Trafford (Mánchester)
1995
Australia
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australia
Gran Bretaña
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australia
Nueva Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretaña
13-12
Sydney Cricket Ground (Sídney)