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Cómo conseguir entradas para la final del Mundial de rugby a 13 de 2026: Australia contra Nueva Zelanda, precios, información sobre la sede y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el gran evento de rugby league de este año en el hemisferio sur

Recientemente hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional y en la Copa del Mundo de rugby a 13, que llegará a su emocionante desenlace este domingo (15 de noviembre) en Brisbane.

Tras cuatro semanas de intensa y apasionante competición en la fase de grupos y las semifinales, solo dos selecciones siguen en la lucha por el título: Australia y Nueva Zelanda. Las rivales de Oceanía también disputarán la final femenina, que tendrá lugar el mismo día y en el mismo estadio. Puedes disfrutar de esta gran cita final reservando tus entradas hoy mismo.

Australia comenzó el torneo como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y por 13.ª ocasión en total desde la primera edición, celebrada en 1954. La selección australiana ha ganado todos sus partidos hasta la fecha, pero sabe que ahora le espera su prueba más difícil. Nueva Zelanda solo perdió por dos puntos (24-22) cuando ambas selecciones se enfrentaron en Sídney en el partido inaugural del torneo, el 15 de octubre.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir entradas para la próxima final de la Copa del Mundo de rugby a 13, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local)

Partido

Entradas

Estadio (ciudad)

Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)

Final: Australia contra Nueva Zelanda

Entradas

Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales pueden comprarse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para el Suncorp Stadium de Brisbane.

Ticketmaster Australia es la principal plataforma de distribución autorizada, y Ticketek también participa como agente colaborador.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub cuentan con el respaldo del programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales generales para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) partían de 39 dólares australianos para adultos.

Partido

Entrada de adulto (a partir de 16 años)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 dólares australianos

Desde 109 dólares australianos

Las localidades se dividen en varias categorías generales:

  • Categoría 1 / Premium: situadas junto a la línea de medio campo y en los laterales de la grada inferior, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego.
  • Categoría 2: normalmente situadas en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Entrada general: normalmente situadas detrás de los postes o en las gradas superiores más altas, ofrecen las entradas más asequibles.

Consulta la web oficial del torneo para obtener información adicional y plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebra desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 encuentros de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se celebra de forma simultánea a las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Fase de grupos

Del 15 de octubre al 1 de noviembre

Semifinales

7 y 8 de noviembre

Final

15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby a 13 de este año:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sídney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sídney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado de la final

Estadio (ciudad)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Mánchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Mánchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Mánchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)

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