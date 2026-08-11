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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
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Cómo conseguir entradas para la DFB-Pokal 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, información sobre la final y más

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Bayern Múnich

Así puedes formar parte de la locura de la Copa de esta temporada en suelo alemán

Nos espera otra fantástica temporada de la DFB-Pokal (Copa de Alemania), que culminará con la final en el Olympiastadion de Berlín el 29 de mayo de 2027, y hoy mismo puedes reservar entradas para uno o varios de los próximos partidazos.

El Bayern de Múnich arranca la nueva campaña como vigente campeón tras una contundente victoria por 3-0 sobre el VfB Stuttgart en la final de la temporada pasada, levantando el icónico trofeo por 21.ª vez, ampliando así su récord. Con Harry Kane terminando como máximo goleador de la competición el curso pasado, el aura del Bayern en la DFB-Pokal no muestra señales de desvanecerse, aunque, como siempre en la histórica competición copera alemana, las sorpresas ante rivales de categorías inferiores siguen siendo parte de su atractivo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas de la DFB-Pokal, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

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Próximos partidos de la DFB-Pokal 2026/27

El sorteo de la primera ronda deparó una serie de enfrentamientos intrigantes, con el campeón Bayern de Múnich emparejado con un viaje para medirse al recién ascendido de la 2. Bundesliga VfL Osnabrück, y el Borussia Dortmund desplazándose para enfrentarse al HEBC Hamburg, conjunto de la Oberliga Hamburg. Los partidos de Bayern y Dortmund son los últimos de la ronda, aplazados hasta septiembre porque ambos clubes disputan primero la Franz Beckenbauer Super Cup, el tradicional partido que levanta el telón de la temporada en Alemania, renombrado recientemente en honor al fallecido mito del Bayern y de Alemania.

Bundesliga
Augsburgo crest
Augsburgo
FCA
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB

A continuación, los partidos confirmados de la primera ronda con equipos de la Bundesliga.

Fecha y hora (CEST)PartidoEstadioEntradas
Vie 21 ago, 18:00St. Tönis vs Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Entradas
Vie 21 ago, 18:00Waldhof Mannheim vs 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Entradas
Vie 21 ago, 18:00Preußen Münster vs Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Entradas
Vie 21 ago, 20:45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Entradas
Sáb 22 ago, 13:00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Entradas
Sáb 22 ago, 13:00Energie Cottbus vs FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Entradas
Sáb 22 ago, 15:30Erzgebirge Aue vs TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Entradas
Sáb 22 ago, Por confirmarViktoria Cologne vs 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Cologne)Entradas
Sáb 22 ago, Por confirmar1. FC Saarbrücken vs Hertha BerlinHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Entradas
Sáb 22 ago, 15:30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Entradas
Dom 23 ago, Por confirmarEintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Entradas
Dom 23 ago, Por confirmarEintracht Trier vs RB LeipzigMoselstadion (Trier)Entradas
Dom 23 ago, 15:30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Entradas
Dom 23 ago, 18:00Fortuna Düsseldorf vs FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Entradas
Dom 23 ago, Por confirmarRot-Weiss Essen vs FC St. PauliStadion Essen (Essen)Entradas
Dom 23 ago, Por confirmarSG Sonnenhof Großaspach vs Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Entradas
Lun 24 ago, 18:00Verl vs Hamburger SVSCHÜCO Arena (Bielefeld)Entradas
Mar 1 sep, 20:45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Entradas
Mié 2 sep, 20:45Bayern Munich vs VfL OsnabrückAllianz Arena (Munich)Entradas

¿Cuál es el calendario completo de la DFB-Pokal 2026/27?

RondaFecha(s)Entradas
Primera ronda21-24 de agosto y 1-2 de septiembre de 2026Entradas
Segunda ronda27-28 de octubre de 2026Entradas
Octavos de final1-2 de diciembre de 2026Entradas
Cuartos de final2-3 de febrero y 9-10 de febrero de 2027Entradas
Semifinales20-21 de abril de 2027Entradas
Final29 de mayo de 2027Entradas

Cómo comprar entradas para la DFB-Pokal 2026/27

Para los partidos de la DFB-Pokal, las entradas se venden principalmente en las webs oficiales de los clubes participantes o en sus tiendas oficiales.

Normalmente salen a la venta por fases, empezando por los socios del club y los abonados, antes de pasar a una venta general al público, si queda disponibilidad.

En lo que respecta a la final de la DFB-Pokal en el Olympiastadion de Berlín, se aplica el mismo proceso, aunque el aforo es limitado y la demanda suele superar la asignación disponible.

Se espera que cada uno de los dos finalistas reciba aproximadamente entre 20.000 y 25.000 entradas.

Las entradas restantes, aproximadamente entre 25.000 y 30.000, se reservan para la Federación Alemana de Fútbol (DFB), patrocinadores, VIP y un sorteo para aficionados neutrales. Las entradas para la final y los paquetes hospitality también estarán disponibles en la tienda oficial de entradas de la DFB.

Además de comprar entradas para la DFB-Pokal a través de las vías oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas por canales alternativos, ya que ofrece anuncios verificados y protección al comprador para los aficionados que quieran asegurarse un asiento una vez se hayan agotado las asignaciones oficiales.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la DFB-Pokal 2026/27?

Durante las primeras rondas de la DFB-Pokal, las entradas suelen oscilar entre 15 € y 25 €.

Los precios aumentan a medida que avanza la competición, con entradas para cuartos de final y semifinales a partir de 50 € a través de los canales oficiales.

Tomando como referencia ediciones anteriores, es probable que los precios arranquen en 75 € para los asientos estándar y puedan superar los 250 € para las ubicaciones premium en el Olympiastadion de Berlín para la final del 29 de mayo de 2027.

Recuerda estar pendiente de los portales oficiales de entradas de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también de sitios secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

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¿Dónde se disputa la final de la DFB-Pokal? Olympiastadion

El Olympiastadion de Berlín fue construido originalmente a mediados de la década de 1930 como estadio anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano de 1936.

El estadio ha sido objeto de dos grandes reformas, entre 1972 y 1974 y entre 2000 y 2004, para modernizarlo de cara al fútbol nacional e internacional y ahora tiene una capacidad de 74.475 espectadores.

Además de albergar partidos de la Copa del Mundo de la FIFA (1974 y 2006) y de la Eurocopa de la UEFA (2024), el Hertha Berlin, que actualmente milita en la 2. Bundesliga, ha tenido el Olympiastadion como su casa desde 1963.

Más allá del fútbol, el Olympiastadion sigue siendo un importante recinto de atletismo. Usain Bolt estableció allí de forma memorable el récord masculino de 100 m durante el Campeonato del Mundo de Atletismo de 2009. Su tiempo de 9,58 segundos sigue imbatido.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la DFB-Pokal?

AñoGanadorSubcampeónMarcador
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (pen.)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MunichRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrankfurtBayern Munich3-1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-1

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