Vivimos un verano de fútbol sensacional durante el Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, pero ahora les toca brillar en Oriente Medio a las futuras leyendas de este deporte.

El Mundial Sub-17 de la FIFA regresa a Qatar en su edición de 2026, del 19 de noviembre al 13 de diciembre, y ya puedes comprar entradas.

El torneo mundial juvenil ha ganado importancia desde que la FIFA revolucionó definitivamente su formato al convertirlo en una gran competición anual de 48 selecciones. Qatar lo acogió por primera vez en 2025 y seguirá siendo la sede hasta 2029.

Estrellas del fútbol como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos y Victor Osimhen ya brillaron en el escenario sub-17. ¿Quién dejará su huella esta vez? Puedes viajar a Qatar para descubrirlo en persona.

Deja que GOAL te cuente toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebra el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 se disputa en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con un total de 104 partidos.

Las 48 selecciones se dividen en 12 grupos (del A al L). Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la fase eliminatoria, que comienza en dieciseisavos de final.

Los partidos se disputarán principalmente en los campos de primer nivel de Aspire Zone, en Doha. La final, prevista para el domingo 13 de diciembre, se celebrará en el impresionante estadio Ahmed Bin Ali.

Fase del torneo Fecha(s) Entradas Sede(s) Fase de grupos Del 19 al 27 de noviembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Dieciseisavos de final Del 30 de noviembre al 1 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Octavos de final 3 y 4 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Cuartos de final 7 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Semifinales 10 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (campos 2 y 7) Partido por el tercer puesto 13 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (campo 2) Final (y partido por el tercer puesto) 13 de diciembre Entradas Estadio Ahmed Bin Ali (Doha)

Cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026

Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 pueden comprarse directamente a través de estos canales:

Plataforma principal : el portal oficial de entradas de la FIFA o la página específica de entradas del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.

: el portal oficial de entradas de la FIFA o la página específica de entradas del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026. Plataforma local del torneo: también está disponible la plataforma oficial de Qatar, «Road to Qatar».

Fechas importantes y fases de venta

Fase de venta Fecha de inicio Destinatarios Preventa Visa 19 de octubre de 2026 Periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa Venta al público general 26 de octubre de 2026 Abierta a todos los aficionados con cualquier método de pago aceptado

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas secundarias como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 cuestan desde 20 QAR (aproximadamente 4,20 £ / 5,50 USD) para los pases de día generales. Las entradas para la final tienen precios de entre 15 y 35 QAR (aproximadamente entre 3,20 y 7,20 £ / entre 4,10 y 9,60 USD).

Categorías y precios de las entradas

Pase de día:

Desde 20 QAR: acceso general durante un día a seis campos (1, 3, 4, 5, 8 y 9) del complejo de competición de Aspire Zone, con asientos disponibles por orden de llegada, además de entrada al festival de aficionados.

Pase para un partido destacado:

Desde 35 QAR: incluye todas las prestaciones del pase de día, además de un asiento reservado en uno de los dos campos principales (el 2 o el 7) para un partido importante o de gran demanda a tu elección, sujeto a la capacidad del campo.

Entradas para la final (estadio Ahmed Bin Ali):

Categoría 1: entre 30 y 35 QAR

Categoría 2: 15 QAR

Consulta la web de la FIFA y la página oficial del torneo para obtener más información. También puedes comprobar la disponibilidad actual en sitios de reventa como Ticombo.

¿Qué selecciones participan en el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 marca el debut histórico del formato ampliado a 48 selecciones. Los siguientes siete países participarán por primera vez en el torneo: Grecia, Montenegro, Mozambique, Rumanía, Serbia, Tanzania y Vietnam.

Sorprendentemente, cuatro de los cinco últimos campeones del Mundial Sub-17 (Nigeria, Inglaterra, Alemania y Portugal) no lograron clasificarse para la edición de 2026. Por tanto, Brasil, que se ha proclamado campeón en cuatro ocasiones anteriores, será la selección participante con más títulos.

Grupo Selecciones clasificadas Grupo A Qatar, Panamá, Grecia, Egipto Grupo B Nueva Caledonia, Ecuador, Corea del Sur, Uganda Grupo C Argentina, Australia, Dinamarca, Mozambique Grupo D Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay Grupo E Italia, Costa de Marfil, Uzbekistán, Jamaica Grupo F Croacia, Cuba, Tayikistán, Senegal Grupo G Bélgica, Mali, Nueva Zelanda, Vietnam Grupo H España, República Popular China, Marruecos, Fiyi Grupo I Brasil, Costa Rica, República de Irlanda, Tanzania Grupo J Estados Unidos, Argelia, Chile, Montenegro Grupo K México, Camerún, Rumanía, Venezuela Grupo L Japón, Colombia, Honduras, Serbia

¿Quiénes son los campeones más recientes del Mundial Sub-17 de la FIFA?

Nigeria encabeza la clasificación histórica de campeones del Mundial Sub-17 de la FIFA, con cinco títulos desde la creación del torneo en 1985.