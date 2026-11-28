Los mejores jugadores de dardos del mundo se dirigen al Ally Pally de Londres para ofrecer más emociones durante las fiestas. El Mundial de Dardos PDC comenzará el 11 de diciembre y culminará con la final el 3 de enero. Ya puedes conseguir entradas para la fecha o sesión que prefieras.

Aunque el emblemático Alexandra Palace acogerá este año el mayor torneo de dardos por vigésima vez, la competición se celebrará por primera vez en el Great Hall del recinto. El cambio elevará el aforo a una cifra récord de 180.000 entradas.

Luke Littler regresa como vigente campeón de las dos últimas ediciones y buscará convertirse en el primer jugador desde Phil 'The Power' Taylor, en 2006, en conquistar el título tres veces consecutivas.

Tú también puedes sumarte al ambiente festivo de los dardos y conseguir una entrada para el Alexandra Palace. GOAL te ofrece toda la información que necesitas, incluido dónde comprar las entradas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario del Mundial de Dardos PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos PDC 2026/27 se disputará en el Alexandra Palace, en el norte de Londres, desde el viernes 11 de diciembre hasta el domingo 3 de enero. No habrá partidos del 24 al 26 de diciembre ni el 31 de diciembre.

Este es el calendario del torneo:

Fecha (hora local) Ronda / Sesión Entradas Viernes 11 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Lunes 14 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (ronda de 32, 3 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (ronda de 32, 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (ronda de 32, 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (ronda de 32, 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (ronda de 32, 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (ronda de 32, 1 partido; octavos de final, 2 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (octavos de final, 3 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (octavos de final, 3 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (12:30) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (19:00) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Sábado 2 de enero (19:30) Semifinales (2 partidos) Entradas Domingo 3 de enero (20:00) Final Entradas

Cómo conseguir entradas para el Mundial de Dardos PDC 2026/27

Por primera vez, las entradas oficiales para el Mundial de Dardos PDC 2026/27 se pusieron a la venta mediante sorteos, en lugar de una venta general por orden de llegada. Estos fueron los detalles:

Sorteo para miembros anuales de PDCTV : se abrió el 1 de septiembre y se cerró el 7 de septiembre.

: se abrió el 1 de septiembre y se cerró el 7 de septiembre. Sorteo general : se abrió el 8 de septiembre y se cerró el 14 de septiembre.

: se abrió el 8 de septiembre y se cerró el 14 de septiembre. Resultados y venta general: se notificó a los ganadores de los sorteos a finales de septiembre y no hubo venta general posterior, ya que los sorteos agotaron las entradas estándar.

Reventa oficial entre aficionados: puedes consultar la plataforma See Tickets Fan-to-Fan Resale, el mercado de reventa autorizado para las entradas estándar.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Mundial de Dardos PDC en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por otras vías y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Dardos PDC 2026/27?

Las entradas oficiales para el Mundial de Dardos PDC 2026/27 en el Alexandra Palace parten de 55 libras para las localidades en gradas escalonadas, 75 libras para los asientos en mesas y 399 libras para la experiencia de hospitalidad del 501 Club. Los precios aumentan conforme avanza el torneo y alcanzan su máximo en la final del 3 de enero de 2027.

Categoría de entrada Precio: primeras rondas / final Características principales Gradas escalonadas 55 £ o más / 95 £ Gradas elevadas de estilo estadio, con asientos más anchos, más espacio para las piernas y portavasos. Asientos en mesas 75 £ o más / 110 £ Mesas compartidas a nivel de pista, situadas cerca del escenario y de la entrada de los jugadores. Hospitalidad del 501 Club 399 £ o más / 599 £ Acceso a una sala VIP prémium, asientos reservados y paquetes con comida y bebida incluidas.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Dónde se celebra el Mundial de Dardos PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos PDC se trasladó del Circus Tavern de Purfleet al Alexandra Palace por primera vez en 2008. Esta será, por tanto, la vigésima edición disputada en el recinto del norte de Londres. El Great Hall del Alexandra Palace, que acoge este año el Mundial, tiene capacidad para más de 5.000 personas.

Inaugurado en 1873 y concebido como un «palacio para el pueblo», el Alexandra Palace, a menudo llamado «Ally Pally», tenía como propósito original servir como centro público de ocio, educación y entretenimiento, además de ser el equivalente en el norte de Londres al Crystal Palace del sur de la ciudad. Aparte del Mundial de Dardos, el Alexandra Palace acoge cada mes de enero el torneo de snooker Masters desde 2012.

¿Cuál es el formato del Mundial de Dardos PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos PDC se disputa por sets. Cada set lo gana el jugador que consigue tres legs.

Primera y segunda ronda: al mejor de 5 sets

Tercera y cuarta ronda: al mejor de 7 sets

Cuartos de final: al mejor de 9 sets

Semifinales: al mejor de 11 sets

Final: al mejor de 13 sets

¿Quiénes son los últimos campeones del Mundial de Dardos PDC?