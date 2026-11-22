Los mejores jugadores de dardos del mundo se dirigen al Ally Pally de Londres para ofrecer más emoción durante las fiestas. La acción del Mundial de Dardos de la PDC comenzará el 11 de diciembre y culminará con la final el 3 de enero. Ya puedes conseguir entradas para la fecha o la sesión que prefieras.

Aunque el emblemático Alexandra Palace acogerá este año el mayor torneo de dardos por vigésima vez, la competición se disputará por primera vez en su Great Hall, lo que ampliará el aforo hasta alcanzar una cifra récord de 180.000 entradas.

Luke Littler regresa como vigente campeón de las dos últimas ediciones e intentará convertirse en el primer jugador desde Phil «The Power» Taylor, en 2006, que conquista el título tres veces consecutivas.

Tú también puedes sumarte al ambiente festivo de los dardos consiguiendo una entrada para el Alexandra Palace. Deja que GOAL te facilite toda la información esencial sobre las entradas, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuál es el calendario del Mundial de Dardos de la PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos de la PDC 2026/27 se celebra en el Alexandra Palace, en el norte de Londres, desde el viernes 11 de diciembre hasta el domingo 3 de enero. No se disputan partidos entre el 24 y el 26 de diciembre ni tampoco el 31 de diciembre.

Este es el calendario del torneo:

Fecha (hora local) Ronda / Sesión Entradas Viernes 11 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Lunes 14 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (primera ronda, 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (primera ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (segunda ronda, 4 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (dieciseisavos de final, 3 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (dieciseisavos de final, 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (dieciseisavos de final, 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (dieciseisavos de final, 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (dieciseisavos de final, 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (dieciseisavos de final, 1 partido, y octavos de final, 2 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (12:30) Sesión de mediodía (octavos de final, 3 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (19:00) Sesión de tarde-noche (octavos de final, 3 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (12:30) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (19:00) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Sábado 2 de enero (19:30) Semifinales (2 partidos) Entradas Domingo 3 de enero (20:00) Final Entradas

Cómo conseguir entradas para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27

Por primera vez, las entradas oficiales para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27 se ofrecieron mediante un sistema de sorteo, en lugar de una venta general por orden de llegada. Los detalles de los sorteos fueron los siguientes:

Sorteo para miembros anuales de PDCTV : se abrió el 1 de septiembre y se cerró el 7 de septiembre.

: se abrió el 1 de septiembre y se cerró el 7 de septiembre. Sorteo general : se abrió el 8 de septiembre y se cerró el 14 de septiembre.

: se abrió el 8 de septiembre y se cerró el 14 de septiembre. Resultados y venta general: las personas agraciadas en los sorteos recibieron la notificación a finales de septiembre y no hubo venta general posterior, ya que se agotaron las entradas estándar en los sorteos.

Reventa oficial entre aficionados: puedes consultar la plataforma Fan-to-Fan Resale de See Tickets, el mercado de reventa autorizado para las entradas estándar.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Mundial de Dardos de la PDC en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27?

Las entradas oficiales para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27 en el Alexandra Palace cuestan desde 55 £ en las gradas, 75 £ en las mesas y 399 £ en la zona de hospitalidad del 501 Club. Los precios aumentan a medida que avanza el torneo y alcanzan su máximo en la final del 3 de enero de 2027.

Tipo de entrada Precio: primeras rondas / final Características principales Asientos en grada Desde 55 £ / 95 £ Gradas elevadas de estilo estadio, con asientos más anchos, más espacio para las piernas y portavasos. Asientos en mesa Desde 75 £ / 110 £ Mesas compartidas a nivel de pista, las más cercanas al escenario y a la entrada de los jugadores. Zona de hospitalidad del 501 Club Desde 399 £ / 599 £ Acceso a una sala VIP exclusiva, asientos reservados y paquetes con comida y bebida incluidas.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o páginas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Dónde se celebra el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos de la PDC se trasladó del Circus Tavern de Purfleet al Alexandra Palace por primera vez en 2008, por lo que esta será la vigésima edición disputada en el recinto del norte de Londres. El Great Hall del Alexandra Palace, que acoge el Mundial este año, tiene capacidad para más de 5.000 personas.

Inaugurado en 1873 y concebido como un «palacio para el pueblo», el Alexandra Palace, a menudo llamado «Ally Pally», tenía como propósito original servir de centro público de ocio, educación y entretenimiento, además de ser el equivalente en el norte de Londres del Crystal Palace del sur de la ciudad. Aparte del Mundial de Dardos, el Alexandra Palace acoge cada mes de enero el torneo de snooker Masters desde 2012.

¿Cuál es el formato del Mundial de Dardos de la PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos de la PDC se disputa por sets. Cada set lo gana el jugador que consigue tres legs.

Primera y segunda ronda: al mejor de 5 sets

Tercera y cuarta ronda: al mejor de 7 sets

Cuartos de final: al mejor de 9 sets

Semifinales: al mejor de 11 sets

Final: al mejor de 13 sets

¿Quiénes son los últimos campeones del Mundial de Dardos de la PDC?