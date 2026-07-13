La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha alcanzado un punto de auténtica ebullición, y la carrera global por las entradas del Mundial ha batido oficialmente todos los récords históricos.

El cuadro ya ha dejado espectáculos asombrosos: Noruega sorprendió a la Brasil cinco veces campeona en Nueva York, mientras que una Inglaterra con diez jugadores superó a la coanfitriona México por 3-2 en un thriller clásico para la historia en el Estadio Azteca. ¿Su recompensa? Un duelo de cuartos de final estelar y de altos vuelos el sábado 11 de julio, en Miami.

Planificar tu estrategia de compra de entradas para el torneo requiere una investigación minuciosa sobre los periodos oficiales de solicitud y las categorías de asientos en los estadios. Mientras ultimas los preparativos para el torneo, asegurarte de que tu cuenta de juego deportivo está completamente financiada con créditos de bonificación es una decisión inteligente. Visita nuestro análisis promocional para desbloquear recompensas de primer nivel con nuestro código promocional verificado de 1xbet. Estamos oficialmente en pleno drama de los octavos de final, donde se forjan los sueños del torneo y los gigantes de peso pesado van quedando por el camino.

Mientras tanto, Francia y Marruecos ya han sellado su camino hacia un enfrentamiento de alto voltaje hoy en Boston.

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Calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo aleatorio posterior al sorteo, han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria se encuentra ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora está actualmente activa, tras arrancar el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por riguroso orden de llegada y con confirmación inmediata. Esto representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

El Mercado Oficial de Reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda revisar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que compres.

LEER MÁS: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: Reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

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¿Puedo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026?

Sí. El Mercado de Reventa de la FIFA es el canal oficial para intercambios seguros y reabrió el 2 de abril.

Se puede acceder a él a través del portal de entradas de la web de la FIFA para residentes internacionales, estadounidenses y canadienses.

Los residentes de México deben utilizar el FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), que también reabrió para gestionar transacciones locales de reventa con garantías oficiales.

Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular y viable para los aficionados que buscan bloques de asientos específicos o acceso a los partidos más candentes del torneo.

Asegúrate de revisar los términos y condiciones de la web en la que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA anunció anteriormente que, con la tarificación dinámica en marcha, las entradas pueden partir desde los 60 $ para los primeros partidos de la fase de grupos, pero pueden superar los 10.000 $ para la final.

Es probable que los precios fluctúen a lo largo de las diferentes fases de lanzamiento/venta de entradas.

Las estimaciones se muestran a continuación:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (sin incluir a las naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ Dieciseisavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 10.875 $

¿Qué es la tarificación variable de la FIFA?

El enfoque de la FIFA para la venta de entradas se alinea con las tendencias de varios sectores del deporte y el entretenimiento, en los que los precios fluctúan para optimizar las ventas y la asistencia.

La FIFA aplica precios variables, junto con precios dinámicos, al proceso de venta de entradas del Mundial 2026, lo que significa que los precios pueden fluctuar a lo largo de las distintas fases de venta en función de una revisión de la demanda y la disponibilidad de cada partido.

Los precios de las entradas están sujetos a cambios en cualquier momento, lo que ofrece mayor flexibilidad para afrontar posibles imprevistos.

Con la tarificación variable de la FIFA para el Mundial 2026, los precios se fijan de forma flexible antes de que las entradas se ofrezcan en cada fase de venta. Sin embargo, la tarificación dinámica entrará en vigor una vez se abra una fase de venta.

¿Qué selecciones se han clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Un total de 211 selecciones emprendieron el camino hacia la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA, con las 48 plazas para selecciones nacionales ya cubiertas oficialmente. Esto incluye a las tres naciones anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos, que se clasificaron automáticamente.

La lista final de participantes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la siguiente:

AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán

Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán CAF (África): Argelia, Cabo Verde, Congo DR, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, Congo DR, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF (Norteamérica/Centroamérica y Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chequia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Türkiye

El proceso de clasificación concluyó el 31 de marzo de 2026, cuando los últimos ganadores de las repescas intercontinentales y europeas aseguraron sus plazas en el ampliado torneo de 12 grupos que comenzará este mes de junio.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Ya en junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

País Estadio (ciudad) Capacidad del estadio para el Mundial Canadá BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Ángeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, Nueva York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos a lo largo de 34 días en toda Norteamérica.

Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y estará organizado conjuntamente por tres naciones.

¿Dónde es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York Nueva Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle

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