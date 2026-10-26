La primera edición del Rugby Nations Championship se acerca a su emocionante desenlace, con un histórico fin de semana de finales, el primero de estas características, previsto del 27 al 29 de noviembre (de viernes a domingo) en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes más y compra tus entradas hoy mismo.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una clasificación liguera en la que hay mucho en juego y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente del puesto en el que termine cada uno de los doce equipos durante la fase de grupos, todos jugarán durante el fin de semana de finales. GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuándo es el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Tras la conclusión de la fase de grupos del Nations Championship 2026, el «fin de semana de finales» se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, que coronará al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha (y hora local) Partido Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

Las entradas para la competición se pusieron a la venta inicialmente según el tipo de partido y los distintos periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron para los grupos prioritarios (como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros) en enero de 2026.

Venta general para el fin de semana de finales : Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub cuentan con el respaldo del programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Para las jornadas individuales con dos partidos (y los abonos de varios días) durante el «fin de semana de finales», los precios oficiales se estructuran de la siguiente manera:

Jornada con dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £.

Jornada con dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £.

Jornada con dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £.

Abonos de varios días (para 2 o 3 días) : Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de 3 días para adultos cuesta entre 242 y 514 £.

Consulta la web oficial de la competición y las webs nacionales de los equipos cuando se acerquen las fechas para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Paquetes prémium y entradas de hospitalidad para el World Rugby Nations Championship 2026

En el rugby, la hospitalidad es el nombre que recibe un paquete de día de partido de categoría superior que ofrece una experiencia más completa que una entrada convencional.

Estas experiencias pueden ir desde el acceso a salas y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta comidas de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y abonos oficiales pueden adquirirse directamente a través de los canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship, así como de las webs de los equipos.

Proveedores oficiales de hospitalidad : El agente exclusivo de hospitalidad del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar qué incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué equipos participan en el World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 equipos de élite mundial, divididos en dos grupos geográficos de seis:

Equipos del hemisferio norte Equipos del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del otro grupo geográfico a lo largo de dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos a domicilio.

La serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se disputa en noviembre. Se invierte el formato y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio (por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en su rendimiento frente a los equipos del sur).

Fin de semana de finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todos los equipos viajarán a Londres para disputar un partido que determinará su posición final contra el equipo que haya terminado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.

La gran final : El primero del hemisferio norte se enfrentará al primero del hemisferio sur, y el ganador será proclamado campeón oficial del Nations Championship.

Partidos por la clasificación final : El segundo contra el segundo decidirá el tercer puesto absoluto; el tercero contra el tercero, el quinto puesto, y así sucesivamente hasta el sexto contra el sexto.

Desafío entre hemisferios : Un sistema de puntos al estilo de la Ryder Cup medirá qué hemisferio se impone en el conjunto del fin de semana de finales.



