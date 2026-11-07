La primera edición del Rugby Nations Championship se acerca a un emocionante desenlace: el histórico fin de semana de las finales, el primero de este tipo, está programado del 27 al 29 de noviembre (de viernes a domingo) en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes y reserva tus entradas hoy mismo.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una clasificación de liga en la que hay mucho en juego y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente del puesto en el que termine cada una de las doce selecciones en la fase de grupos, todas jugarán durante el fin de semana de las finales. Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebra el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Tras la conclusión de la fase de grupos del Nations Championship 2026, el fin de semana de las finales se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, que coronará al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha (y hora local) Partido Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial de Nations Championship Rugby y su socio de venta de entradas, Ticketmaster.

Las entradas para la competición se pusieron a la venta inicialmente según el tipo de partido y los distintos periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros.

: Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros. Venta general para el fin de semana de las finales: Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Si buscan conseguir localidades a última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: Todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la seguridad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios oficiales de las entradas para las jornadas individuales con dos partidos y los abonos de varios días durante el fin de semana de las finales se distribuyen así:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £. Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £. Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £. Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de tres días para adultos cuesta entre 242 y 514 £.

Consulta la web oficial de la competición y las webs de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en páginas de reventa como StubHub.

Paquetes prémium y entradas de hospitalidad para el World Rugby Nations Championship 2026

En el rugby, la hospitalidad consiste en un paquete exclusivo para el día del partido que ofrece más que una entrada habitual.

Estas experiencias pueden ir desde el acceso a salones y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta comidas de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y abonos oficiales pueden adquirirse directamente a través de canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección.

: Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección. Proveedores oficiales de hospitalidad: El agente exclusivo de hospitalidad del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar lo que incluye cada paquete y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué selecciones juegan el World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 selecciones de la élite mundial, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a las seis selecciones del otro grupo geográfico a lo largo de dos periodos diferenciados:

La serie de verano (jornadas 1–3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos fuera de casa.

: Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos fuera de casa. La serie de otoño (jornadas 4–6): Se disputa en noviembre. Se invierte el formato y las selecciones del hemisferio sur viajan al norte para disputar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

Las clasificaciones: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en su rendimiento frente a las selecciones del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace definitivo tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajarán a Londres para disputar un partido que determinará su posición final contra la selección que haya terminado en el mismo puesto del otro grupo.