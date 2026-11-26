¿Por qué no disfrutar aún más de la NFL estas fiestas reservando hoy tus entradas? La semana 16 ofrece cuatro partidos entre Nochebuena y Navidad, desde el Philadelphia Eagles contra Houston Texans del 24 de diciembre hasta el Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams del 25 de diciembre.

Los estadios anfitriones se vuelcan con la temática navideña: decoraciones de temporada, música festiva, artículos para aficionados inspirados en Papá Noel y reuniones previas a los partidos al aire libre en pleno invierno, todo lo cual mejora la experiencia. Además, con solo tres semanas de temporada regular por delante, la lucha por conseguir una plaza en los playoffs añade emoción a los encuentros.

La NFL y sus socios televisivos también suelen contratar a grandes estrellas de la música para los espectáculos navideños del descanso, al estilo de la Super Bowl. Entre ellos figuran la memorable actuación de Beyoncé, bautizada como «Beyoncé Bowl», durante el Ravens contra Texans de 2024 y la de Snoop Dogg en el Lions contra Vikings de 2025.

Los otros partidos del 25 de diciembre, que se disputan antes, son Chicago Bears contra Green Bay Packers y Denver Broncos contra Buffalo Bills. GOAL te ofrece toda la información sobre las entradas para los partidos navideños de la NFL, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de los partidos navideños de la NFL 2026?

Fecha Partidos (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Jueves, 24 de diciembre Philadelphia Eagles contra Houston Texans (20:15 ET) Entradas Lincoln Financial Field (Filadelfia) Viernes, 25 de diciembre Chicago Bears contra Green Bay Packers (12:00 CT) Entradas Soldier Field (Chicago) Viernes, 25 de diciembre Denver Broncos contra Buffalo Bills (14:30 MT) Entradas Empower Field at Mile High (Denver) Viernes, 25 de diciembre Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams (17:15 PT) Entradas Lumen Field (Seattle)

El resto del calendario de la semana 16 de la NFL es el siguiente:

Fecha Partidos (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Domingo, 27 de diciembre New Orleans Saints contra Arizona Cardinals (12:00 CT) Entradas Caesars Superdome (Nueva Orleans) Domingo, 27 de diciembre Miami Dolphins contra Los Angeles Chargers (13:00 ET) Entradas Hard Rock Stadium (Miami) Domingo, 27 de diciembre New York Jets contra New England Patriots (13:00 ET) Entradas MetLife Stadium (East Rutherford) Domingo, 27 de diciembre Baltimore Ravens contra Cleveland Browns (13:00 ET) Entradas M&T Bank Stadium (Baltimore) Domingo, 27 de diciembre Las Vegas Raiders contra Tennessee Titans (13:05 PT) Entradas Allegiant Stadium (Las Vegas) Domingo, 27 de diciembre Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers (15:25 CT) Entradas GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Domingo, 27 de diciembre Dallas Cowboys contra Jacksonville Jaguars (19:20 CT) Entradas AT&T Stadium (Arlington) Domingo, 27 de diciembre Pittsburgh Steelers contra Carolina Panthers (hora por confirmar) Entradas Acrisure Stadium (Pittsburgh) Domingo, 27 de diciembre Minnesota Vikings contra Washington Commanders (hora por confirmar) Entradas U.S. Bank Stadium (Mineápolis) Domingo, 27 de diciembre Indianapolis Colts contra Cincinnati Bengals (hora por confirmar) Entradas Lucas Oil Stadium (Indianápolis) Domingo, 27 de diciembre Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers (hora por confirmar) Entradas Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Lunes, 28 de diciembre Detroit Lions contra New York Giants (20:15 ET) Entradas Ford Field (Detroit)

Cómo comprar entradas para los partidos navideños de la NFL 2026

Las entradas oficiales para los tres partidos de la NFL del día de Navidad de 2026 y el encuentro de Nochebuena salieron a la venta en mayo, junto con el calendario completo de la temporada.

Puedes comprar entradas oficiales directamente a través de los socios de venta de la liga: NFL Tickets, Ticketmaster NFL y SeatGeek NFL. Cada franquicia anfitriona gestiona su taquilla oficial a través de su portal del club en Ticketmaster.

Si buscas paquetes que incluyan entradas, servicios de hospitalidad antes del partido y alojamiento en un hotel, puedes reservarlos a través de On Location, el proveedor oficial de hospitalidad de la NFL.

También se pueden comprar entradas en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos navideños de la NFL 2026?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos de la NFL de Nochebuena y Navidad de 2026 oscilan aproximadamente entre 46 y más de 680 dólares, según el encuentro y la zona del estadio, de la siguiente manera:

Philadelphia Eagles contra Houston Texans : entre 46 y más de 300 dólares (desde localidades SRO, solo de pie, hasta asientos del nivel 100)

: entre 46 y más de 300 dólares (desde localidades SRO, solo de pie, hasta asientos del nivel 100) Chicago Bears contra Green Bay Packers : entre 400 y más de 680 dólares (desde los niveles 300/400 hasta asientos del nivel 100)

: entre 400 y más de 680 dólares (desde los niveles 300/400 hasta asientos del nivel 100) Denver Broncos contra Buffalo Bills : entre 250 y más de 550 dólares (desde el nivel 500 hasta asientos del nivel 100)

: entre 250 y más de 550 dólares (desde el nivel 500 hasta asientos del nivel 100) Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams: entre 268 y más de 650 dólares (desde el nivel 300 hasta asientos del nivel 100)

Consulta el portal oficial de entradas de la NFL y las webs de los equipos para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Philadelphia Eagles contra Houston Texans: todo lo que necesitas saber

Cara a cara Empate 5 0 0 USA 1 Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 F USA 1 Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 F USA 1 Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 F USA 1 Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 F USA 1 Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 F 150 Puntos obtenidos 102

Chicago Bears contra Green Bay Packers: todo lo que necesitas saber

Cara a cara Empate 3 0 2 USA 1 Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 F USA 1 Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 F USA 1 Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 F USA 1 Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 F USA 1 Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 F 105 Puntos obtenidos 124

Denver Broncos contra Buffalo Bills: todo lo que necesitas saber

Cara a cara Empate 2 0 3 USA 1 Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 F USA 1 Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 F USA 1 Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 F USA Preseason 1 Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 F USA 1 Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 F 98 Puntos obtenidos 173

Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams: todo lo que necesitas saber