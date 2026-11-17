¿Por qué no disfrutar aún más de la NFL estas fiestas reservando ya tus entradas? La semana 16 ofrece cuatro partidos entre Nochebuena y Navidad: comenzará con el Philadelphia Eagles vs Houston Texans el 24 de diciembre y concluirá con el Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams el 25 de diciembre.
Los estadios anfitriones se suman de lleno al ambiente navideño con adornos, música festiva, artículos para aficionados inspirados en Papá Noel y reuniones previas a los partidos en condiciones invernales, lo que también mejora la experiencia. Además, cuando solo queden tres semanas de temporada regular, la lucha por asegurarse un puesto en los playoffs dará aún más emoción a los encuentros.
La NFL y sus socios televisivos también suelen contratar a grandes estrellas de la música para espectáculos navideños en el descanso al estilo de la Super Bowl, como la memorable actuación de Beyoncé, bautizada como «Beyoncé Bowl», durante el Ravens vs Texans de 2024, y la de Snoop Dogg durante el Lions vs Vikings de 2025.
Los otros partidos del 25 de diciembre, que se disputarán antes, son el Chicago Bears vs Green Bay Packers y el Denver Broncos vs Buffalo Bills. GOAL te ofrece toda la información sobre las entradas para los partidos de Navidad de la NFL, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuál es el calendario de los partidos de Navidad de la NFL 2026?
Fecha
Partidos (hora local)
Entradas
Estadio (ciudad)
Jueves 24 de diciembre
Philadelphia Eagles vs Houston Texans (20:15 ET)
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
Viernes 25 de diciembre
Chicago Bears vs Green Bay Packers (12:00 CT)
Soldier Field (Chicago)
Viernes 25 de diciembre
Denver Broncos vs Buffalo Bills (14:30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Viernes 25 de diciembre
Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams (17:15 PT)
Lumen Field (Seattle)
El resto del calendario de la semana 16 de la NFL es el siguiente:
Fecha
Partidos (hora local)
Entradas
Estadio (ciudad)
Domingo 27 de diciembre
New Orleans Saints vs Arizona Cardinals (12:00 CT)
Caesars Superdome (Nueva Orleans)
Domingo 27 de diciembre
Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers (13:00 ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Domingo 27 de diciembre
New York Jets vs New England Patriots (13:00 ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Domingo 27 de diciembre
Baltimore Ravens vs Cleveland Browns (13:00 ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Domingo 27 de diciembre
Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans (13:05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Domingo 27 de diciembre
Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers (15:25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Domingo 27 de diciembre
Dallas Cowboys vs Jacksonville Jaguars (19:20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Domingo 27 de diciembre
Pittsburgh Steelers vs Carolina Panthers (por confirmar)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Domingo 27 de diciembre
Minnesota Vikings vs Washington Commanders (por confirmar)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Domingo 27 de diciembre
Indianapolis Colts vs Cincinnati Bengals (por confirmar)
Lucas Oil Stadium (Indianápolis)
Domingo 27 de diciembre
Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers (por confirmar)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Lunes 28 de diciembre
Detroit Lions vs New York Giants (20:15 ET)
Ford Field (Detroit)
Cómo comprar entradas para los partidos de Navidad de la NFL 2026
Las entradas oficiales para los tres partidos del día de Navidad de la NFL 2026 y el encuentro de Nochebuena salieron a la venta en mayo, junto con el calendario completo de la temporada.
Puedes comprar entradas oficiales directamente a través de los socios de venta de la liga: NFL Tickets, Ticketmaster NFL y SeatGeek NFL. Cada franquicia anfitriona gestiona su taquilla oficial mediante su portal de club en Ticketmaster.
Si buscas paquetes que incluyan entradas, servicios de hospitalidad antes del partido y estancias en hoteles, puedes reservarlos a través de On Location, el proveedor oficial de hospitalidad de la NFL.
Además, también se pueden comprar entradas en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de Navidad de la NFL 2026?
Los precios de las entradas oficiales para los partidos de Nochebuena y Navidad de la NFL 2026 van aproximadamente de 46 $ a más de 680 $, según el encuentro y la zona del estadio:
- Philadelphia Eagles vs Houston Texans: de 46 $ a más de 300 $ (desde localidades solo de pie hasta asientos de la zona 100)
- Chicago Bears vs Green Bay Packers: de 400 $ a más de 680 $ (desde las zonas 300/400 hasta la zona 100)
- Denver Broncos vs Buffalo Bills: de 250 $ a más de 550 $ (desde la zona 500 hasta la zona 100)
- Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams: de 268 $ a más de 650 $ (desde la zona 300 hasta la zona 100)
Consulta el portal oficial de entradas de la NFL y las webs de los equipos para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.
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