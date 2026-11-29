No hay descanso navideño para los mejores jugadores de baloncesto del mundo. El 25 de diciembre se disputarán cinco grandes encuentros, que comenzarán con una reedición de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden. Ya puedes reservar tus entradas.

En lugar de quedarte en el sofá después de comer pavo y todos los platos típicos de estas fechas, podrías sentarte a pie de pista para ver el duelo entre Jalen Brunson y Victor Wembanyama (Spurs contra Knicks) o seguir a LeBron James en su regreso a Los Ángeles para enfrentarse a Luka Dončić (76ers contra Lakers).

El deporte es un regalo que sigue dando alegrías, incluso el 25 de diciembre. Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre las entradas para los partidos de la NBA en Navidad, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de partidos de la NBA para Navidad de 2026?

Partido (hora local) Entradas Recinto (ubicación) San Antonio Spurs contra New York Knicks (12:00 ET) Entradas Madison Square Garden (Nueva York, NY) Miami Heat contra Boston Celtics (14:30 ET) Entradas TD Garden (Boston, MA) Philadelphia 76ers contra Los Angeles Lakers (14:00 PT) Entradas Crypto.com Arena (Los Ángeles, CA) Oklahoma City Thunder contra Minnesota Timberwolves (19:00 CT) Entradas Target Center (Minneapolis, MN) Denver Nuggets contra Golden State Warriors (19:30 PT) Entradas Chase Center (San Francisco, CA)

Cómo comprar entradas para los partidos de la NBA en Navidad de 2026

Las entradas oficiales para los partidos de la NBA en Navidad de 2026 se pueden comprar a través de NBATickets.com, Ticketmaster o las taquillas oficiales de los equipos anfitriones. Las entradas para partidos individuales de la temporada regular 2026-27 salieron inicialmente a la venta a finales de agosto y principios de septiembre de 2026, después de que se publicara el calendario el 13 de agosto.

Atento a las entradas que salgan a última hora:

Los equipos liberan ocasionalmente entradas reservadas, como las destinadas a las retransmisiones o las no utilizadas del cupo de los jugadores, en los últimos días antes del 25 de diciembre.

Además, las entradas también se pueden comprar en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la NBA en Navidad de 2026?

Las entradas oficiales para los partidos de la NBA en Navidad de 2026 suelen partir de entre 180 y 530 dólares para las localidades de la grada superior y pueden superar los 15.000 dólares para los asientos a pie de pista, según el recinto anfitrión y el partido.

Como las entradas de venta oficial a través de NBATickets.com y Ticketmaster tienen precios dinámicos y se agotan rápidamente tras salir a la venta a finales de verano, las ofertas actuales combinan localidades oficiales estándar con entradas verificadas de reventa.

Consulta el portal oficial de entradas de la NBA y las páginas de los equipos para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para ver la disponibilidad actual.

San Antonio Spurs contra New York Knicks: todo lo que necesitas saber

Cara a cara Empate 3 0 2 USA NBA Liga de Verano San Antonio Spurs SAS 70 Nueva York Knicks NYK 49 F NBA San Antonio Spurs SAS 90 Nueva York Knicks NYK 94 F NBA Nueva York Knicks NYK 107 San Antonio Spurs SAS 106 F NBA Nueva York Knicks NYK 111 San Antonio Spurs SAS 115 F NBA San Antonio Spurs SAS 104 Nueva York Knicks NYK 105 F 466 Puntos obtenidos 485

Philadelphia 76ers contra Los Angeles Lakers: todo lo que necesitas saber

Cara a cara Empate 4 0 1 NBA LA Lakers LAL 119 Philadelphia 76ers PHI 115 F NBA Philadelphia 76ers PHI 108 LA Lakers LAL 112 F NBA Philadelphia 76ers PHI 118 LA Lakers LAL 104 F NBA LA Lakers LAL 116 Philadelphia 76ers PHI 106 F NBA LA Lakers LAL 101 Philadelphia 76ers PHI 94 F 552 Puntos obtenidos 541

Historia de la NBA en Navidad

La NBA empezó a disputar partidos el día de Navidad en 1947, un año después de la creación de la liga. Desde entonces, ha habido partidos cada Navidad salvo en 1998, cuando un cierre patronal provocó la cancelación de la mitad de la temporada 1998-99. Ver baloncesto el 25 de diciembre se ha convertido en una tradición que nadie quiere perderse.

Los aficionados empiezan el día abriendo sus regalos, con la esperanza de encontrar una camiseta o unas zapatillas de un jugador bajo el árbol, y después se acomodan para disfrutar de cinco partidos repletos de estrellas. Tienen la oportunidad de ver a veteranos y leyendas como LeBron James y Steph Curry, además de talentos emergentes como Anthony Edwards y Victor Wembanyama.

Año tras año, los espectadores de todo Estados Unidos siguen la NBA en Navidad. Durante la jornada de cinco partidos del año pasado (2025), un total de 47,2 millones de personas en Estados Unidos siguieron las retransmisiones de ABC y ESPN, un 45 % más que el año anterior y el mayor alcance de la liga en Navidad en 15 años.

Como era de esperar, Los Angeles Lakers participarán: han jugado cada 25 de diciembre desde 1999. Por desgracia para sus aficionados, su porcentaje de victorias en esas fechas no invita al optimismo. Los New York Knicks son otro equipo con un fuerte vínculo con la Navidad. El conjunto de la Gran Manzana ha disputado partidos navideños durante más de 50 temporadas y jugó el primer partido de la NBA en Navidad, en 1947. Desde entonces, los Knicks han sido una presencia casi constante en el calendario festivo.