Los aficionados a la hípica de todo el mundo tendrán la vista puesta en el hipódromo de Keeneland, en Lexington, Kentucky, donde se celebrará la 43.ª edición anual de los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup durante dos días, el 30 y el 31 de octubre.

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Aunque Forever Young, el caballo japonés que se convirtió en héroe, acaparó los titulares hace doce meses al lograr una victoria histórica en la prueba estrella, la Breeders' Cup Classic, cada una de las 14 carreras de grado 1 disputadas durante los dos días ofrece emoción y mantiene entregado al numeroso público presente en el hipódromo.

La expectación que se vive fuera del hipódromo antes de las dos memorables jornadas de carreras es casi tan emocionante como la propia competición. El Festival de la Breeders' Cup se extiende por toda Lexington a partir del lunes 25 de octubre, con actividades de temática ecuestre, espectáculos en directo y celebraciones.

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¿Cuándo se celebra la Breeders' Cup 2026?

Los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup 2026 se celebran el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. El hipódromo de Keeneland, en Lexington, acoge este año el gran acontecimiento hípico por cuarta vez, tras haberlo organizado en 2015, 2020 y 2022.

Cómo comprar entradas para la Breeders' Cup 2026

Las entradas oficiales para los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup 2026 en Keeneland se pusieron a la venta para el público general el 21 de abril de 2026. Se podían adquirir por internet directamente a través del portal de entradas de la Breeders' Cup, en SeatGeek (el proveedor oficial de entradas), o por teléfono, llamando a la taquilla.

Todas las entradas para la Breeders' Cup 2026 deben comprarse por adelantado, ya que no se venderán entradas en el hipódromo de Keeneland. El aforo está limitado a 43.000 personas por día. Quedan muy pocas entradas: muchas zonas de la tribuna y espacios de restauración ya están agotados, por lo que quedan principalmente entradas generales junto a la pista y paquetes de viaje.

Quienes busquen entradas de última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Breeders' Cup 2026?

Los precios oficiales de las entradas para los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup 2026 en Keeneland oscilaban entre los 85 $ de una entrada general para un solo día y los 2.465 $ de los paquetes prémium de restauración con todo incluido para los dos días.

El desglose de los precios oficiales por categoría, zona y duración es el siguiente:

Tipo de entrada o paquete Precio del viernes Precio del sábado Precio para dos días Entrada general junto a la pista 85 $ 159 $ 244 $ Entrada general al edificio principal 212 $ 477 $ 689 $ Asiento reservado en mesa 186 $ 371 $ 557 $ Asientos reservados en la tribuna 265 $ 477 $ 742 $ Asientos reservados en el edificio principal No disponible No disponible 1.166 $ Palcos de tribuna y palcos loge No disponible No disponible desde 1.590 $ por asiento Palcos del edificio principal No disponible No disponible desde 1.802 $ por asiento Pabellón de ventas 398 $ 530 $ 928 $ Comedor ecuestre 583 $ 795 $ 1.378 $ Chalet de la primera curva No disponible No disponible 1.961 $ Restauración prémium en el edificio principal No disponible No disponible 2.465 $

Consulta la web oficial de la Breeders' Cup cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el programa de carreras de la Breeders' Cup 2026?

Durante los dos días de la Breeders' Cup se disputan 14 carreras en total. El viernes 30 de octubre se celebran cinco carreras de campeonato para ejemplares jóvenes. Al día siguiente, el sábado 31 de octubre, hay otras nueve carreras, entre las que destaca la Breeders' Cup Classic, dotada con 7 millones de dólares. Este es el programa de cada carrera (todas las horas corresponden a la hora local del este de Estados Unidos):

Viernes 30 de octubre

El programa del viernes incluye carreras preliminares que comienzan a las 11:55, como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes y pruebas de categoría allowance, antes de los principales campeonatos de grado 1 para ejemplares jóvenes:

14:55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55: Breeders' Cup Juvenile

17:35: Breeders' Cup Juvenile Turf

Sábado 31 de octubre

El sábado se disputan nueve categorías de los campeonatos mundiales para caballos de más edad y ejemplares de élite de tres años, con la prestigiosa Breeders' Cup Classic como culminación. La jornada comienza a las 11:15 con carreras preliminares matinales para caballos sin victorias y pruebas de categoría allowance, antes de que arranquen las grandes pruebas de grado 1:

13:10: Breeders' Cup Dirt Mile

13:48: Breeders' Cup Turf Sprint

14:26: Breeders' Cup Sprint

15:04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20: Breeders' Cup Mile

16:48: Breeders' Cup Distaff

17:36: Breeders' Cup Turf

18:16: Breeders' Cup Classic

Todo lo que necesitas saber sobre el hipódromo de Keeneland

El hipódromo de Keeneland, que abrió sus puertas por primera vez en 1936, está considerado una de las grandes joyas de las carreras de purasangres de Estados Unidos. Situado en Lexington, Kentucky, en el corazón de la región de Bluegrass, Keeneland funciona con un singular modelo sin ánimo de lucro: los ingresos obtenidos de las carreras y las subastas se reinvierten directamente en el sector equino y en organizaciones benéficas locales.

Declarado Monumento Histórico Nacional en 1986, es tanto un hipódromo de élite como la mayor casa de subastas de purasangres del mundo.

Momentos memorables en Keeneland

Visita de la reina Isabel II (1984) : la reina Isabel II visitó Keeneland para presenciar la primera edición de una carrera creada en su honor: la «Queen Elizabeth II Challenge Cup». Keeneland construyó un podio de vencedores junto a la pista expresamente para su visita.

: la reina Isabel II visitó Keeneland para presenciar la primera edición de una carrera creada en su honor: la «Queen Elizabeth II Challenge Cup». Keeneland construyó un podio de vencedores junto a la pista expresamente para su visita. El Grand Slam de American Pharoah (2015) : Keeneland acogió por primera vez los prestigiosos Campeonatos Mundiales de la Breeders’ Cup en 2015. En la última carrera de su trayectoria, American Pharoah, leyenda de la Triple Corona, dominó la Breeders’ Cup Classic, batió el récord de la pista y se convirtió en el primer caballo de la historia en conquistar el «Grand Slam» no oficial de las carreras.

: Keeneland acogió por primera vez los prestigiosos Campeonatos Mundiales de la Breeders’ Cup en 2015. En la última carrera de su trayectoria, American Pharoah, leyenda de la Triple Corona, dominó la Breeders’ Cup Classic, batió el récord de la pista y se convirtió en el primer caballo de la historia en conquistar el «Grand Slam» no oficial de las carreras. Subastas de récord: las subastas de caballos de Keeneland son emblemáticas. Más de 20 ganadores del Kentucky Derby, incluido Justify, vencedor de la Triple Corona, han pasado por la pista de ventas de Keeneland. En 1985, un potro de un año alcanzó los 13,1 millones de dólares, un récord mundial que se mantuvo durante décadas. Su subasta de potros de un año de septiembre sigue batiendo las marcas actuales del sector y ha generado una cifra récord de 536,7 millones de dólares.

El hipódromo favorito de Hollywood: por su atemporal aire retro, sus cuidados jardines y sus emblemáticas estructuras de piedra caliza, Keeneland se ha utilizado ampliamente como escenario de rodaje. Representó a otros hipódromos históricos en grandes producciones cinematográficas como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) y Secretariat (2010).

Ganadores recientes de la Breeders' Cup Classic