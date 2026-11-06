Las Nitto ATP Finals son el broche de oro de la temporada del tenis profesional masculino: una cita electrizante en la que los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo compiten por los codiciados títulos de final de año. Es un torneo que no te puedes perder y ya puedes comprar tus entradas.

Desde 2021, el torneo se celebra en la ciudad italiana de Turín, concretamente en el magnífico Inalpi Arena (antes Palaolimpico), que ofrece un escenario espectacular para las grandes figuras del tenis. Este noviembre volverá a disputarse allí, del 15 al 22.

En la edición de 2025, el ídolo local Jannik Sinner defendió su título y añadió otro emocionante capítulo a la historia del torneo. Aunque, por desgracia, el tenista italiano se pierde la edición de este año por lesión, un cartel de lujo, que incluye a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, promete ofrecer un gran espectáculo a una afición entregada.

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¿Cuándo se disputan las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 se disputan del domingo 15 al domingo 22 de noviembre en Turín, Italia. El torneo cuenta con 15 sesiones, con partidos tanto de día como de noche, y culmina con la esperada final el segundo domingo.

Fecha Fase (hora CET) Entradas Domingo 15 de noviembre Fase de grupos: sesión diurna (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión vespertina (18:00) Entradas Lunes 16 de noviembre Fase de grupos: sesión diurna (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión vespertina (18:00) Entradas Martes 17 de noviembre Fase de grupos: sesión diurna (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión vespertina (18:00) Entradas Miércoles 18 de noviembre Fase de grupos: sesión diurna (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión vespertina (18:00) Entradas Jueves 19 de noviembre Fase de grupos: sesión diurna (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión vespertina (18:00) Entradas Viernes 20 de noviembre Fase de grupos: sesión diurna (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión vespertina (18:00) Entradas Sábado 21 de noviembre Semifinales: sesión diurna (11:30) Entradas Semifinales: sesión vespertina (18:00) Entradas Domingo 22 de noviembre Finales: sesión única (15:00) Entradas

Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026

Las entradas oficiales individuales y los abonos de varios días para las Nitto ATP Finals 2026 salieron a la venta para el público general el pasado noviembre (2025). Antes, los miembros de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) tuvieron acceso a una fase especial de venta anticipada que comenzó una semana antes.

Los canales oficiales autorizados son la web de venta de entradas de las Nitto ATP Finals y ATP Tour Experiences, esta última para quienes busquen paquetes prémium.

Quienes quieran conseguir entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Nitto ATP Finals 2026?

Los precios de las entradas oficiales para las Nitto ATP Finals 2026 varían considerablemente según la sesión, ya sean partidos de la fase de grupos, semifinales o la final, y la categoría del asiento. Si buscas las opciones más asequibles, las sesiones de los primeros días de la fase de grupos, especialmente entre semana, suelen ser las más baratas.

Las entradas se venden por sesiones individuales diurnas o vespertinas, o en abonos combinados de varios días.

• Sesiones de la fase de grupos: los precios parten de unos 82 € para los partidos diurnos.

• Semifinales (sábado 21 de noviembre): las entradas cuestan desde 254 € o 305 € hasta más de 1.100 €, según la sesión y la proximidad a la pista.

• Finales (domingo 22 de noviembre): las entradas generales parten de 749 €, mientras que los asientos prémium a pie de pista (parterre) alcanzan los 2.172 €.

• Otras opciones: si se agotan las entradas para las últimas rondas en el recinto, puedes comprar entradas para las sesiones de entrenamiento, desde 15 € hasta 45 €, o acceder a la Fan Village, por entre 15 € y 30 €, para vivir de cerca el ambiente del torneo.

Consulta la web oficial del torneo para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

¿Dónde se disputan las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 volverán a celebrarse en el Inalpi Arena (antes Palaolimpico) de Turín, Italia.

Turín, una ciudad conocida por su rica historia, su elegante arquitectura y su gastronomía, ofrece un marco fantástico para este torneo de tenis de primer nivel.

El Inalpi Arena es el mayor recinto deportivo cubierto de Italia y ofrece a los espectadores una experiencia con instalaciones de última generación. La ciudad acoge el torneo desde 2021 y seguirá siendo su sede hasta 2027.

¿Quiénes son los campeones más recientes de las Nitto ATP Finals?