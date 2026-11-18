Las Nitto ATP Finals son el gran desenlace de la temporada del tenis profesional masculino, un emocionante torneo en el que los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo luchan por los codiciados títulos de fin de año. Es una cita que no te puedes perder y ya puedes reservar tus entradas.

Desde 2021, el torneo se celebra en la ciudad italiana de Turín, concretamente en el magnífico Inalpi Arena (antes Palaolimpico), que ofrece un escenario espectacular para las grandes figuras del tenis. Este noviembre volverá a disputarse allí, del 15 al 22.

En la edición de 2025, el ídolo local Jannik Sinner defendió su título y añadió otro emocionante capítulo a la historia del torneo. Aunque la estrella italiana se pierde por lesión la edición de este año, un cartel de primer nivel, con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Ben Shelton, promete dar espectáculo ante una afición entregada.

Desde GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para las Nitto ATP Finals: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputan las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 se disputan del domingo 15 al domingo 22 de noviembre en Turín, Italia. El torneo cuenta con 15 sesiones, con partidos tanto de día como de noche, y culmina con la esperada final del segundo domingo.

Fecha Fase (hora CET) Entradas Miércoles 18 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión de noche (18:00) Entradas Jueves 19 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión de noche (18:00) Entradas Viernes 20 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión de noche (18:00) Entradas Sábado 21 de noviembre Semifinales: sesión de día (11:30) Entradas Semifinales: sesión de noche (18:00) Entradas Domingo 22 de noviembre Finales: sesión única (15:00) Entradas

Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026

Las entradas oficiales individuales y los abonos de varios días para las Nitto ATP Finals 2026 salieron a la venta para el público general el pasado noviembre (2025). Antes, los miembros de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) tuvieron acceso a una fase especial de venta anticipada que comenzó una semana antes.

Los canales oficiales autorizados son la web de venta de entradas de las Nitto ATP Finals y ATP Tour Experiences, si buscas paquetes prémium.

Quienes esperen conseguir entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Nitto ATP Finals 2026?

Los precios de las entradas oficiales para las Nitto ATP Finals 2026 varían considerablemente según la sesión, ya sean partidos iniciales de la fase de grupos, semifinales o la final, y la categoría del asiento. Si buscas las opciones más asequibles, las sesiones iniciales de la fase de grupos, especialmente entre semana, suelen ser las más baratas.

Las entradas se venden por sesiones individuales de día o de noche, o como abonos combinados de varios días.

• Sesiones de la fase de grupos: los precios parten de unos 82 € para los partidos de día.

• Semifinales (sábado 21 de noviembre): las entradas cuestan entre 254 € o 305 €, según la sesión, y más de 1.100 €, en función también de la proximidad a la pista.

• Finales (domingo 22 de noviembre): la entrada general parte de 749 €, mientras que los asientos prémium a pie de pista (parterre) llegan a los 2.172 €.

• Otras opciones: si se agotan las entradas del recinto para las últimas rondas, puedes comprar entradas para las sesiones de entrenamiento (desde 15 € hasta 45 €) o acceder al Fan Village (entre 15 € y 30 €) para vivir de cerca el ambiente del torneo.

Consulta la web oficial del torneo para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

¿Dónde se disputan las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 volverán a celebrarse en el Inalpi Arena (antes Palaolimpico) de Turín, Italia.

Turín, una ciudad conocida por su rica historia, su elegante arquitectura y su gastronomía, ofrece un magnífico escenario para este torneo de tenis de primer nivel.

El Inalpi Arena es el recinto deportivo cubierto más grande de Italia y ofrece a los espectadores instalaciones de última generación. La ciudad acoge el torneo desde 2021 y seguirá siendo su sede hasta 2027.

¿Quiénes son los últimos campeones de las Nitto ATP Finals?