Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027: fechas de la Supercopa de España, Barcelona vs Atlético, Real Madrid vs Real Sociedad, precios y más

La Supercopa de España cambia de sede. Después de años en Arabia Saudí, la Supercopa de España de 2027 se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul del 2 al 7 de febrero de 2027, llevando a los clubes más grandes de España a uno de los recintos más icónicos del fútbol europeo por primera vez.

El cartel es de primer nivel. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid competirán por el trofeo, con la Real Sociedad enfrentándose al Real Madrid en una semifinal y el vigente campeón, el Barcelona, midiéndose al Atlético de Madrid en la otra. El Barcelona llega como bicampeón y busca un tercer título consecutivo, mientras que la Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey, regresa a la competición por primera vez en décadas.

¿Quién levantará el primer trofeo español de la temporada en Estambul? GOAL te trae toda la información más reciente sobre las entradas para la Supercopa de España 2027, incluido cómo puedes conseguir asiento y cuánto es probable que cuesten.

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¿Cuándo es la Supercopa de España 2027?

La Supercopa de España 2027 se celebrará desde el martes 2 de febrero hasta el domingo 7 de febrero de 2027 en Estambul, Turquía. Es la primera vez que el torneo sale de su habitual fecha de enero y la primera vez que se disputa en Estambul. La RFEF aún no ha confirmado las fechas y horarios exactos de los partidos dentro de esa ventana.

¿Cuál es el calendario de la Supercopa de España 2027?

Fecha Partido Lugar Entradas 2 de febrero de 2027 Semifinal 1: Real Madrid vs Real Sociedad Estadio Olímpico Atatürk, Estambul Entradas 2 de febrero de 2027 Semifinal 2: Barcelona vs Atlético de Madrid Estadio Olímpico Atatürk, Estambul Entradas 7 de febrero de 2027 (por confirmar) Final: Ganadores de las semifinales Estadio Olímpico Atatürk, Estambul Entradas

¿Dónde es la Supercopa de España 2027?

Los tres partidos se disputarán en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía.

El Estadio Olímpico Atatürk es uno de los recintos con más historia del fútbol mundial. Fue sede de la legendaria final de la Champions League de 2005, cuando el Liverpool remontó una desventaja de tres goles ante el AC Milan, así como del triunfo del Manchester City sobre el Inter en la Champions League en 2023.

El estadio abrió sus puertas en 2002 y es uno de los recintos más grandes utilizados nunca para esta competición. Está situado al oeste de las principales zonas turísticas del centro de Estambul y está conectado con la red de transporte público de la ciudad, por lo que los aficionados que se alojen por Sultanahmet, Taksim o el Bósforo deberían planificar con antelación su transporte para el día de partido.

Estambul sustituye a Arabia Saudí como sede porque el Reino organiza la Copa Asiática de la AFC del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, y se espera que Arabia Saudí vuelva a ser la anfitriona en 2028.

¿Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027?

La forma más sencilla de conseguir ahora mismo entradas para la Supercopa de España 2027 es a través de Ticombo, donde los aficionados pueden consultar listados verificados para el torneo de Estambul, comparar precios y comprar con seguridad gracias a la protección al comprador en cada pedido.

La RFEF y la Federación Turca de Fútbol aún no han anunciado los detalles de la venta oficial de entradas para la edición de Estambul. Basándose en ediciones anteriores, las ventas oficiales suelen abrirse más cerca del torneo y se agotan rápido, especialmente para la final. Con cuatro de los clubes más grandes de España implicados y con Estambul mucho más accesible para los aficionados europeos que Yeda, se espera que la demanda para esta edición sea excepcional, por lo que quienes compren antes tendrán la mayor variedad de asientos.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de España 2027?

Los precios oficiales para la edición de Estambul aún no se han publicado. Como referencia, las entradas para ediciones recientes en Arabia Saudí arrancaron en el equivalente a unos 25 USD para las categorías más baratas de semifinales y en torno a 47 USD para la final por los canales oficiales, con asientos prémium en la grada baja a un precio significativamente superior.

En mercados de reventa como Ticombo, los precios varían según la demanda y la ubicación del asiento, y los anuncios para los partidos más importantes suelen subir a medida que se acerca la fecha. Una semifinal con el Real Madrid y una posible final de Clásico o derbi madrileño empujarán los precios en la parte alta, lo que hace que comprar pronto sea la opción más inteligente.

Esta página se actualizará con las categorías y precios oficiales en cuanto se confirmen.

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¿Qué hay que saber sobre la Supercopa de España?

Esta será la 43.ª edición de la Supercopa de España, la competición anual en la que participan los campeones y subcampeones de LaLiga y de la Copa del Rey de la temporada anterior. Desde 2020 se disputa como un minitorneo de cuatro equipos, y 2027 marcará su primera celebración de la historia en Turquía.

El Barcelona llega a Estambul como vigente campeón y favorito. El conjunto azulgrana ganó su 16.º título, ampliando su récord, en enero de 2026 al derrotar al Real Madrid en la final de Yeda, en lo que fue su tercer triunfo en un Clásico de Supercopa en cuatro años. Se clasifica como campeón de LaLiga, con el Real Madrid entrando como subcampeón liguero.

El giro refrescante de este año llega desde la Copa del Rey. La Real Sociedad sorprendió al Atlético de Madrid en la final de 2026, ganando 4-3 en los penaltis tras la prórroga para conquistar su cuarta Copa, y ambos finalistas sellaron su plaza en Estambul. Esto deja una Supercopa poco habitual, sin el Athletic Club ni un outsider de perfil bajo, con cuatro pesos pesados y nada más.

También hay un nuevo aliciente en el cruce de semifinales. El formato enfrenta a los campeones de la Copa del Rey con los subcampeones de LaLiga, lo que significa que la Real Sociedad tendrá una oportunidad ante el Real Madrid, mientras que el Barcelona se medirá al Atlético de Madrid por un puesto en la final. Una final del Clásico vuelve a ser posible, pero por primera vez en años está lejos de estar garantizada.

¿Quién juega la Supercopa de España 2027?

Los cuatro clubes saben lo que hace falta para ganar este trofeo. Consulta los participantes y su historial en la Supercopa: