Reserva entradas para la Saudi Pro League:

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Lista completa de partidos de la próxima jornada 6

Aquí tienes todos los partidos programados actualmente en las próximas 2 jornadas de la temporada, con los 18 clubes incluidos.

Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli ocasionalmente disputan partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Yeda junto a su principal estadio, Alinma Stadium, así que no te sorprendas si aparecen ambos recintos para el mismo club.

Jornada 6

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas lun., 7 de septiembre de 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20.30 h Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas lun., 7 de septiembre de 2026 Al Hilal vs Neom SC 23.00 h Kingdom Arena Entradas mar., 8 de septiembre de 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20.30 h Al Ettifaq Club Stadium Entradas mar., 8 de septiembre de 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20.55 h Al Hazem Club Stadium Entradas mar., 8 de septiembre de 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23.00 h Alinma Stadium Entradas mar., 8 de septiembre de 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23.00 h Mohammed Entradas mié., 9 de septiembre de 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20.55 h Al Hazem Club Stadium Entradas mié., 9 de septiembre de 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23.00 h Maydan Tamweel Al Oula Entradas mié., 9 de septiembre de 2026 Al Nassr vs Abha 23.00 h Al-Awwal Park Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League?

Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches».

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí, viernes y sábado, y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Además, si buscas asegurarte asientos antes de la venta oficial o esperas conseguir entradas de última hora, puede que te interese considerar el distribuidor secundario StubHub, con entradas desde 17 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias obsesionadas con el fútbol.

Los eventos destacados, especialmente con equipos de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, cuestan más, sobre todo en las zonas de mejor visibilidad.

También existe una opción secundaria para comprar entradas de la Saudi Pro League en StubHub. Aquí los precios pueden fluctuar, tanto por encima como por debajo del precio de venta de una entrada, según el partido y la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.

¿Qué debes saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?

Puede que la Saudi Pro League se creara en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes se han proclamado campeones saudíes si nos remontamos a aquellos primeros años. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han sido para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al final de la temporada 2025/26 bajo las órdenes de Jorge Jesus. Ange Postecoglou se ha hecho cargo desde entonces para defender el título en la 2026/27.

El éxito conduce inevitablemente a la popularidad y, por tanto, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, registren las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.

El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la contratación más destacada de la historia de la SPL. Al-Nassr estaba en el paraíso, especialmente porque CR7 había rechazado previamente un traspaso al vecino local y gran rival, Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de primer nivel de las ligas europeas se unieran a la Saudi Pro League.

Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh, un viaje a la capital saudí para cualquier amante del deporte suele significar asistir a un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con jugadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez jugando, o habiendo jugado, en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta cada vez que esos clubes entran en acción.

Puede que los clubes de Riad hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Yeda en el mar Rojo, ha mantenido el tipo con firmeza a lo largo de los años y es uno de los mayores clubes de fútbol del país y de Asia en su conjunto. A numerosos aficionados al fútbol les encantaría verlos en directo, especialmente cuando cuentan con una brillante plantilla que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.

La temporada 2026/27 también tiene una importancia extra para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará un largo parón a mitad de temporada desde el 24 de diciembre de 2026 hasta el 7 de febrero de 2027 para permitir que Arabia Saudí sea sede de la Copa Asiática de la AFC 2027.