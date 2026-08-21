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Cómo comprar entradas para la Primeira Liga 2026/27: próximos partidos, precios, información sobre los estadios y más

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Primeira Liga
Benfica
FC Oporto
Sporting de Lisboa

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la apasionante acción de la liga portuguesa esta temporada

El Porto se impuso la temporada pasada en la batalla entre los «Big 3» de Portugal para proclamarse campeón de la Primeira Liga por 31.ª vez. Con Benfica y Sporting CP decididos a recuperar la corona, todo está preparado para otra campaña apasionante.

Aunque los dos gigantes lisboetas y el Porto suelen acaparar la mayoría de los titulares del fútbol portugués, hay otros quince clubes de la Primeira Liga que aspiran a dar pasos positivos en los próximos meses, y hoy puedes reservar entradas para ver a cualquiera de ellos en directo.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de la Primeira Liga portuguesa, incluido el próximo calendario, dónde puedes comprar entradas y cuánto cuestan.

Próximos partidos destacados de la Primeira Liga portuguesa

Fecha y hora (local)

Partido

Ubicación

Entradas

Vie., 28 de ago. (20:15)

Rio Ave vs Sporting CP

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

Entradas

Sáb., 29 de ago. (15:30)

Alverca vs Santa Clara

Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo)

Entradas

Sáb., 29 de ago. (15:30)

Arouca vs Marítimo

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

Entradas

Sáb., 29 de ago. (18:00)

Académico de Viseu vs Porto

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

Entradas

Dom., 30 de ago. (15:30)

Nacional vs Estrela

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

Entradas

Dom., 30 de ago. (18:00)

Casa Pia vs Moreirense

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)

Entradas

Dom., 30 de ago. (20:30)

Famalicão vs Gil Vicente

Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão)

Entradas

Lun., 31 de ago. (18:45)

Benfica vs Estoril

Estádio da Luz (Lisboa)

Entradas

Lun., 31 de ago. (20:45)

Sporting Braga vs Vitória Guimarães

Braga Municipal Stadium (Braga)

Entradas

4/5/6/7 de sep. (Por confirmar)

Marítimo vs Benfica

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

Entradas

4/5/6/7 de sep. (Por confirmar)

Porto vs Moreirense

Estádio do Dragão (Porto)

Entradas

4/5/6/7 de sep. (Por confirmar)

Sporting CP vs Nacional

Estádio José Alvalade (Lisboa)

Entradas

4/5/6/7 de sep. (Por confirmar)

Alverca vs Sporting Braga

Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo)

Entradas

4/5/6/7 de sep. (Por confirmar)

Estrela vs Famalicão

Estádio José Gomes (Amadora)

Entradas

4/5/6/7 de sep. (Por confirmar)

Gil Vicente vs Académico de Viseu

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

Entradas

4/5/6/7 de sep. (Por confirmar)

Santa Clara vs Rio Ave

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores)

Entradas

4/5/6/7 de sep. (Por confirmar)

Vitória Guimarães vs Casa Pia

Dom Afonso Henriques (Guimaraes)

Entradas

Cómo comprar entradas para la Primeira Liga portuguesa

Las entradas oficiales de la Primeira Liga portuguesa pueden comprarse directamente a través de los canales de venta de entradas de cada club anfitrión, ya que la liga no vende entradas de forma centralizada.

Las entradas para los partidos habituales suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del encuentro para los socios del club, y las localidades restantes se ponen a disposición del público general aproximadamente una semana antes del partido.

Conviene señalar, no obstante, que si quieres ver partidos de alto perfil como O Clássico (Benfica vs Porto) o el Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP), las entradas casi nunca salen a la venta general, ya que los socios del club suelen comprar todas las disponibles.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos de la Primeira Liga portuguesa en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse asientos a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Primeira Liga portuguesa?

Las entradas oficiales para los partidos de la Primeira Liga portuguesa varían significativamente según el club, el rival y tu condición de miembro, con precios base estándar para el público general que suelen oscilar entre 30 € y 90 €. Para los socios del club, conocidos como Sócios, los precios pueden bajar a entre 15 € y 40 € por partido.

Sin embargo, como la Primeira Liga está muy localizada, los marcos de precios los determinan de forma independiente los clubes, especialmente Benfica, Sporting CP y Porto.

Sigue de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Récords y estadísticas de la Primeira Liga portuguesa

La Primeira Liga portuguesa, fundada en 1934, está famosa y claramente dominada por los «Big Three» (Os Três Grandes): Benfica, Porto y Sporting CP. Entre los tres, han ganado todos los campeonatos salvo dos en la historia de la liga. Esos dos títulos ajenos al Big 3 los lograron Belenenses (1945-46) y Boavista (2000-01).

Títulos consecutivos: el Porto es el único club que ha ganado 5 títulos consecutivos, una hazaña que logró entre 1994 y 1999.

Racha más larga sin perder: el Porto estableció el récord con 58 partidos consecutivos de liga sin perder bajo las órdenes de Sérgio Conceição entre 2020 y 2022.

La sacudida del Boavista de 2001: Boavista rompió un monopolio de 55 años en manos de los Big Three al conquistar el título de 2000-01 bajo la dirección de Jaime Pacheco, lo que provocó celebraciones masivas en toda la ciudad de Porto.

Nunca descendieron: Benfica, Porto y Sporting CP nunca han descendido desde la fundación de la liga.

Estadios y sedes de la Primeira Liga portuguesa

Club

Estadio y ubicación

Capacidad

Benfica

Estádio da Luz (Lisboa)

68.100

Sporting CP

Estádio José Alvalade (Lisboa)

52.095

Porto

Estádio do Dragão (Porto)

50.033

Sporting Braga

Estádio Municipal de Braga (Braga)

30.286

Vitória de Guimarães

Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes)

30.029

Santa Clara

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores)

12.500

Gil Vicente

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

12.046

Marítimo

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

10.600

Estrela

Estádio José Gomes (Amadora)

9.288

Casa Pia

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)*

7.000

Alverca

Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo)

6.932

Académico de Viseu

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

6.912

Moreirense

Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos)

6.150

Rio Ave

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

5.300

Nacional

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

5.200

Famalicão

Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)

5.186

Estoril

Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)

5.094

Arouca

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

5.000

*Nota: Casa Pia juega sus partidos como local en el neutral Estádio Municipal de Rio Maior, ya que su propio campo no cumple los requisitos de la máxima categoría.


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