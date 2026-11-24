La principal competición de clubes de Sudamérica llega a su desenlace. La final de la Copa Libertadores 2026 de la CONMEBOL, correspondiente a la 67.ª edición del torneo, enfrenta al poderoso SE Palmeiras brasileño con el gigante argentino Estudiantes de La Plata a partido único en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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Final de la Copa Libertadores 2026: fecha y datos del partido

Con las semifinales disputadas, solo queda un partido en el calendario de la Copa Libertadores 2026:

Partido Fecha y hora (GST) Hora local (Montevideo) Estadio Árbitro Entradas SE Palmeiras contra Estudiantes de La Plata Domingo 29 de noviembre, 00:00 Sábado 28 de noviembre, 17:00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Entradas

Cómo llegaron a Montevideo: resultados de las semifinales

Ambos finalistas superaron dramáticas tandas de penaltis en octubre para asegurarse un puesto en la final en Uruguay:

SE Palmeiras eliminó a Fluminense FC por 5-3 en los penaltis tras un empate global de 2-2. Palmeiras ganó la ida por 2-1 en Maracaná el 14 de octubre, antes de que Fluminense se impusiera por 1-0 en São Paulo el 21 de octubre.

eliminó a por 5-3 en los penaltis tras un empate global de 2-2. Palmeiras ganó la ida por 2-1 en Maracaná el 14 de octubre, antes de que Fluminense se impusiera por 1-0 en São Paulo el 21 de octubre. Estudiantes de La Plata eliminó al vigente campeón, Flamengo, por 3-2 en los penaltis después de dos empates consecutivos sin goles en La Plata y Río de Janeiro.

Cómo comprar entradas para la final de la Copa Libertadores 2026

La CONMEBOL gestionó la venta oficial inicial de entradas para la final de 2026 en dos fases: una primera, a partir del 29 de octubre, que incluía paquetes de hospitalidad y localidades asignadas a las aficiones de los clubes, seguida de la venta al público general el 2 de noviembre.

Como las entradas oficiales para las zonas neutrales y las reservadas a los clubes se agotan rápidamente una vez confirmados los finalistas, las plataformas de reventa de confianza son ahora la opción más fiable para quienes viajan desde el extranjero, los aficionados neutrales y quienes compran a última hora:

Entradas disponibles a última hora y verificadas: Consulta los asientos disponibles en la tribuna oeste, la tribuna este y las gradas de las aficiones sin necesidad de ser socio de un club.

Consulta los asientos disponibles en la tribuna oeste, la tribuna este y las gradas de las aficiones sin necesidad de ser socio de un club. Protección del comprador: Las plataformas de reventa de confianza respaldan cada compra con una garantía de acceso válido o de devolución del dinero.

Las plataformas de reventa de confianza respaldan cada compra con una garantía de acceso válido o de devolución del dinero. Entrega en el móvil: Las entradas digitales se transfieren directamente a tu teléfono antes del día del partido en Montevideo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Libertadores 2026?

La CONMEBOL confirmó los precios oficiales de las entradas para la final de 2026 en cuatro categorías, desde 95 hasta 450 dólares:

Categoría de entrada Zona del estadio Precio oficial Categoría 1 Tribuna oeste (zona central / prémium) 340 dólares Categoría 2 Tribuna este (zona neutral / general) 250 dólares Categoría 3 Zonas reservadas a las aficiones (gradas de Palmeiras y Estudiantes) 95 dólares Hospitalidad Salón VIP y paquetes prémium 450 dólares

Todo lo que necesitas saber

Reedición de la final de 1968: Palmeiras y Estudiantes ya se enfrentaron en la final de la Copa Libertadores de 1968, que también se decidió en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, Estudiantes ganó por 2-0 el partido de desempate y conquistó su primer título continental.

Palmeiras y Estudiantes ya se enfrentaron en la final de la Copa Libertadores de 1968, que también se decidió en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, Estudiantes ganó por 2-0 el partido de desempate y conquistó su primer título continental. La racha brasileña frente a la historia argentina: Los clubes brasileños han ganado las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores. Palmeiras disputa su octava final tras proclamarse campeón en 1999, 2020 y 2021. Este último título también lo ganó en el Estadio Centenario. Por su parte, Estudiantes , cuatro veces campeón (1968, 1969, 1970 y 2009), aspira a conquistar su primer título en 17 años.

Los clubes brasileños han ganado las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores. disputa su octava final tras proclamarse campeón en 1999, 2020 y 2021. Este último título también lo ganó en el Estadio Centenario. Por su parte, , cuatro veces campeón (1968, 1969, 1970 y 2009), aspira a conquistar su primer título en 17 años. Estadio Centenario de Montevideo: Este histórico recinto acogió el primer partido de la Copa Libertadores en 1960 y alberga su segunda final a partido único tras la de 2021. Acude con tiempo el día del partido para pasar los controles de seguridad de la CONMEBOL y comprueba la puerta indicada en tu entrada, ya que el acceso es distinto para los aficionados neutrales y los de cada club.

Así es el formato de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 se desarrolló en ocho fases a lo largo del año: