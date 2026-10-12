El trofeo de clubes más importante del fútbol sudamericano ha llegado a su fase decisiva. La Copa Libertadores 2026, la 67.ª edición del principal torneo de la CONMEBOL, disputa sus semifinales este octubre, con la vista puesta en una final a partido único el 28 de noviembre en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Si buscas entradas para los decisivos partidos de vuelta de semifinales o planeas viajar a Montevideo para la final, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber: próximos encuentros, disponibilidad de entradas, precios orientativos y formato del torneo.

Próximos partidos y entradas de la Copa Libertadores 2026

Calendario de semifinales y final

Concluidos los octavos y los cuartos de final, cuatro grandes clubes del continente siguen en la lucha por el trofeo:

Fluminense contra Palmeiras

Ida: 14 de octubre de 2026, Estádio Maracanã, Río de Janeiro

Vuelta: 21 de octubre de 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata contra Flamengo

Ida: 15 de octubre de 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Vuelta: 22 de octubre de 2026, Estádio Maracanã, Río de Janeiro

Final de la Copa Libertadores

Fecha: 28 de noviembre de 2026

Sede: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Cómo comprar entradas para la Copa Libertadores 2026

La venta oficial de entradas para las eliminatorias a doble partido corre directamente a cargo de cada club local a través de sus plataformas oficiales de venta, con periodos de compra prioritarios para sus socios.

Para la final a partido único en Montevideo, la CONMEBOL pone a la venta entradas para el público general en zonas neutrales y en fondos asignados a los finalistas.

Para quienes viajen desde otros países, los aficionados visitantes o quienes busquen asientos preferentes sin esperar a los limitados periodos de venta de los clubes, las plataformas de reventa ofrecen la opción más flexible.

Las plataformas de reventa de confianza ofrecen entradas verificadas para todos los partidos eliminatorios restantes y para la final del 28 de noviembre.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Libertadores 2026?

Los precios oficiales de la final de 2026 aún no se han confirmado. La CONMEBOL suele anunciar las categorías de entradas para la final una vez definidas las zonas reservadas para protocolo del estadio y los cupos de los finalistas, normalmente unas semanas después de las semifinales. Como referencia, las categorías en finales recientes de la Copa Libertadores han tenido estos precios:

Categoría 1: unos 320 $

Categoría 2: unos 200 $

Categoría 3: unos 95 $

Cada club finalista también gestiona su propio cupo y los precios de las zonas reservadas a sus aficionados, por lo que estos pueden variar según los dos equipos que lleguen a Montevideo. Por lo general, el club local fija los precios de las entradas para cuartos y semifinales, que varían según el rival y el estadio. La oferta suele ir desde entradas generales económicas hasta asientos preferentes que, en el mercado de reventa, cuestan bastante más que su precio original.

Así funciona el formato de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores se disputa en ocho fases y abarca casi todo el año futbolístico:

Primera, segunda y tercera fase de clasificación (febrero–marzo): Los clubes con peor clasificación de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela lucharon por las plazas restantes de la fase de grupos. Fase de grupos (abril–mayo): 32 equipos repartidos en ocho grupos de cuatro, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo avanzaron. Octavos, cuartos de final y semifinales (agosto–octubre): Eliminatorias a doble partido, con los cruces determinados por el rendimiento en la fase de grupos. Final (noviembre): Un único partido en sede neutral, el Estadio Centenario de Montevideo en 2026.

Brasil y Argentina aportan más clubes que ningún otro país, con ocho y siete representantes, respectivamente, reflejo de su fortaleza en la competición continental. Independiente ostenta el récord de títulos de la Libertadores entre los clubes argentinos, mientras que los equipos brasileños han ganado las últimas siete ediciones consecutivas.