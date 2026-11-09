La Copa Intercontinental de la FIFA volverá en 2026 con su tercera edición, que reunirá a los campeones de las seis confederaciones continentales del fútbol mundial para coronar al campeón mundial de clubes indiscutible. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli y Auckland FC ya tienen asegurada su plaza en el torneo, mientras que el representante de Sudamérica se decidirá más adelante este año.

GOAL tiene todos los detalles que necesitan los aficionados para seguir la competición y conseguir entradas en cuanto salgan a la venta.

¿Cuándo se disputa la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 9 de diciembre de 2026 Derbi de las Américas: Toluca contra el campeón de la Copa Libertadores Doha, Catar Entradas 12 de diciembre de 2026 Copa Challenger de la FIFA: ganador de la Copa África-Asia-Pacífico contra ganador del Derbi de las Américas Doha, Catar Entradas 16 de diciembre de 2026 (a mediados de mes) Final de la Copa Intercontinental de la FIFA: Paris Saint-Germain contra ganador de la Copa Challenger Doha, Catar Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

Ticombo es la mejor opción para conseguir entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 una vez que se pongan a la venta para los partidos. La plataforma ofrece entradas verificadas para encuentros de fútbol de todo el mundo, con garantías de protección al comprador y pagos seguros en cada pedido. Basta con seleccionar el partido al que se quiere asistir, elegir entre las ofertas disponibles según la categoría y la ubicación del asiento y completar la compra en unos pocos clics.

Mientras tanto, conviene estar pendiente de Ticombo, ya que las entradas se publican en cuanto se confirman las sedes y las fechas. Cuando aparezcan, habrá que actuar rápido, dado lo pronto que se agotaron en ediciones anteriores.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

Los precios exactos para 2026 aún no se han publicado, pero los de las últimas ediciones ofrecen una referencia útil a los aficionados. Para la edición de 2025 en Catar, las entradas de venta general de la propia FIFA para las primeras rondas costaban desde solo 20 QAR, unos 5 dólares estadounidenses, mientras que en las plataformas de reventa la horquilla de precios era mucho más amplia cuando aumentó la demanda.

Las entradas para la final de la Copa Intercontinental han oscilado entre unos 82 dólares estadounidenses para los asientos disponibles más baratos y una media de aproximadamente 217 dólares estadounidenses para una entrada de precio intermedio.

Los partidos de la Copa África-Asia-Pacífico y el Derbi de las Américas suelen ser la forma más asequible de asistir al torneo, mientras que las entradas para la Copa Challenger y la propia final cuestan más por lo que está en juego. En Ticombo, los precios varían en tiempo real según la oferta y la demanda, así que cuanto antes compren los aficionados tras la salida a la venta, más posibilidades tendrán de conseguir el asiento disponible más barato. La plataforma también permite comparar categorías de asientos, lo que facilita encontrar una entrada ajustada al presupuesto sin renunciar al ambiente.

Todo lo que necesitas saber sobre la Copa Intercontinental de la FIFA 2026

La Copa Intercontinental sigue un formato de cuatro fases y cinco partidos. La Copa África-Asia-Pacífico abre el torneo y reúne a los campeones de la AFC y la CAF con el representante de Oceanía en una minieliminatoria de dos partidos. El derecho a organizarla alterna cada año entre Asia y África. Después, el Derbi de las Américas enfrenta al ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF con el campeón de la Copa Libertadores en un único partido. Los vencedores de esos dos cruces se miden en la Copa Challenger de la FIFA, en una sede neutral. Quien gane avanza a la final para enfrentarse al campeón de la Champions League de la UEFA, que accede directamente sin disputar ninguna ronda anterior.

Cinco de las seis plazas de 2026 ya están ocupadas. Al-Ahli se clasificó como campeón de la Liga de Campeones Élite de la AFC tras vencer al Machida Zelvia en Yeda; Toluca se aseguró la plaza de la CONCACAF al derrotar a Tigres en la tanda de penaltis; Mamelodi Sundowns ganó la final de la Liga de Campeones de la CAF contra AS FAR; y Auckland FC obtuvo la plaza de Oceanía al conquistar la primera edición de la Liga Profesional de la OFC. Paris Saint-Germain llega como campeón de Europa y vigente campeón de la Copa Intercontinental después de revalidar la Champions League ante el Arsenal en los penaltis en Budapest, por lo que volverá a disputar directamente la final. La única plaza pendiente corresponde a Sudamérica, cuyo representante será el campeón de la Copa Libertadores 2026, que se decidirá más adelante este año.