Cómo comprar entradas para la Copa del Rey 2026: Atlético de Madrid vs Real Sociedad, información del partido y más

Tras una durísima ronda de semifinales, Atlético de Madrid y Real Sociedad han emergido como los dos finalistas. Ambos se jugarán el trofeo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el 18 de abril. ¿Quién mantendrá la calma para proclamarse nuevo rey de la Copa?

GOAL te ofrece todos los detalles sobre cómo comprar entradas para la final de la Copa del Rey 2026, incluido cuánto cuestan y dónde puedes adquirirlas.

Entradas para la final de la Copa del ReyReservar entradas

¿Cuándo es la Copa del Rey 2026?

El único partido que queda en la Copa del Rey es la final. Se disputará de la siguiente manera:

Fecha Partido (CET) Estadio Entradas Sáb. 18 de abril Atlético de Madrid vs Real Sociedad (21:00) Estadio La Cartuja (Sevilla) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Rey 2026

Para comprar entradas para la final de la Copa del Rey, tanto el Atlético de Madrid como la Real Sociedad recibirán una asignación específica, normalmente de alrededor del 40 % cada uno, para venderlas directamente a socios y abonados.

Las entradas restantes suelen quedar en manos de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), aunque son notoriamiente difíciles de conseguir debido a la enorme demanda.

El renovado Estadio La Cartuja cuenta ahora con una capacidad de 72.000 espectadores, pero incluso con más asientos disponibles, el lleno está garantizado.

Si no consigues entradas en los sorteos oficiales de los clubes, quizá quieras considerar vendedores secundarios como StubHub, donde actualmente hay entradas anunciadas para los aficionados que buscan asegurar su sitio a última hora.

Entradas para la final de la Copa del Rey 2026: ¿cuánto cuestan?

Los precios oficiales de las entradas para la final de 2026 se han fijado por tramos, desde 89 € hasta 282 €.

Las opciones más asequibles están ubicadas en el «Fondo», detrás de las porterías, mientras que las localidades premium de «Preferencia» alcanzan los precios más altos.

En el mercado secundario, los precios fluctúan de forma significativa en función de la disponibilidad.

En sitios como StubHub, las entradas parten actualmente de aproximadamente 784 € a medida que crece la expectación por este duelo.

¿Qué esperar de la final de la Copa del Rey?

Atlético de Madrid alcanzó la final tras una semifinal trepidante contra el vigente campeón, el Barcelona. A pesar de una demolición por 4-0 del Barça en el partido de ida, el equipo de Diego Simeone tuvo que resistir una feroz remontada en el Camp Nou y acabó avanzando por un 4-3 en el global. Será la primera aparición del Atleti en la final desde 2013.

La Real Sociedad, por su parte, mostró su dominio vasco al eliminar al Athletic Club. Una victoria por 1-0 a domicilio en San Mamés, seguida de otro triunfo por 1-0 en casa con mucha disciplina, aseguró su regreso a Sevilla. «La Real» buscará repetir su éxito de 2020 en este mismo estadio, donde derrotó precisamente al mismo rival para levantar el trofeo.

Entradas para la final de la Copa del ReyReservar entradas