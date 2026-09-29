¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
RUGBYL-WC-2021-AUS-SAM-TROPHYAFP
Book Rugby League World Cup 2026 tickets
Traducido por

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026: precios de las entradas, fechas, calendario, sedes y más

SHOPPING

Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el gran espectáculo de la Rugby League de este año en el hemisferio sur

Hemos asistido recientemente a un apasionante rugby league doméstico en la Super League y la NRL, pero ahora la atención se desplaza al panorama internacional, ya que la Copa del Mundo de Rugby League arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.

Nos espera un mes de acción intensa y emocionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones luchando por la gloria mundial, y puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y la 13.ª en total desde el torneo inaugural de 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia por parte de sus compañeros coanfitriones y rivales antípodas, Nueva Zelanda, así como de Inglaterra, Samoa y Tonga.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby League, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

La Copa del Mundo de Rugby League 2026, coorganizada por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebrará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, gran cita de un mes de duración, contará con 18 partidos en total, 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.

El evento también se disputará simultáneamente junto a las competiciones femenina y en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Partidos de la fase de grupos

15 de octubre - 1 de noviembre

Semifinales

7/8 de noviembre

Final

15 de noviembre

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026

Las entradas oficiales pueden comprarse a través del sitio de la Copa del Mundo de Rugby League, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad anfitriona y estadio concretos.

La principal plataforma autorizada de distribución es Ticketmaster Australia, y Ticketmaster New Zealand. Dependiendo del recinto específico, como los partidos disputados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.

Si buscas conseguir asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da confianza a los compradores de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Las entradas oficiales de admisión general para la Copa del Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) parten de 19 AUD para adultos, pero los precios variarán en función del partido concreto, el recinto y la categoría del asiento.

Tipo de partido

Entrada de adulto (16+)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Fase de grupos y semifinales

Desde 19 AUD

Desde 49 AUD

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 AUD

Desde 109 AUD


Aunque los mapas de categorías individuales específicos dependen en gran medida de la distribución de los 10 diferentes estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varios niveles generales:

  • Categoría 1 / Premium: situada a lo largo de la línea de medio campo y en los laterales de la grada inferior, ofreciendo las mejores vistas centrales del terreno de juego.
  • Categoría 2: normalmente ubicada en los niveles laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Admisión general: normalmente situada detrás de los palos o en las gradas superiores más altas, ofreciendo las opciones de entrada más asequibles.

Sigue de cerca los sitios oficiales de las selecciones nacionales cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Fecha y hora (local)

Partido

Estadio (ubicación)

Entradas

Jue., 15 oct. (20:05 AEDT)

Grupo A: Australia vs Nueva Zelanda

Allianz Stadium (Sídney)

Entradas

Vie., 16 oct. (17:45 AEDT)

Grupo B/C: Samoa vs Francia

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sáb., 17 oct. (14:25 PGT)

Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea vs Líbano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Por confirmar

Sáb., 17 oct. (17:05 AWST)

Grupo B/C: Inglaterra vs Tonga

HBF Park (Perth)

Entradas

Dom., 18 oct. (16:05 AEDT)

Grupo A: Fiyi vs Islas Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Entradas

Vie., 23 oct. (20:05 AEDT)

Grupo B/C: Tonga vs Líbano

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sáb., 24 oct. (14:25 PGT)

Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea vs Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Por confirmar

Sáb., 24 oct. (14:35 AWST)

Grupo B/C: Inglaterra vs Francia

HBF Park (Perth)

Entradas

Dom., 25 oct. (18:05 NZDT)

Grupo A: Nueva Zelanda vs Islas Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Entradas

Dom., 25 oct. (19:05 AEST)

Grupo A: Australia vs Fiyi

Suncorp Stadium (Brisbane)

Entradas

Vie., 30 oct. (20:05 AEDT)

Grupo B/C: Inglaterra vs PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Entradas

Sáb., 31 oct. (14:30 AEST)

Grupo A: Nueva Zelanda vs Fiyi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Entradas

Sáb., 31 oct. (19:05 AEST)

Grupo A: Australia vs Islas Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Entradas

Dom., 1 nov. (17:40 AEDT)

Grupo B/C: Líbano vs Francia y Tonga vs Samoa

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sáb., 7 nov. (20:05 AEDT)

1.ª semifinal - Por confirmar

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Por confirmar

Dom., 8 nov. (20:05 AEDT)

2.ª semifinal - Por confirmar

Allianz Stadium (Sídney)

Por confirmar

Dom., 15 nov. (18:35 AEST)

Final - Por confirmar

Suncorp Stadium (Brisbane)

Por confirmar

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?

Los siguientes diez recintos albergarán partidos en la Copa del Mundo de Rugby League de este año:

País

Estadio (ubicación)

Capacidad

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sídney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sídney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Copa del Mundo de Rugby League?

La edición inaugural de la Copa del Mundo de Rugby League se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Ganadores

Subcampeones

Resultado de la final

Estadio (ubicación)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google