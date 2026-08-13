Cómo comprar entradas para la Copa Africana de Naciones Femenina 2026: precios, calendario, fechas y más

La Copa Africana de Naciones Femenina 2026 entra en su desenlace más emocionante, y todavía hay tiempo para formar parte de la acción. Marruecos acoge la WAFCON por tercera edición consecutiva, algo sin precedentes, y el torneo ya ha dejado una de sus historias más memorables, con Malawi, debutante, convertida en apenas la tercera selección que alcanza las semifinales en su primera participación en la historia de la competición.

Camerún ya ha sellado su billete para la final del domingo tras eliminar a la anfitriona, Marruecos, en la tanda de penaltis de la primera semifinal, poniendo fin al sueño de las Leonas del Atlas de conquistar su primer título en casa. Malawi se enfrenta a Argelia en la segunda semifinal por el derecho a acompañarla, con ambas selecciones persiguiendo su primera presencia en una final de la WAFCON.

Con la clasificación directa para el Mundial femenino de la FIFA 2027 en Brasil en juego en cada ronda de la fase eliminatoria, rara vez ha habido tanto en juego. GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre las entradas para la fase final de la WAFCON 2026, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

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¿Cuándo es la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

La Copa Africana de Naciones Femenina se disputa del 26 de julio al 16 de agosto de 2026. Los 40 partidos del torneo se están jugando en cinco estadios de dos ciudades marroquíes, Rabat y Casablanca.

Con la fase de grupos y los cuartos de final ya completados, esto es lo que queda en el calendario:

Fecha Fase Partido (inicio, hora local) Sede (ciudad) Entradas Mié., 12 de ago. Semifinal 2 Argelia vs Malawi (18:00) Estadio Olímpico (Rabat) Entradas Jue., 13 de ago. Clasificatorio 1 del partido por el tercer puesto Perdedor QF2 vs Perdedor QF3 (18:00) Estadio Larbi Zaouli (Casablanca) Entradas Jue., 13 de ago. Clasificatorio 2 del partido por el tercer puesto Perdedor QF1 vs Perdedor QF4 (21:00) Casablanca Entradas Dom., 16 de ago. Final Camerún vs Ganador SF2 (20:00) Rabat (sede por confirmar entre los estadios Moulay El Hassan y Prince Moulay Abdellah) Entradas

Camerún se aseguró su plaza en una cuarta final de la WAFCON al vencer a Marruecos por 3-1 en los penaltis tras empatar sin goles en la primera semifinal. Las dos selecciones eliminadas en cuartos de final de cada lado del cuadro también jugarán el 13 de agosto por una plaza en el torneo de repesca intercontinental de la FIFA, lo que ofrece a África una posible vía para enviar hasta seis equipos al Mundial del próximo año en Brasil.

Cómo comprar entradas para la Copa Africana de Naciones Femenina 2026

Los aficionados han podido comprar entradas para la Copa Africana de Naciones Femenina a través de la web oficial de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) desde que a finales de julio se abrió una preventa para titulares de tarjetas Visa, seguida de la venta general al público una vez se cerró esa ventana exclusiva.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de la Copa Africana de Naciones Femenina en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan adquirir entradas por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los seguidores que esperan asistir a la fase final del torneo.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

Para los aficionados que compren entradas a través de la web oficial de la CAF, los precios varían en función de la fase del torneo y de la categoría de asiento, siguiendo una estructura por niveles similar a la de ediciones anteriores de la competición, con entradas para la fase de grupos más asequibles que las de las eliminatorias.

A medida que el torneo avanza hacia la final, los precios de las entradas restantes para la semifinal, el play-off y la final son más altos, y las categorías prémium para la final de Rabat alcanzan los precios más elevados de todo el torneo.

Merece la pena consultar a revendedores secundarios, como Ticombo, si estás teniendo dificultades para comprar entradas para los partidos restantes, ya que se espera una gran demanda de las asignaciones oficiales para las semifinales y la final.

Los aficionados que estén valorando recurrir a revendedores secundarios deben actuar con cautela, ya que los vendedores no oficiales conllevan riesgos relacionados con la autenticidad, la validez de la transferencia y los precios inflados. Es importante confiar solo en plataformas de reputación contrastada, con fuertes garantías para el comprador y políticas de reembolso claras.

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¿Qué equipos se clasificaron para la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

Un total de 39 federaciones miembro de la CAF participaron en la fase de clasificación para la 16.ª edición del torneo, y finalmente fueron 16 las selecciones, incluida la anfitriona Marruecos, las que tomaron parte, el mayor número en la historia de la competición tras su ampliación desde 12 equipos. Cabo Verde y Malawi debutaron en el torneo, con el recorrido de Malawi hasta las semifinales como una de las grandes historias de revelación de la competición.

Las 16 selecciones clasificadas para la WAFCON 2026 fueron:

Grupo A: Marruecos, Zambia, Senegal, Argelia

Grupo B: Sudáfrica, Costa de Marfil, Burkina Faso, Tanzania

Grupo C: Nigeria, Camerún, Malawi, Egipto

Grupo D: Ghana, Mali, Benín, Kenia

¿Dónde se juega la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

El torneo se celebra en Marruecos por tercera edición consecutiva, algo sin precedentes, la primera vez que una nación acoge la competición tres veces seguidas. Marruecos alcanzó la final en casa tanto en 2022 como en 2025, y en ambas ocasiones se quedó a las puertas del título, mientras que esta vez fue eliminada en semifinales por Camerún, poniendo fin a su intento de levantar por fin el trofeo ante su propia afición.

Inicialmente, el torneo estaba programado para marzo y abril de 2026, antes de ser aplazado a su actual ventana de julio a agosto, con breves especulaciones sobre la posibilidad de que Sudáfrica asumiera la organización antes de que la CAF confirmara que Marruecos seguiría como sede.

¿Cuál es la lista de sedes de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

Ciudad Estadio Capacidad Rabat Estadio Moulay El Hassan 22.000 Rabat Estadio Olímpico 21.000 Rabat Estadio Al Madina 18.000 Casablanca Estadio Larbi Zaouli 20.000 Casablanca Estadio Moulay Rachid 25.000

Originalmente también estaban previstos partidos en Fez, pero esos encuentros fueron trasladados más tarde a Casablanca cuando se cerró el calendario del torneo. La final se jugará en el Estadio Moulay El Hassan o en el más grande Estadio Prince Moulay Abdellah, con capacidad para 69.500 espectadores, en Rabat, que también acogió la final de la Copa Africana de Naciones masculina de este año.