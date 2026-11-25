El camino hacia Brasil llega a su desenlace decisivo: la clasificación europea para el Mundial femenino 2027 entra en su última ronda de eliminatorias. Dieciséis selecciones, entre ellas Inglaterra, Suecia, Italia y Países Bajos, se enfrentan a doble partido por las siete últimas plazas directas para el Mundial femenino de la FIFA 2027.

Con España, Francia, Alemania y Dinamarca ya clasificadas tras la fase de liga, hay mucho en juego. Se espera que grandes multitudes llenen algunos de los principales estadios de Europa, desde Wembley Stadium hasta Aviva Stadium.

GOAL te ofrece el calendario actualizado, los precios y consejos para conseguir las entradas más baratas ahora mismo.

¿Cuándo se disputan los partidos de clasificación para el Mundial femenino 2027?

La segunda y última ronda de la clasificación europea para el Mundial femenino 2027 se disputa a doble partido el martes 1 de diciembre de 2026 y el sábado 5 de diciembre de 2026. A continuación figuran todos los próximos encuentros, sus horarios de inicio (CET) y sus sedes.

Fecha y hora Partido Sede Entradas 1 de diciembre de 2026, 17:00 CET Eslovenia - Países Bajos Sportni park Domzale, Domzale Entradas 1 de diciembre de 2026, 17:30 CET Finlandia - Italia Helsinki Football Stadium, Helsinki Entradas 1 de diciembre de 2026, 18:00 CET Ucrania - Inglaterra Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar Entradas 1 de diciembre de 2026, 18:00 CET Portugal - Islandia Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes Entradas 1 de diciembre de 2026, 18:00 CET Polonia - República de Irlanda Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk Entradas 1 de diciembre de 2026, 19:00 CET Suiza - Austria Stadion Wankdorf, Berna Entradas 1 de diciembre de 2026, 20:15 CET Gales - Noruega Cardiff City Stadium, Cardiff Entradas 1 de diciembre de 2026, 20:25 CET Escocia - Suecia The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton Entradas 5 de diciembre de 2026, 15:00 CET Islandia - Portugal Laugardalsvollur, Reikiavik Entradas 5 de diciembre de 2026, 16:00 CET Suecia - Escocia Stockholm Arena, Estocolmo Entradas 5 de diciembre de 2026, 16:10 CET Austria - Suiza Franz-Horr-Stadion, Viena Entradas 5 de diciembre de 2026, 17:00 CET Noruega - Gales Ullevaal Stadion, Oslo Entradas 5 de diciembre de 2026, 18:00 CET República de Irlanda - Polonia Aviva Stadium, Dublín Entradas 5 de diciembre de 2026, 18:00 CET Países Bajos - Eslovenia Stadion Galgenwaard, Utrecht Entradas 5 de diciembre de 2026, 18:30 CET Inglaterra - Ucrania Wembley Stadium, Londres Entradas 5 de diciembre de 2026, 21:15 CET Italia - Finlandia Stadio Erasmo Iacovone, Taranto Entradas

¿Dónde comprar entradas para la clasificación al Mundial femenino 2027?

Las entradas oficiales para la clasificación al Mundial femenino 2027 se venden directamente a través de las federaciones nacionales anfitrionas y sus principales socios de venta: Wembley Stadium y Ticketmaster en el caso de Inglaterra, la FAI para la República de Irlanda, la FAW para Gales y el portal de la federación noruega para Noruega.

Tras el sorteo de las eliminatorias, se abrieron inicialmente periodos de preventa prioritarios para miembros de los clubes oficiales de aficionados y personas inscritas con antelación. La venta general ya está abierta en todos los portales de las selecciones anfitrionas. Las entradas digitales para móvil y los pases en PDF se emiten antes del día del partido.

Dada la enorme demanda que generan estos decisivos partidos de vuelta, Ticombo es una opción si se agotan las entradas en los portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para la clasificación al Mundial femenino 2027?

Ver fútbol internacional femenino en directo sigue siendo una de las experiencias más asequibles del deporte mundial. Los precios oficiales varían según el estadio anfitrión y la categoría del asiento.

Inglaterra - Ucrania (Wembley Stadium): las entradas oficiales de adulto de acceso general cuestan desde unos 19 $ hasta 75 $ , mientras que las entradas con descuento para menores de 16 años, estudiantes y personas mayores parten de unos 6 $ .

las entradas oficiales de adulto de acceso general cuestan desde unos hasta , mientras que las entradas con descuento para menores de 16 años, estudiantes y personas mayores parten de unos . Noruega - Gales (Ullevaal Stadion): las entradas oficiales de adulto a través de la federación noruega cuestan desde aproximadamente 18 $ , y las infantiles se pueden conseguir por unos 9 $ .

las entradas oficiales de adulto a través de la federación noruega cuestan desde aproximadamente , y las infantiles se pueden conseguir por unos . Otras sedes europeas: en las selecciones anfitrionas de Irlanda, Polonia, Suecia y Países Bajos, las entradas estándar de acceso general suelen costar a partir de entre 15 $ y 25 $, según la categoría del estadio.

Si se agotan las entradas oficiales de venta general, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora, con entradas disponibles actualmente desde 35 $.

Todo lo que debes saber sobre la clasificación al Mundial femenino 2027

El Mundial femenino de la FIFA 2027 en Brasil será el primero que se celebre en Sudamérica. Europa dispone de 11 plazas de clasificación directa y otra para la repesca intercontinental.

Tras la fase de liga de clasificación, disputada de marzo a junio de 2026 con un formato similar al de la Liga de Naciones, cuatro potencias europeas aseguraron pronto su presencia en Brasil al terminar primeras de sus grupos de la Liga A: España, vigente campeona del mundo, Francia, Alemania y Dinamarca.

Las demás aspirantes disputaron la primera ronda de las eliminatorias en octubre de 2026, que dio paso a ocho grandes enfrentamientos a doble partido en la segunda ronda. Inglaterra superó con comodidad a Grecia por un global de 8-1 y volverá a medirse a Ucrania. La República de Irlanda, por su parte, se enfrentará a Polonia después de que la selección polaca eliminara por un estrecho margen a Bélgica en una dramática tanda de penaltis.

La segunda ronda tiene un aliciente más. Aunque ocho selecciones ganarán sus eliminatorias por el resultado global, solo las siete vencedoras mejor clasificadas según la tabla general de la fase de liga de la clasificación europea accederán directamente a Brasil 2027. La vencedora peor clasificada avanzará a la repesca intercontinental de la FIFA en febrero de 2027, donde tendrá una última oportunidad de llegar a la fase final.