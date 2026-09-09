Reservar entradas de la Bundesliga

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🎟️ Entradas del Bayern de Múnich: RESERVAR ENTRADAS

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🎟️ Entradas del RB Leipzig: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas por menos de 100 €: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Paquetes hospitality y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Zonas familiares y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para el Signal Iduna Park: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para el Allianz Arena: RESERVAR ENTRADAS

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Bundesliga

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas vie 4 sep, 20:30 Stuttgart vs Köln MHPArena (Stuttgart) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin BayArena (Leverkusen) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Paderborn vs Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Entradas sáb 5 sep, 18:30 Schalke 04 vs Bayern Munich VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Entradas dom 6 sep, 15:30 Hamburger SV vs Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Entradas dom 6 sep, 17:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para la Bundesliga?

El método más fiable y económico para comprar entradas para partidos de la Bundesliga es a través de las páginas oficiales de los clubes. Conviene consultarlas con regularidad para obtener información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.

Los abonados suelen tener prioridad, seguidos por los socios y después por el público general.

Muchos clubes ofrecen acceso prioritario a preventas y opciones preferenciales de entradas a los socios, así que podría interesarte darte de alta si tienes previsto asistir a varios partidos.

Para quienes busquen asegurarse asiento en partidos destacados de la Bundesliga a lo largo de la temporada, como Bayern de Múnich vs Borussia Dortmund («Der Klassiker») y Hamburger SV vs Werder Bremen («Nordderby»), también es una buena idea intentar comprar las entradas lo antes posible, antes de que se agoten.

Además, los aficionados pueden comprar entradas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas a través de canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Bundesliga?

Las entradas oficiales para partidos de la Bundesliga suelen oscilar, de media, entre 10 € y 90 €.

Aquí tienes algunos ejemplos de precios por club:

Club De pie (adulto) Asiento (estándar) Asiento (tribuna superior) Bayern Munich 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Cologne 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

La Bundesliga también es famosa por la regla del «50+1», que garantiza que los clubes pertenezcan mayoritariamente a sus socios en lugar de a un único inversor. Esto mantiene los precios de las entradas relativamente asequibles en comparación con otras grandes ligas europeas.

¿Cómo conseguir entradas hospitality para la Bundesliga?

Los paquetes VIP o hospitality, que incluyen entradas para el partido, alojamiento, acceso a salas y otros beneficios, también están disponibles para su compra en la mayoría de los clubes de la Bundesliga.

¿Quieres saber qué esperar de un paquete hospitality? Esto es lo que debes tener en cuenta en los principales estadios de la Bundesliga, como el Allianz Arena, el Signal Iduna Park y el Red Bull Arena:

Asiento VIP estándar: asiento premium acolchado en una ubicación privilegiada del estadio con acceso a una sala compartida, buffet y bebidas incluidas, desde 200 € por partido

Club / Business Lounge: asientos premium reservados con acceso exclusivo a la sala antes, durante y después del partido, catering de alta gama, barra libre y entretenimiento, desde 300 € por partido

Sala temática / premium: zonas hospitality especialmente tematizadas (por ejemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menús mejorados, champán y asientos preferentes, desde 600 € por partido

Suite privada / Skybox: palco privado totalmente cerrado para 8–20 invitados con restauración de lujo, personal propio e instalaciones privadas, desde 3.000 € por partido

Paquete ultra premium: hospitality del más alto nivel, como las salas Prestige o Platinum, con alta cocina gourmet, bebidas premium ilimitadas y acceso VIP, desde 1.200 € por persona y partido

¿Qué hay que saber sobre la Bundesliga?

Con una gran cantidad de estrellas mundiales del fútbol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick y Luis Diaz, que actualmente juegan en Alemania para algunos de los clubes más importantes del planeta (Bayern Munich, Borussia Dortmund, etc.), los aficionados se apresuran a conseguir entradas para partidos de la Bundesliga.

Atraer a los grandes nombres del deporte no es nada nuevo para la Bundesliga, por supuesto, ya que jugadores como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben y Jude Bellingham también brillaron anteriormente en el escenario alemán.

Fundada en 1963, la Bundesliga tiene una rica historia y se ha consolidado como una de las ligas más competitivas de Europa. La competición, reconocida por su ambiente vibrante y acogedor, así como por aficionados apasionados de todas las edades, cuenta con 18 equipos de todo el país.

A pesar de haber sido destronado, por primera vez desde 2012, por el Bayer Leverkusen hace dos años, el Bayern de Múnich ha rugido de nuevo desde entonces, ganando el título por un margen acumulado de 29 puntos en las dos últimas campañas. Harry Kane ha vuelto a ser su catalizador goleador, y la leyenda inglesa ya corre hacia la marca de los 100 goles con el gigante alemán.