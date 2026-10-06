Cómo comprar entradas para la Breeders' Cup World Championships 2026: información sobre el hipódromo de Keeneland, calendario de carreras, precios de las entradas y más

Los aficionados a la hípica de todo el planeta tendrán puesta la mirada en el Keeneland Race Course de Lexington, Kentucky, que acogerá la 43ª edición anual de la Breeders' Cup World Championships durante dos días, el 30 y 31 de octubre.

No te pierdas la oportunidad de formar parte de uno de los momentos más destacados del calendario mundial de carreras de caballos y asegura hoy mismo tus entradas.

Aunque el héroe japonés de los cascos, Forever Young, acaparó los titulares hace doce meses al lograr una victoria histórica en la prueba estrella, la Breeders' Cup Classic, todas y cada una de las 14 carreras de Grado 1 disputadas a lo largo de los dos días son emocionantes concursos que mantienen vibrando de principio a fin a la enorme multitud presente en el recinto.

La previa fuera de la pista de estas dos inolvidables jornadas es casi tan emocionante como la propia acción ecuestre. El Breeders' Cup Festival, que se celebra en toda la ciudad, toma Lexington a partir del lunes 25 de octubre, con eventos temáticos ecuestres, entretenimiento en vivo y celebraciones.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que sepas cómo puedes comprar tickets para la Breeders' Cup 2026, incluido dónde conseguirlos, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la Breeders' Cup 2026?

La Breeders' Cup World Championships 2026 se celebrará el viernes 30 de octubre y el sábado 31 de octubre. El Keeneland Race Course de Lexington acoge este año el extravagante evento ecuestre por cuarta vez, después de haberlo organizado anteriormente en 2015, 2020 y 2022.

Cómo comprar entradas para la Breeders' Cup 2026

Las entradas oficiales para la Breeders' Cup World Championships 2026 en Keeneland salieron primero a la venta para el público general el 21 de abril de 2026. Se podían comprar online directamente a través del Breeders' Cup Ticket Hub, en SeatGeek (los proveedores oficiales de entradas), o por teléfono llamando a la taquilla.

Todas las entradas para la Breeders' Cup 2026 deben comprarse con antelación, ya que no se venderán entradas in situ en el Keeneland Race Course. La asistencia está limitada a 43.000 personas por día. La disponibilidad es muy reducida, con muchas secciones de tribuna y restauración ya agotadas, por lo que quedan principalmente entradas generales junto a la pista y paquetes de viaje.

Si buscas asegurar pases de última hora, los aficionados también pueden comprarlos en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Breeders' Cup 2026?

Los precios oficiales de las entradas para la Breeders' Cup World Championships 2026 en Keeneland oscilaban entre los 85 $ de un pase de admisión general para un solo día y los 2.465 $ de los paquetes prémium de restauración con todo incluido para dos días.

El desglose de los precios oficiales de las entradas por categoría, sección y duración es el siguiente:

Tipo de entrada/paquete Precio del viernes Precio del sábado Precio 2 días Admisión general junto a la pista 85 $ 159 $ 244 $ Admisión general Clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Asientos reservados en mesa 186 $ 371 $ 557 $ Asientos reservados en tribuna 265 $ 477 $ 742 $ Asientos reservados Clubhouse N/D N/D 1.166 $ Palcos de tribuna y Loge Boxes N/D N/D desde 1.590 $ por asiento Palcos Clubhouse N/D N/D desde 1.802 $ por asiento Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet N/D N/D 1.961 $ Premium Clubhouse Dining N/D N/D 2.465 $

Sigue de cerca la web oficial de la Breeders' Cup cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario de carreras de la Breeders' Cup 2026?

Se disputarán un total de catorce carreras durante los dos días de acción de la Breeders' Cup. El viernes 30 de octubre se celebrarán cinco carreras de campeonato juveniles. Al día siguiente, el sábado 31 de octubre, habrá otras nueve carreras, cuyo plato fuerte será la Breeders' Cup Classic de 7 millones de $. Aquí tienes los detalles carrera por carrera (todas las horas mostradas son la hora local ET):

Viernes, 30 de octubre

El programa del viernes incluye primeras carreras del undercard desde las 11:55 a. m. (como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes y pruebas allowance), antes de dar paso a los grandes campeonatos juveniles de Grado 1:

2:55 p. m. - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

3:35 p. m. - Breeders' Cup Juvenile Fillies

4:15 p. m. - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

4:55 p. m. - Breeders' Cup Juvenile

5:35 p. m. - Breeders' Cup Juvenile Turf

Sábado, 31 de octubre

El sábado contará con nueve divisiones del campeonato mundial para caballos de más edad y los mejores tres años, culminando con la prestigiosa Breeders' Cup Classic. La jornada comienza con carreras maiden y allowance del undercard matinal desde las 11:15 a. m., antes de que arranquen las pruebas estelares de Grado 1 de la siguiente manera:

1:10 p. m. - Breeders' Cup Dirt Mile

1:48 p. m. - Breeders' Cup Turf Sprint

2:26 p. m. - Breeders' Cup Sprint

3:04 p. m. - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

3:42 p. m. - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

4:20 p. m. - Breeders' Cup Mile

4:48 p. m. - Breeders' Cup Distaff

5:36 p. m. - Breeders' Cup Turf

6:16 p. m. - Breeders' Cup Classic

Todo lo que necesitas saber sobre el Keeneland Race Course

El Keeneland Race Course, que abrió por primera vez sus puertas en 1936, está ampliamente considerado como la joya de la corona de las carreras de pura sangre estadounidenses. Situado en Lexington, Kentucky, en el corazón de la región de Bluegrass, Keeneland funciona bajo un singular modelo sin ánimo de lucro, en el que sus ingresos por carreras y subastas se reinvierten directamente en la industria ecuestre y en organizaciones benéficas locales.

Declarado National Historic Landmark en 1986, sirve tanto como hipódromo de élite como la mayor casa de subastas de pura sangre del mundo.

Momentos memorables en Keeneland

Visita real de la reina Isabel II (1984) : la reina Isabel II visitó Keeneland para presenciar la carrera inaugural de stakes creada en su honor, la 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland construyó un Winner's Circle específico junto a la pista expresamente para su visita.

El Grand Slam de American Pharoah (2015) : Keeneland acogió la prestigiosa Breeders’ Cup World Championships por primera vez en 2015. En la última carrera de su carrera, la leyenda de la Triple Corona American Pharoah dominó la Breeders’ Cup Classic, pulverizó el récord de la pista y se convirtió en el primer caballo de la historia en ganar el 'Grand Slam' no oficial de las carreras.

Subastas de récord : las subastas de caballos de Keeneland son icónicas. Más de 20 ganadores del Kentucky Derby, incluido el héroe de la Triple Corona Justify, han pasado por el ring de ventas de Keeneland. En 1985, un yearling alcanzó los 13,1 millones de $, estableciendo un récord mundial que se mantuvo durante décadas. Su September Yearling Sale sigue batiendo referentes modernos de la industria, al generar un récord histórico de 536,7 millones de $.

La pista favorita de Hollywood: debido a su atemporal 'aire retro', sus cuidados jardines y sus icónicas estructuras de piedra caliza, Keeneland ha sido utilizada ampliamente como plató cinematográfico. Hizo de otros hipódromos históricos en grandes películas como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) y Secretariat (2010).

Ganadores recientes de la Breeders' Cup Classic

Año Caballo ganador Entrenador ganador Jockey ganador Pista 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







