La primera edición del Rugby Nations Championship se acerca a un desenlace emocionante, con un histórico fin de semana de finales, el primero de este tipo, programado del 27 al 29 de noviembre (de viernes a domingo) en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes y reserva tus entradas hoy mismo.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una competición con clasificación y mucho en juego, y ha dividido a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente del puesto en el que termine cada uno de los doce equipos durante la fase de grupos, todos disputarán un partido en el fin de semana de las finales. GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026, dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebra el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Tras la conclusión de la fase de grupos del Nations Championship 2026, el fin de semana de las finales se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final (Sudáfrica-Francia), que decidirá al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha (y hora local) Puesto y partido Entradas Vie. 27 nov. (16:40) 11.º puesto: Fiyi-Italia Entradas Vie. 27 nov. (20:10) 5.º puesto: Irlanda-Australia Entradas Sáb. 28 nov. (13:10) 9.º puesto: Gales-Japón Entradas Sáb. 28 nov. (16:40) 3.er puesto: Inglaterra-Nueva Zelanda Entradas Dom. 29 nov. (13:10) 7.º puesto: Escocia-Argentina Entradas Dom. 29 nov. (16:40) Final: Sudáfrica-Francia Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas para los seis partidos finales, que se disputan en el Allianz Stadium (Twickenham), se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y su socio de venta de entradas, Ticketmaster.

Las entradas de la competición se pusieron a la venta inicialmente según el tipo de partido y los distintos periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes afiliados.

: Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes afiliados. Venta general para el fin de semana de las finales: Las entradas para el fin de semana decisivo en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la seguridad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios oficiales para las jornadas con dos partidos y los abonos de varios días del fin de semana de las finales se distribuyen así:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £. Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £. Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £. Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de tres días para adultos cuesta entre 242 y 514 £.

Consulta la web oficial de la competición y las webs de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub.

Paquetes prémium y entradas de hospitalidad para el World Rugby Nations Championship 2026

En rugby, la hospitalidad es el nombre que reciben los paquetes exclusivos para los días de partido que ofrecen una experiencia superior a la de una entrada normal.

Estas experiencias pueden ir desde el acceso a salas y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta comidas de varios platos, e incluso suites privadas para un número limitado de invitados.

Los paquetes y abonos oficiales pueden adquirirse directamente a través de los canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes conseguir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección.

: Puedes conseguir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección. Proveedores oficiales de hospitalidad: El agente exclusivo de hospitalidad del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar qué incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué selecciones participan en el World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis. Así terminaron tras la fase de grupos:

Selecciones del hemisferio norte (puntos en la fase de grupos) Selecciones del hemisferio sur (puntos en la fase de grupos) Francia (26 puntos) Sudáfrica (22 puntos; diferencia de puntos: +135) Inglaterra (25 puntos) Nueva Zelanda (22 puntos; diferencia de puntos: +41) Irlanda (24 puntos) Australia (14 puntos) Escocia (20 puntos) Argentina (11 puntos) Gales (17 puntos) Japón (5 puntos) Italia (2 puntos) Fiyi (4 puntos)

¿Cuál es el formato del World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del otro grupo geográfico en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputó en noviembre. Se invierte el formato y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para disputar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en su rendimiento frente a los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace definitivo tiene lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todos los equipos viajan a Londres para disputar un partido que decidirá su posición final contra el equipo que terminó exactamente en el mismo puesto en el otro grupo.