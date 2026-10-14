Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de las competiciones nacionales de rugby a 13, tanto en la Super League como en la NRL, pero ahora la atención se traslada al panorama internacional: el Mundial de rugby a 13 comienza el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.
Nos espera un mes de acción intensa y apasionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.
Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y por decimotercera ocasión en total desde la edición inaugural de 1954. Sin embargo, se espera que afronte una dura competencia por parte de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, además de Inglaterra, Samoa y Tonga.
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¿Cuándo se celebra el Mundial de rugby a 13 de 2026?
El Mundial de rugby a 13 de 2026, organizado conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebrará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total: 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.
El campeonato se disputará simultáneamente con las competiciones femenina y en silla de ruedas.
Fase
Fecha(s)
Fase de grupos
Del 15 de octubre al 1 de noviembre
Semifinales
7 y 8 de noviembre
Final
15 de noviembre
Cómo comprar entradas para el Mundial de rugby a 13 de 2026
Las entradas oficiales pueden comprarse a través de la web del Mundial de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.
La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, junto con Ticketmaster New Zealand. En función del recinto concreto, como ocurre con los partidos disputados en determinados estadios australianos o neozelandeses, Ticketek también actúa como agente de venta asociado.
Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.
Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de rugby a 13 de 2026?
Las entradas oficiales de acceso general para el Mundial de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría del asiento.
Tipo de partido
Entrada de adulto (16 años o más)
Entrada familiar (2+2 o 1+3)
Fase de grupos y semifinales
Desde 19 dólares australianos
Desde 49 dólares australianos
Final (Suncorp Stadium)
Desde 39 dólares australianos
Desde 109 dólares australianos
Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varios niveles generales:
- Categoría 1 / Premium: Asientos situados a la altura de la línea de medio campo y en las zonas inferiores de los laterales, con las mejores vistas centrales del terreno de juego.
- Categoría 2: Asientos ubicados normalmente en las zonas superiores de los laterales o en las esquinas de los estadios.
- Categoría 3 / Acceso general: Asientos situados habitualmente detrás de los postes o en las gradas superiores más altas, con las entradas más asequibles.
Consulta las webs oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.
¿Cuál es el calendario del Mundial de rugby a 13 de 2026?
Fecha y hora (local)
Partido
Estadio (ciudad)
Entradas
Jueves 15 de octubre (20:05 AEDT)
Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda
Allianz Stadium (Sídney)
Viernes 16 de octubre (17:45 AEDT)
Grupo B/C: Samoa contra Francia
CommBank Stadium (Sídney)
Sábado 17 de octubre (14:25 PGT)
Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano
Santos National Football Stadium (Puerto Moresby)
Por anunciar
Sábado 17 de octubre (17:05 AWST)
Grupo B/C: Inglaterra contra Tonga
HBF Park (Perth)
Domingo 18 de octubre (16:05 AEDT)
Grupo A: Fiyi contra Islas Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Viernes 23 de octubre (20:05 AEDT)
Grupo B/C: Tonga contra Líbano
CommBank Stadium (Sídney)
Sábado 24 de octubre (14:25 PGT)
Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa
Santos National Football Stadium (Puerto Moresby)
Por anunciar
Sábado 24 de octubre (14:35 AWST)
Grupo B/C: Inglaterra contra Francia
HBF Park (Perth)
Domingo 25 de octubre (18:05 NZDT)
Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Domingo 25 de octubre (19:05 AEST)
Grupo A: Australia contra Fiyi
Suncorp Stadium (Brisbane)
Viernes 30 de octubre (20:05 AEDT)
Grupo B/C: Inglaterra contra PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sábado 31 de octubre (14:30 AEST)
Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sábado 31 de octubre (19:05 AEST)
Grupo A: Australia contra Islas Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Domingo 1 de noviembre (17:40 AEDT)
Grupo B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa
CommBank Stadium (Sídney)
Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT)
Primera semifinal: por confirmar
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Por anunciar
Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT)
Segunda semifinal: por confirmar
Allianz Stadium (Sídney)
Por anunciar
Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)
Final: por confirmar
Suncorp Stadium (Brisbane)
Por anunciar
¿Cuáles son las sedes del Mundial de rugby a 13 de 2026?
Los siguientes diez estadios albergarán partidos del Mundial de rugby a 13 de este año:
País
Estadio (ciudad)
Capacidad
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sídney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sídney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nueva Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papúa Nueva Guinea
Santos National Football Stadium (Puerto Moresby)
14.800
¿Quiénes han ganado las últimas ediciones del Mundial de rugby a 13?
La edición inaugural del Mundial de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:
Año
Campeón
Subcampeón
Resultado de la final
Estadio (ciudad)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Mánchester)
2017
Australia
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nueva Zelanda
34-2
Old Trafford (Mánchester)
2008
Nueva Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nueva Zelanda
40-12
Old Trafford (Mánchester)
1995
Australia
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australia
Gran Bretaña
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australia
Nueva Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretaña
13-12
Sydney Cricket Ground (Sídney)