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Traducido por

Cómo comprar entradas para el Mundial de rugby a 13 de 2026: precios, fechas, calendario, sedes y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el gran espectáculo de rugby a 13 de este año en el hemisferio sur

Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de las competiciones nacionales de rugby a 13, tanto en la Super League como en la NRL, pero ahora la atención se traslada al panorama internacional: el Mundial de rugby a 13 comienza el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.

Nos espera un mes de acción intensa y apasionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y por decimotercera ocasión en total desde la edición inaugural de 1954. Sin embargo, se espera que afronte una dura competencia por parte de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, además de Inglaterra, Samoa y Tonga.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Mundial de rugby a 13, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuándo se celebra el Mundial de rugby a 13 de 2026?

El Mundial de rugby a 13 de 2026, organizado conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebrará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total: 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.

El campeonato se disputará simultáneamente con las competiciones femenina y en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Fase de grupos

Del 15 de octubre al 1 de noviembre

Semifinales

7 y 8 de noviembre

Final

15 de noviembre

Cómo comprar entradas para el Mundial de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales pueden comprarse a través de la web del Mundial de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, junto con Ticketmaster New Zealand. En función del recinto concreto, como ocurre con los partidos disputados en determinados estadios australianos o neozelandeses, Ticketek también actúa como agente de venta asociado.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para el Mundial de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría del asiento.

Tipo de partido

Entrada de adulto (16 años o más)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Fase de grupos y semifinales

Desde 19 dólares australianos

Desde 49 dólares australianos

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 dólares australianos

Desde 109 dólares australianos

Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varios niveles generales:

  • Categoría 1 / Premium: Asientos situados a la altura de la línea de medio campo y en las zonas inferiores de los laterales, con las mejores vistas centrales del terreno de juego.
  • Categoría 2: Asientos ubicados normalmente en las zonas superiores de los laterales o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Acceso general: Asientos situados habitualmente detrás de los postes o en las gradas superiores más altas, con las entradas más asequibles.

Consulta las webs oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario del Mundial de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local)

Partido

Estadio (ciudad)

Entradas

Jueves 15 de octubre (20:05 AEDT)

Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda

Allianz Stadium (Sídney)

Entradas

Viernes 16 de octubre (17:45 AEDT)

Grupo B/C: Samoa contra Francia

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sábado 17 de octubre (14:25 PGT)

Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano

Santos National Football Stadium (Puerto Moresby)

Por anunciar

Sábado 17 de octubre (17:05 AWST)

Grupo B/C: Inglaterra contra Tonga

HBF Park (Perth)

Entradas

Domingo 18 de octubre (16:05 AEDT)

Grupo A: Fiyi contra Islas Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Entradas

Viernes 23 de octubre (20:05 AEDT)

Grupo B/C: Tonga contra Líbano

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sábado 24 de octubre (14:25 PGT)

Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa

Santos National Football Stadium (Puerto Moresby)

Por anunciar

Sábado 24 de octubre (14:35 AWST)

Grupo B/C: Inglaterra contra Francia

HBF Park (Perth)

Entradas

Domingo 25 de octubre (18:05 NZDT)

Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Entradas

Domingo 25 de octubre (19:05 AEST)

Grupo A: Australia contra Fiyi

Suncorp Stadium (Brisbane)

Entradas

Viernes 30 de octubre (20:05 AEDT)

Grupo B/C: Inglaterra contra PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Entradas

Sábado 31 de octubre (14:30 AEST)

Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Entradas

Sábado 31 de octubre (19:05 AEST)

Grupo A: Australia contra Islas Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Entradas

Domingo 1 de noviembre (17:40 AEDT)

Grupo B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT)

Primera semifinal: por confirmar

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Por anunciar

Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT)

Segunda semifinal: por confirmar

Allianz Stadium (Sídney)

Por anunciar

Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)

Final: por confirmar

Suncorp Stadium (Brisbane)

Por anunciar

¿Cuáles son las sedes del Mundial de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos del Mundial de rugby a 13 de este año:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sídney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sídney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Puerto Moresby)

14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones del Mundial de rugby a 13?

La edición inaugural del Mundial de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado de la final

Estadio (ciudad)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Mánchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Mánchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Mánchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)



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