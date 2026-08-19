El Club América, el equipo más exitoso y con más recursos de la Liga MX, aspira a resarcirse esta temporada tras doce meses complicados, y tú podrías estar en Ciudad de México para verle saltar al terreno de juego.

Antes de esos tiempos difíciles en el tramo final de 2025 y al inicio de 2026, las Águilas venían volando alto, ganando tres títulos consecutivos (Apertura 2024 y 2025 y Clausura 2025) y terminando segundas en el Clausura 2025.

Además de ver en acción a un nutrido grupo de futbolistas de talla mundial, como Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez y Raphael Veiga, quienes acudan a los partidos del Club América como local también tendrán el aliciente añadido de pisar uno de los recintos más icónicos del mundo, el Estadio Azteca.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del Club América, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Club América

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas vie., 21 de ago. (21:00) Liga MX: FC Juarez vs Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Entradas mié., 26 de ago. (19:45) Leagues Cup: Columbus Crew vs Club America Dignity Health Sports Park (Carson, EE. UU.) Entradas sáb., 29 de ago. (19:00) Liga MX: Club America vs Club Puebla Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas sáb., 5 de sep. (19:00) Liga MX: Club America vs Club Tijuana Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas sáb., 12 de sep. (por confirmar) Liga MX: Cruz Azul vs Club America Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas sáb., 19 de sep. (21:00) Liga MX: Club America vs C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas dom., 27 de sep. (21:00) Liga MX: Club Necaxa vs Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Entradas sáb., 10 de oct. (21:00) Liga MX: Club America vs C.F. Monterrey Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas sáb., 17 de oct. (19:00) Liga MX: Club León vs Club America León Stadium (León) Entradas

Cómo comprar entradas del Club América

Las entradas oficiales para los partidos del Club América como local pueden comprarse en formato digital a través de la app de Fanki o de Fanki.com, que actúa como la principal plataforma oficial de venta de entradas del club. Por lo general, las entradas salen a la venta durante la semana del partido, normalmente entre 3 y 7 días antes del saque inicial.

En ocasiones, las entradas pueden comprarse directamente en la taquilla del Estadio Azteca el día del partido, si el encuentro no está agotado. Conviene señalar que la taquilla gestiona las operaciones de forma digital mediante una aplicación móvil, en lugar de entradas físicas de papel o efectivo.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Club America en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse asientos por vías alternativas, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Club América?

Las entradas oficiales del Club América para los partidos habituales de Liga MX en el Estadio Azteca suelen oscilar entre 675 MXN y 3.500 MXN (35 $ US y 200 $ US). Sin embargo, las experiencias premium de hospitalidad pueden aumentar de forma considerable, hasta alcanzar los 9.000 MXN (475 $ US).

Los precios de venta oficial fluctúan de manera dinámica en función del perfil del rival, y los partidos de rivalidad histórica, como el Clásico Nacional contra Chivas de Guadalajara, elevan los precios base.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Azteca

El Estadio Azteca, conocido oficialmente como Estadio Banorte por motivos de patrocinio, es un estadio de fútbol situado en Coyoacán, Ciudad de México.

Ha sido el estadio habitual del equipo de la Liga MX Club America, y de Cruz Azul durante algunos periodos, así como de la selección de México, desde su inauguración en 1966. Con una capacidad de 87.523 espectadores, es el estadio más grande de Latinoamérica y el octavo estadio de fútbol más grande del mundo.

El Azteca acogió de forma célebre las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, y aunque no albergó la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, hizo historia en verano al convertirse en el único estadio en albergar partidos de tres Mundiales diferentes.

Récords y estadísticas del Club América

Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) es el club más exitoso y laureado en la historia del fútbol mexicano, y ostenta el récord de más títulos de liga nacionales y más trofeos internacionales de clubes en la región de la CONCACAF.

Palmarés y logros destacados

Liga MX: 16 títulos (récord nacional histórico)

Copa México: 6 títulos (récord nacional histórico)

Copa de Campeones de la CONCACAF / Liga de Campeones: 7 títulos (récord regional compartido)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Más goles: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Líderes históricos

El Club América encabeza la tabla histórica de la Liga MX en victorias totales, puntos acumulados y goles marcados.

Nunca descendió

El Club America es uno de los dos únicos equipos, el otro es Chivas, que nunca han descendido a la segunda división mexicana.



