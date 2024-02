Manchester United afronta una parada difícil en Premier League

El fútbol británico mantiene una alta carga de partidos en este comienzo de año. En esta oportunidad, la Premier League disputará su fecha 22 entre semana con la presentación de Manchester United, que el próximo jueves a las 17.15 (hora de Argentina) viajará al Molineux Stadium para enfrentar a Wolverhampton.

Los Wolves llevan un sólido andar en lo que va de la temporada y eso se debe, en parte, gracias a la solidez que han conseguido como local, donde solamente han caído ante Liverpool y Brighton. Actualmente, el elenco de Gary O’Neil mantiene una racha de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota y todavía siguen sin perder en lo que va de 2024, por eso, se ilusionan con realizar una gran actuación en este compromiso.

Por su parte, el elenco de Erik Ten Hag ha ganado un poco de aire al conseguir dos triunfos por FA Cup. Sin embargo, estas victorias se dieron ante equipos menores y por Premier League le sigue costando mucho ganar. Tan es así, que por este certamen solamente ha podido imponerse en uno de los últimos seis partidos que ha disputado, y deberá revertir esta racha si aspira a jugar competencias europeas la próxima temporada.

Apuesta Pronóstico Cuotas Resultado del partido Empate 3.60 en bet365 Jugador marcará Matheus Cunha anotará en cualquier momento 3.00 en bet365

Desafío complicado para los Diablos Rojos

La Premier League retoma el ruedo y Manchester United tiene la necesidad de volver al triunfo, ya que el hecho de haber sumado tan solo cinco de los últimos 18 puntos en juego lo relegaron a la novena colocación. Sin embargo, enfrente tendrá la solidez de un rival que en el último tiempo se ha consolidado como un equipo de peso y que, además, ha ganado mucha fortaleza en su estadio.

Wolverhampton llega con confianza y buenos desempeños a este encuentro. No solamente ha levantado su nivel en el aspecto defensivo, donde acumula dos encuentros sin recibir goles, sino que también ha potenciado su efectividad de cara al arco contrario: lleva 13 tantos convertidos en los últimos seis juegos.

Si bien los locales llegan mejor posicionados en cuanto a rendimiento, regularidad y efectividad a este partido, vale resaltar que el United es un equipo que le ha costado muchísimo en el último tiempo. A tal punto, que ha caído en seis de los últimos siete enfrentamientos entre ambos, incluso los dos del año pasado.

De igual manera, los últimos antecedentes del elenco de Ten Hag por FA no son demasiada referencia por la jerarquía de los rivales, por lo que es poco probable que le alcance para llevarse el triunfo del Molineux si no levanta considerablemente su nivel. No obstante, puede darse un encuentro equilibrado que culmine con un reparto de puntos.

Matheus Cunha puede sacar provecho de su gran momento

En lo que va de la temporada, la última línea del United no siempre ha dado demasiadas garantías. Esto puede reflejarse claramente en el hecho de que le hayan convertido goles en diez de los últimos doce partidos, como así también en que elencos muy dispares, como Newport o Tottenham, les haya marcado por duplicado en los últimos dos partidos.

Por eso, la jerarquía de Matheus Cunha puede ser un problema difícil de resolver para los de Manchester, sobre todo porque llega en un gran momento: el atacante brasilero ha marcado en tres de los últimos cuatro partidos en los que ha convertido su equipo, es el encargado de los penales y el terminador de las jugadas de Wolves, cuenta una variedad de recursos que van desde el juego aéreo hasta una gran técnica, velocidad y capacidad resolutiva. Por lo tanto, si sabe aprovechar las debilidades defensivas de su rival, puede llegar a ser un gran protagonista de este encuentro.