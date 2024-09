Nuestros expertos de GOAL Argentina repasan las apuestas eliminatorias sudamericanas. ¡No te pierdas la acción del mejor fútbol internacional!

Argentina campeonaba en la Copa América en julio de 2024, pero la exigencia es máxima y ahora vuelven las convocatorias internacionales: objetivo Mundial de 2026. Con el nuevo formato, se aseguran plaza 6 países de los 10 que conforman la CONMEBOL (el 7º puesto se la jugará en el repechaje). ¿Pero qué dicen las apuestas eliminatorias sudamericanas?

En estas fechas de septiembre tenemos juegazos como el Argentina vs Chile o Brasil vs Ecuador. Esto solo la primera semana, porque en la noche del martes 10 de septiembre se jugarán otros partidos importantes, como, por ejemplo, el Colombia vs Argentina. Pero para esos juegos todavía no hay cuotas en todos los operadores. ¿Y veremos a Lionel Messi en el Mundial de 2026?

Apuestas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Aunque Argentina domina con mano de hierro la tabla clasificatoria, a un partido puede pasar cualquier cosa. Argentina recibe a una Chile muy necesitada de puntos si no quiere sentir la presión de quedarse fuera de la Copa del Mundo de 2026. A continuación, repasamos las cuotas para este juego y el resto de partidos del parón internacional:

Bolivia vs Venezuela (5 de septiembre a las 17:00)

Venezuela completó una sensacional Copa América, liderando su grupo y perdiendo en ¼ de final ante Canadá en penales. Su grupo no era fácil, pues estaban en él México y Ecuador. Sin embargo, un Salomón Rondón imperial junto a un Jon Aramburu asistente lograron no solo jugar buen fútbol, sino ilusionar a todo un país que la está pasando mal.

Ahora tendrá un reto complicado, pero que busca superar para afianzarse en los puestos de arriba de la clasificación (actualmente, marcha en 4ª posición). Jugar en Bolivia es siempre complicado dada la altura. De hecho, el último enfrentamiento en el país andino entre ambos combinados terminó 3-1 a favor de los bolivianos. Pero el valor está en Venezuela.

Mejores pronósticos Bolivia vs Venezuela: Empate o Gana Venezuela a cuotas 1.85 a 1 en Codere

Chile vs Argentina (5 de septiembre a las 21:00)

Lejos quedan los mejores años de Chile de su historia, un 2015 y un 2016 sublimes donde vencieron en sendas finales a Argentina en la tanda de penales. Ese equipo era puro talento: Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal… De esa generación todavía quedan algunos nombres en la Chile actual, pero la edad no pasa en vano para ningún jugador.

Temerosos de perderse el Mundial 2026, reciben al mejor equipo del mundo en la actualidad: La Argentina de Lionel Messi. Es un reto mayúsculo ante el que posiblemente poco puedan hacer. El último precedente, eso sí, fue en la Copa América 2024 en un partido que se saldó con un gol en el minuto 88 de Lautaro Martínez: ¡Todo un jarro de agua fría!

Mejores pronósticos Chile vs Argentina: Ambos equipos anotan (NO) a cuotas 1.62 a 1 en Codere

Uruguay vs Paraguay (6 de septiembre a las 20:30)

Mucha expectación levanta esta Uruguay comandada por Fede Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez. Solo la excelencia de Colombia logró apartarlos de la final de la Copa América 2024. Actualmente, van segundos en la tabla clasificatoria y saben que a poco que se esfuercen tienen el boleto para la Copa del Mundo de 2026 100 %asegurado.

Pero, para ello, deben ganar a Paraguay en esta fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas. Porque los favoritismos se demuestran en la cancha. Paraguay está lejos de su mejor momento, habiendo rendido bastante mal en la Copa América 2024. Todo lo que no sea una victoria sólida de los charrúas sería una absoluta sorpresa en apuestas.

Mejores pronósticos Uruguay vs Paraguay: Gana Uruguay con hándicap -1 a cuotas 2.45 a 1 en Codere

Brasil vs Ecuador (6 de septiembre a las 22:00)

La canarinha fue una de las grandes decepciones de la Copa América 2024. Era la máxima favorita después de Argentina, pero quienes entienden de apuestas fútbol sabían que Brasil no estaba en su mejor momento. Sin embargo, con solo talento, logró clasificarse hasta ¼ de final, donde fue derrotada por una aguerrida Uruguay que ganó 4-2 en penales.

Brasil no lo está pasando bien: ha cambiado de seleccionador y ahora mismo peligra su clasificación para el Mundial 2026, algo que sería histórico. Sin embargo, quedan todavía 13 fechas y el cupo directo es del 60 % de participantes. Muy mal tendrían que hacerlo los verdeamarelos que se la juegan ante una Ecuador con calidad pero muy irregular.

Mejores pronósticos Brasil vs Ecuador: Ambos equipos anotan (SÍ) a cuotas 2.15 a 1 en Codere

Perú vs Colombia (6 de septiembre a las 22:30)

Todo lo que no sea una victoria de Colombia ante los peruanos sería una auténtica sorpresa. Aunque por títulos el mejor equipo del mundo es Argentina, en 2024, el equipo que mejor fútbol ha desplegado es Colombia. Es más, si no contamos prórrogas (perdió 1-0 frente a Argentina en el tiempo extra), la racha de Colombia suma 29 juegos sin perder.

Mejores pronósticos Perú vs Colombia: Gana Colombia a cuotas 1.88 a 1 en Codere