Villarreal vs Barcelona - Pronóstico LaLiga | 22/09/24

Villarreal vs Barcelona

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Villarreal vs Barcelona por LaLiga el 22/09/24.

El Barcelona sufrió un revés en el arranque de la Champions League, muy perjudicado en Mónaco por jugar con uno menos durante casi todo el partido. Sin embargo, las apuestas mantienen su condición de favorito cuando se enfrente al invicto Villarreal este domingo a las 18:30 en La Cerámica.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Villarreal vs Barcelona por LaLiga 2024/25:

Ganador (1X2): FC Barcelona: 1.87 en Betano

1ª Mitad - Goles Totales: Más de 3.5 – 2.02 en Betano

Ambos equipos anotan o Más 2.5: Si 1.25 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Villarreal vs Barcelona son correctas a 21 de septiembre a las 13:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Villarreal vs Barcelona

El Barça sucumbió el jueves en su visita al Louis II (2-1), pero la derrota estuvo claramente marcada por la expulsión de Eric García a los diez minutos de partido. Pese a jugar con uno menos, los blaugranas le marcaron un gol al Mónaco y el duelo se mantuvo parejo hasta que el desgaste terminó de hacer mella en las filas de Hansi Flick.

Pero no hay que olvidar que el Barça venía de firmar un pleno de cinco victorias en LaLiga, donde en las dos últimas jornadas había goleado tanto al Real Valladolid (7-0) como al Girona (1-4). Por eso nuestro pronóstico es que el Barcelona volverá a llevarse los tres puntos este domingo.

Es cierto que el Villarreal llega invicto a la cita y con un menor desgaste. Pero en la pasada jornada ganó en Son Moix in extremis y favorecido por jugar con uno más desde el minuto 69, sin olvidar que en la anterior jornada no pasó del 1-1 en Mestalla, siendo el único equipo que no ha logrado ganar al colista Valencia en el arranque del curso.

En cualquier caso, se prevé un partido con goles y lo más probable es que no tarden en llegar. En cuatro de los cinco partidos del Villarreal ha habido más de un gol durante la primera mitad e incluso hubo más de dos tantos en cada una de las dos citas que se han disputado en La Cerámica. También se han marcado al menos dos goles antes del descanso en cinco de los seis partidos oficiales del Barça.

Baena, la mejor apuesta del Villarreal vs Barcelona

Álex Baena se ha mostrado muy activo por la banda izquierda en las dos últimas jornadas, en las que ha sumado un total de nueve remates, tres tiros a puerta y una asistencia. El almeriense también fue protagonista cuando el Barça visitó La Cerámica el curso pasado, autor de cuatro remates, un gol y una asistencia en la derrota de su equipo por 4-3.

Con esos antecedentes, Baena se postula como un buen foco en el que centrar las apuestas y hemos optado por la opción de que efectuará al menos tres remates en este partido.

