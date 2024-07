Nuestros expertos de GOAL Argentina analizan la posible salida de Rodrygo Goes del Real Madrid tras el fichaje de Kylian Mbappé.

No ha sido un buen año para Rodrygo Goes, que ha registrado una temporada irregular en el Real Madrid, con momentos excelentes y rachas muy malas en cuanto a goles. Sin embargo, Ancelotti sigue considerándolo pieza clave. Tras una discreta Copa América 2024, ¿qué dicen las apuestas de fichajes sobre el futuro de Rodrygo?

Cuotas fichajes Rodrygo Goes

Si consultamos las cuotas fichajes Rodrygo Goes en bet365, todo parece indicar que Rodrygo Goes no se moverá del Real Madrid en este mercado veraniego (Europa). Y eso que la llegada de Kylian Mbappé debería reducir su presencia en cancha pese a la salida de Joselu. Pero Ancelotti lo tiene claro: el carioca es pieza clave para los éxitos merengues.

Sin embargo, en fútbol nunca se puede dar nada por sentado y hasta que concluya el mercado el última día de agosto, todo será posible. Todo dependerá, asimismo, de cómo se muevan otros equipos. El Real Madrid no quiere deshacerse de Rodrygo Goes para reforzar a un rival directo en Champions League, pero si llega una gran oferta, será difícil decir no.

Estas son las cuotas actuales a las apuestas fichajes Rodrygo Goes:

Todas las cuotas son cortesía de bet365 y correctas en el momento de su publicación. +18. Juega con responsabilidad.

El Atlético de Madrid podría influir en una posible salida

Aunque lo lógico es que Rodrygo no salga del Real Madrid, lo cierto es que su vecino en la capital (al menos en términos de importancia, ya que también están otros equipos, como, por ejemplo, el Rayo Vallecano) podría influir en el futuro del atacante merengue. Porque el Atlético de Madrid quiere fichar a Julián Álvarez del Manchester City. ¿Y eso en qué afecta?

Aunque igualmente el Manchester City ha dicho que Julián Álvarez es intransferible, el mercado de fichajes da para negociar mucho. No sería la primera vez en la historia del fútbol que un jugador intransferible termina haciendo las maletas con destino a otra entidad. El caso es que, de completarse esta operación, los Citizens podrían fijarse en Rodrygo.

El brasileño sería un excelente sustituto para Julián Álvarez. Sin embargo, la entidad presidida actualmente por Florentino Pérez mantiene la calma. Saben que los colchoneros no están en posición de abordar una operación millonaria como la de La Araña. De hecho, intentarán convencer a Khaldoon Al Mubarak para abaratar el pago a cambio de Joao Félix.

Y este paso se antoja difícil. Si bien es cierto que el representante de Joao Félix es Jorge Mendes, un hombre cuya capacidad negociadora haría que el mismísimo Anaximandro de Samos creyese que la Tierra es plana, convencer a Guardiola para que acepte al atacante portugués en sus filas se antoja quimera. Por tanto, lo lógico es que Rodrygo no salga.

Sensaciones mejorables, pero un buen registro numérico

Es cierto que la temporada de Rodrygo ha sido extraña, aunque más en cuanto a sensaciones que en cuanto a números. Desde su llegada al Real Madrid, el ex de Santos no ha parado de crecer, aunque en esta última temporada ha empeorado ligeramente los números conseguidos en la campaña 2022/2023. Este es el resumen de su trayectoria:

Temporada Juegos Goles Asistencias 2019/2020 26 7 3 2020/2021 33 2 7 2021/2022 49 9 9 2022/2023 57 19 10 2023/2024 51 17 8

Esta temporada sí será clave por tanto para el futuro de Rodrygo Goes si se queda en el Real Madrid. Es un jugador muy querido por la afición. Si logra rendir a un nivel como el de la temporada 2022/2023 pese a la llegada de Mbappé, los blancos no renunciarán a él. Pero si baja mucho su rendimiento, una apuesta por su salida para la 2025/2026 sería ideal.

Kylian Mbappé no tiene por qué jugar en una banda

Una de las ideas que alimenta el optimismo es la versatilidad de Kylian Mbappé. El francés no tiene que jugar necesariamente en una banda. Es más, él mismo ratificó nada más ser presentado por el club de las 15 Champions League que podía jugar sin problema en cualquier puesto del ataque. Esto podría facilitar enormemente el rendimiento de Rodrygo.

Además, se contaba con la continuidad de Joselu, pero este ha decidido finalmente marcharse al fútbol árabe. Siendo así, dejar escapar a Rodrygo Goes tendrían un gran impacto negativo para una plantilla que jugará hasta siete competiciones. Sí, han traído a Endrick, pero será su primera temporada con 18 años, y habrá que ir poquito a poco.