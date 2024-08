Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen el mejor análisis de la Supercopa de Europa de la UEFA entre Real Madrid y Atalanta.

Nuestros expertos de GOAL analizan el duelo entre Real Madrid y el Atalanta por la SuperCopa de UEFA 2024 y las apuestas a ganador.

El Real Madrid es en teoría el dueño de casa frente al Atalanta italiano en el estadio Nacional de Varsovia en Polonia este miércoles 14 de agosto en esta final única a las 15 horas de Chile. El árbitro será el suizo Sandro Schärer.

1XBet es nuestra preferencia de agencia de apuestas para este partido por sus cuotas que entregan al minuto y porque son líder en el mercado con sus aciertos.

Real Madrid de local paga 1.55 y de favorito por el triunfo con Codere

El empate a 4.50 con Codere

Atalanta de visita paga 5.25 a ganador

Apostando a ganador al final del primer tiempo, 2.05 a favor de Real Madrid es y favorito, 2.40 si siguen empatados y para Atalanta a 5.50 con Codere

Goles en el partido; más de 1,5 a 1.22 y menos de 2,5 a 2.20

Ambos equipos a marcar goles; Sí a 1.80 y No a 1.95 con Codere

Las cuotas al próximo gol está a 1.36 a favor de Real Madrid

Sin goles a 15.00 y para el Atalanta en anotar el primer gol a 3.10 con Codere

Se anticipa una final ofensiva, de ataque en Varsovia considerando que los clubes siguen aún en pretemporada y con miras de empezar sus campañas para el 2024/25. Estos dos son campeones europeos en sus respectivas copas. No se lo pierdan.

Al Real Madrid no le gusta perder ni en los entrenamientos

El cuadro de Carlo Ancelotti quiere empezar con el pie derecho después de ganar nuevamente LaLiga y su 15to título de la Champions League. Un récord.

Es raro ver a los merengues perder dos partidos al hilo, y tanto en Chicago y en East Rutherford en los Estados Unidos este verano del hemisferio norte se han visto probando alternativas y calentando motores sin miras de conseguir resultados.

Eso es lo que las pretemporadas sirven, para ir rotando y probando. Para el hincha, quieren ver a las estrellas en vivo. Fueron derrotas frente al AC Milan y Barcelona pero el triunfo frente a Chelsea en Charlotte sirvió como el último estreno en suelo estadounidense antes de pisar suelo polaco para enfrentar al Atalanta y dar comienzo oficialmente la temporada.

Ya se ha visto el talento de Andriy Lunin en el arco. El ucraniano no soltó la titularidad con la atenta mirada de Thibaut Courtois pero sus esfuerzos en ganar en Wembley otra “Orejona” frente a Borussia Dortmund la temporada pasada.

Jude Bellingham anda casi intratable. Tuvo una relativamente buena Eurocopa y su juventud casi asusta porque hace tiempo que no se un inglés con una técnica exquisita que pueda, de verdad, lucir en el fútbol español porque no es un jugador netamente de físico y de pelotazos. Bellingham es frío para definir, habilidoso con el balón entonces puede maniobrar y con intensidad, que le nace debido a la velocidad que está acostumbrada a jugar. Su combinación con Vinícius Júnior, Rodrigo, Joselu y ahora sumando a Endrick da más poder dentro y fuera de la cancha a Florentino Pérez. Ancelotti pide y pide y no baja la vara de estándares.

Antonio Rüdiger no se ha visto bien en la zaga, Éder Militão sí y Lucas Vázquez se ha destacado por la derecha de lateral y eso que recién vuelve Dani Carvajal a integrarse.

Luka Modrić sigue y suma, como todo el crack que se conoce y junto a Carvajal, vuelven Camavinga, Valverde, Arda Güler, Tchouaméni debido a sus recientes compromisos en la Eurocopa y la Copa América. El adiestrador Ancelotti podrá volver a dar el rodaje y exigencia que ordena como DT y con su reconocido estilo de vieja escuela.

Kylian Mbappé no solo ha sido el gran reme on en el mercado y el peor secreto pero a la vez, ese factor x que buscaba Florentino Pérez para que Real Madrid siga dominando y Ancelotti pueda mantener su continuidad, regularidad que hace tan bien.

Frente al Atalanta, la línea de tres de Gian Piero Gasperini será engañosa porque Ancelotti es flexible con y sin balón pero el cuadro italiano es rápido en ocupar los espacios y numéricamente busca atacar y atacar y no especulan. Real Madrid tendrá que ingeniarse las cosas.

La DEA no se rinde

El Atalanta sorprendió y se ganó los corazones del público neutro y del fútbol en todos ámbitos porque rompe con la hegemonía del fútbol italiano.

Gian Piero Gasperini es un técnico que sale con las suyas y va con jugadores que dominan el balón para combinar, desbordar y liquidar. No busca contener tanto, no busca aguantar y no especula, no espera al rival como se le espera y aguanta en los equipos italianos que se van a replegar con efectividad.

Lejos de los días de elegancia, Atalanta trajo alegrías para su ciudad, Bérgamo y humilló al flamante nuevo campeón alemán, el Bayer Leverkusen 04 de Xabi Alonso en Dublín para levantar el trofeo de la Europa League.

Ahora sí esi, varios de la vieja guardia se han ido. Marcharon Pierluigi Gollini, Aleksei Miranchuk, Hans Hateboer y Duván Zapata a Torino.

¿Cómo logrará el La Dea complicar y vencer al Real Madrid? Con un balde de agua fría entrando con todo en los primeros minutos.

La intensidad del Atalanta le puede jugar en contra eso sí. El 3-2-4-1 funciona mejor como esquema táctico porque cuando Gasperini ha usado otros sobre todo en amistoso para probar, no resultan eficientes en goles pero sí en aprendizaje.

El último amistoso fue contra el popular St. Pauli alemán y el 3 a 0 en contra y comprueba que Gasperini busca afinar detalles para ir con todo y ganar la Supercopa.

Contrataron a Mateo Retegui de Genoa, aseguraron un contrato permanente para el atacante belga Charles De Ketelaere del AC Milan además agregaron al mediocampista Ibrahim Sulemana de Cagliari, y al par de delanteros Ben Godfrey del Everton inglés y a Nicolò Zaniolo a préstamo desde el Galatasaray turco. Lo malo es que Gianluca Scamacca con su lesión a los ligamentos cruzados lo tiene marginado por meses y no sabe aún cuándo volverá a su cien por cien. Se espera un pronto debut oficial para Retegui que de seguro va a entretener a sus fieles con sus goles.

No le interesa si es Real Madrid o con quien sea, ordenará a sus tropas a sofocar y a presionar para recuperar el balón y a liquidar. Es vistoso su juego y Atalanta buscará repetir la hazaña de la Europa League con este trofeo que suma al palmarés a los equipos campeones de las dos competiciones de mayor prestigio a nivel clubes en el viejo continente.

Predicción: Real Madrid 1-1 Atalanta BC (0-1) en tiempo extra.