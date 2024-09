Boca Juniors vs River Plate

Nuestros expertos de GOAL Argentina repasan los mercados de apuestas en tarjetas y penales para el superclásico argentino Boca vs River.

El sábado 21 de septiembre se disputa el superclásico a las 16 horas (Chile). River vendrá de su batalla ante Colo-Colo y esto puede pasarle factura. Un juego frente a Boca siempre motiva, pero River sabe que, dada su clasificación en la tabla de la Liga Profesional, es mejor centrarse en Copa Libertadores. ¿Pero cuáles son las apuestas Boca vs River más interesantes?

En esta ocasión, vamos a enfocarnos en los mercados de apuestas relativos a las polémicas. Sabemos que un superclásico es siempre un partido caliente, por lo que es posible que merezca la pena hacer apuestas al número de tarjetas o a si se concederá o no un penal. Hacemos un repaso estadístico para analizar si las cuotas a tarjetas y otros mercados polémicos presentan valor.

Cuotas tarjetas y penales para el superclásico Boca vs River

En 2023, el superclásico registraba un récord: ¡6 expulsados! ¿Se podrá repetir en el superclásico correspondiente a la Fecha 15 de la Liga Profesional Argentina? El último enfrentamiento entre ambos en La Bombonera no registró ningún expulsado, pero en juegos tan calientes, nunca se sabe. Repasamos algunas de las cuotas a mercados polémicos:

Referí del Boca vs River: Estadísticas de Nicolás Ramírez

El árbitro del superclásico nos puede dar muchos datos respecto a las cuotas al mercado de tarjetas. Obviamente, cada partido es un mundo, y mucho más un superclásico, donde los nervios están a flor de piel. De hecho, el penúltimo Boca vs River registró un total de 13 tarjetas (teniendo en cuenta el sistema de conteo de Betano), superando el UNDER.

Sin embargo, el último Boca vs River, en octubre de 2023, registró 8 tarjetas, justo por debajo del UNDER 8.5 tarjetas propuesto por Betano a cuota casi 2 a 1. Y Nicolás Ramírez avala esta tendencia, pues de los 14 juegos dirigidos en liga, solo 5, si los números no nos fallan, superaron las 8.5 tarjetas (lo que significa un 66 % de los juegos con 8 tarjetas o menos). Sin embargo, la cuota refleja un 50 % de probabilidades de superar las 8 tarjetas.

Asimismo, Nicolás Ramírez no parece un árbitro muy dispuesto a sacar tarjetas rojas. De hecho, su promedio de tarjetas rojas en toda su carrera profesional es de 0.21 por partido. Estadísticamente, esto se traduciría en una cuota de 4.75 a 1 para la tarjeta roja. Eso sí, los Boca vs River son muy calientes, pero los 3 últimos superclásicos cumplirían el UNDER.

¿Podrá haber penal en el juego entre Boca vs River?

De las cuotas que huiríamos siempre son aquellas cuotas a tarjeta roja o penal concedido, pues apenas se pagan 1.50 a 1 en Betano. Se trata de pronósticos Boca Juniors contra River Plate que se aciertan en caso de que durante el juego haya una tarjeta roja o un penal (da igual contra quién). Sin embargo, ya vimos que Nicolás Ramírez no suele expulsar.

Respecto a la posibilidad de un penal, repasemos los números de Nicolás Ramírez en Liga Profesional Argentina 2014:

En 14 fechas, ha concedido 2 penales.

Ambos penales han sido cobrados en un mismo juego: Independiente vs Banfield de junio de este año.

Por tanto, las probabilidades de que se pite un penal son de 14.29 % en términos absolutos, pero en términos relativos serían de apenas el 7.14 % (ambos penales se pitaron en el mismo juego). Sin embargo, de nuevo: Hay que tener en cuenta que los partidos Boca vs River son muy calientes y ambos necesitan ganar si quieren seguir en la lucha por el título.

¿Qué nos dice el último enfrentamiento entre Boca y River?

Aunque obviamente influye la cancha en la que se juega, tomaremos en cuenta el último partido entre ambos, que fue en El Monumental. Estudiando las estadísticas, extraemos las siguientes conclusiones para apuestas al mercado de tarjetas, faltas y penales:

El último juego entre ambos registró 25 faltas. Hay que tener el cuenta que la media de fouls cobrados por Nicolás Ramírez por partido es de 25.14. Estos datos pueden servir para apuestas OVER/UNDER de tiros libres.

11 tarjetas amarillas, lo que superaría el UNDER de 8.5 tarjetas propuesto por Betano. Sin embargo, la media de tarjetas amarillas mostrada por Nicolás Ramírez está bastante lejos de esta cifra, siendo 5.86 por juego.

Si vas a apostar al mercado de tarjetas, ten en cuenta las reglas de conteo de Betano, como, por ejemplo, un máximo de 3 tarjetas por jugador (la tarjeta roja vale 2) o el no conteo de tarjetas al banquillo (contarán si es un jugador el amonestado y este salta a la cancha).