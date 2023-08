San Lorenzo Vs Sao Paulo 03/08/23 | Consejos de apuestas y predicciones

Nuestro experto te trae varias recomendaciones para apostar entre San Lorenzo y Sao Paulo por Copa Sudamericana

San Lorenzo llegó al pico de su rendimiento hace algunos meses donde pelearon el título argentino mano a mano con River, pero lentamente se fue destiñendo y aunque finalizó en la tercera colocación, lo hizo a 15 puntos del campeón. En la Copa finalizó segundo en su grupo y clasificó por méritos propios, pero también aprovechando la derrota inesperada de Palestino como local en la última jornada.

Sao Paulo por el contrario, comenzó con algunos tropiezos, pero se acomodó hasta ganar su grupo de la Copa Sudamericana con cinco triunfos y un empate. Mientras que en el Brasileirao está lejos de la punta, pero perdieron sólo uno de los últimos cinco encuentros.

Sin dudas, esta serie será muy cerrada entre dos equipos con mucha historia en Sudamérica y que saben muy bien que nada va a definirse en el primer partido.

San Lorenzo vs Sao Paulo - Consejo de Apuesta

· Resultado empate @3.00 con bet365

· Ambos equipos no anotarán @1.57 con bet365

San Lorenzo vs Sao Paulo Apuesta 1: Empate @3.00 con bet365

San Lorenzo y Sao Paulo proporcionarán un choque de estilos muy marcados y muy distintos entre sí.

Los Cuervos, dirigidos por Rubén Darío Insúa quien fuera campeón con la institución de la Sudamericana 2002, no tienen problema en ceder el protagonismo y esperar su momento en el partido a base de juego directo y sin demasiada elaboración.

En los últimos partidos, San Lorenzo mermó su nivel principalmente por su condición física debido a la poca rotación de sus jugadores titulares, quienes vienen afrontando las tres competencias (Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana) y no gana hace tres encuentros.

Los Paulistas, en cambio, buscan tener buen trato por la pelota y no rifar la tenencia hasta no encontrar el hueco exacto por dónde lastimar al rival. Sao Paulo no gana hace cuatro partidos en condición de visitante, habiendo anotado únicamente dos goles en esos encuentros. En esta Copa, el equipo brasilero no recibió ningún gol en contra en toda la competición.

San Lorenzo vs Sao Paulo Apuesta 2: Ambos equipos no anotarán @1.57 con bet365

En el plano local, San Lorenzo supo estar 1503 minutos sin recibir ningún gol en el Nuevo Gasómetro (poco más de 16 partidos) desde fines de 2022 hasta que Argentinos Juniors rompiera esa racha el pasado 22 de julio. Eso demuestra que el Ciclón es un equipo muy comprometido en la defensa, difícil de penetrar y que normalmente mantiene su arco en cero.

Los Paulistas sólo recibieron dos goles en los últimos seis enfrentamientos mostrando que también es un equipo que cuando tiene que defender lo hace con gran capacidad.

El historial entre ambos marca una gran paridad en seis enfrentamientos con tres triunfos por lado, siendo el último cruce en la Copa Libertadores 2015 donde ambos ganaron 1 a 0 en sus respectivas condiciones de local.