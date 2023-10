San Lorenzo Vs Platense 26/10/23 | Apuestas y predicciones

Cómo apostar el San Lorenzo Vs Platense este jueves

La Copa de la Liga Profesional Argentina transita las últimas fechas de la etapa regular con muchas cosas en juego, ya que los equipos se disputan la permanencia, la clasificación a las copas internacionales y la posibilidad de avanzar a la siguiente instancia. Con esto último se ha ilusionado Platense, que actualmente se ubica cuarto en su zona y el próximo jueves visitará a San Lorenzo a partir de las 18.30 en el Estadio Pedro Bidegain.

Los conducidos por Martín Palermo llegan a este encuentro con una muy buena serie de resultados, ya que acumulan cuatro partidos sin perder con tres triunfos y un empate. De esta manera, suman 14 puntos que los posiciona en el cuarto lugar de la zona B, a tan solo tres tantos de Belgrano de Córdoba, que es el único puntero. Además, esta buena campaña le permitió al Calamar olvidarse de la pelea por la permanencia y comenzar a soñar con disputar algún torneo internacional.

Por el lado local, la calma que había comenzó a desvanecerse. San Lorenzo parece haber perdido la brújula en los últimos partidos y ha conseguido tan solo un triunfo en los últimos ocho partidos. Además, en su última presentación como local cayó por 3 a 0 con Newell’s y este resultado hizo explotar a la gente, que todavía se ilusiona con la Copa Argentina pero que sabe que el rendimiento del equipo está lejos del que tanta solidez le otorgaba a principio de año.

Apuesta Pronóstico Cuota Apuesta ganador Empate 2.80 en bet365 Marcarán ambos equipos Sí 2.50 en bet365

El Calamar, ante la chance de sumar en el Nuevo Gasómetro

Desde su vuelta a primera, Platense no ha podido ganarle a San Lorenzo. Sin embargo, se encuentra ante la posibilidad de revertir esta historia este mismo jueves, ya que llega a este encuentro con gran confianza tras acumular cuatro partidos sin caer con tres victorias, entre las que se encuentra el triunfo en cancha de Racing.

Por su parte, San Lorenzo lleva tres juegos consecutivos sin ganar en su estadio, con una derrota y dos empates. Además, las dos derrotas seguidas ante Newell´s y Godoy Cruz por este torneo encendieron las alarmas en el equipo de Rubén Darío Insúa, que necesita imperiosamente volver a sumar para no perder la posibilidad de acceder a la siguiente Copa Libertadores.

Sin embargo, no parece haber un claro favorito para este partido. Si bien Platense llega mejor, resulta difícil que en condición de local y tras más de una semana de trabajo San Lorenzo no pueda encontrar la forma de generarle peligro al rival y llevarse, al menos, un punto de este encuentro, que además sería un resultado que no le caería tan mal al conjunto de Palermo.

Ambos equipos irán en busca de convertir

Si bien ambos equipos acostumbran a jugar partidos cerrados, el enfrentamiento entre ambos podría ofrecer oportunidades. En primer lugar para Platense, que ha marcado al menos un gol en cinco de sus últimos siete partidos y viene de convertirle dos a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Sin duda, el equipo de Saavedra cuenta con herramientas suficientes para lastimar a cualquier defensa.

En tanto, San Lorenzo tiene la obligación de salir a ser protagonista. Primero por el hecho de ser local y segundo por la necesidad de conseguir buenos resultados. Vale destacar que jugando en condición de local ha podido marcar en cinco de sus últimos seis partidos, por lo que seguramente cuente con chances de lastimar al arco local.