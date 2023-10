River Plate Vs Talleres 08/10/23 | Apuestas y predicciones

Apuestas recomendadas para River Plate Vs Talleres este domingo

River y Talleres se enfrentan en el Monumental por la octava jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional en un duelo entre dos candidatos a quedar entre los cuatro primeros del grupo y clasificar a cuartos de final.

River cambió su imagen al vencer como visitante en el Superclásico a Boca por 2 a 0 el pasado domingo, y se ubica en el segundo puesto con 13 unidades producto de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. El Millonario lleva una racha inédita de 18 victorias consecutivas como local por todas las competencias.

Talleres viene de igualar sin goles ante Belgrano en el clásico cordobés y suma 11 puntos en la tabla con tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

La liga pasada, River se coronó campeón y los Tallarines quedaron en el segundo escalón de la tabla, peleando cabeza a cabeza hasta las últimas jornadas.

Apuesta Pronóstico Cuota Doble Oportunidad Empate o Talleres de Córdoba 2.25 con betsson Ambos Equipos Anotan Sí 1.92 con betsson

Talleres, la bestia negra del River de Demichelis

Talleres de Córdoba posee una racha muy particular ante River y quiere seguir con ese registro al vencerlo en los últimos cuatro duelos directos entre ambos. El último de ellos por Copa Argentina y los tres anteriores por la liga local.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en el Monumental, River no pudo ganar en ninguno, y de los últimos seis en cualquier estadio, cinco fueron triunfos de la T de los cuales dos de ellos ocurrieron en Nuñez.

Sin ir más lejos en la liga del semestre pasado, Talleres venció a River y casualmente fue el partido siguiente al que River derrotó a Boca. Y como si fuera poco, la última vez que River había perdido en el partido siguiente a una victoria en el superclásico ocurrió en 2004, casualmente ante Talleres.

El entrenador de Talleres Javier Gandolfi enfrentó dos veces a su amigo Martín Demichelis, técnico de River, quienes se conocen desde pequeños, y en las dos oportunidades triunfó el Cobija.

Goles en ambos lados en la tarde de Núñez

El poderío ofensivo de River es tan innegable como sus falencias defensivas: anotó al menos un tanto en cada uno de los partidos del año jugados en el Monumental, pero de los últimos seis encuentros allí, le convirtieron en cinco.

Si bien Talleres ya no cuenta con su goleador Michael Santos, de los últimos once partidos fuera de Córdoba, convirtió en diez. Por otro lado, no se registra un enfrentamiento entre River y Talleres sin goles desde hace 14 partidos, siendo el último hace más de 20 años por la Copa Libertadores 2002.

River es el equipo más goleador de la Copa de la Liga con 14 goles en siete partidos y justamente los de Demichelis y los de Gandolfi son los equipos más goleadores del año calendario con 64 goles para la banda roja y 52 para los albiazules.