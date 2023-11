River Plate Vs Instituto 26/11/23 | Apuestas y Predicciones

Mejores apuestas para River Plate Vs Instituto por Copa de la Liga

River recibe a Instituto de Córdoba por la última jornada del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional en busca de asegurarse el primer lugar de la clasificación. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América de Avellaneda debido a una serie de recitales que se vienen realizando en las últimas semanas en el Monumental de Nuñez.

El Millonario lidera el grupo con 23 unidades al igual que Huracán e Independiente, aunque con mejor diferencia de gol. Con un empate se asegurará un lugar entre los ocho mejores del certamen, y un triunfo prácticamente lo dejaría en la primera posición.

Instituto suma 19 puntos, se ubica en el séptimo lugar y sueña con un triunfo y una serie de resultados para meterse en cuartos de final. El elenco cordobés superó su primer objetivo de permanecer en la categoría y sabe que todo lo que venga de acá en más será un extra.

Apuesta Pronóstico Cuota Primer Tiempo / Tiempo Completo River Plate / River Plate 2.35 con betsson Total de Goles Más de 2.5 2.00 con betsson

River sacará ventaja en la primera etapa para asegurarse la clasificación

El Millonario viene de dos derrotas consecutivas y necesita una victoria con urgencia para despejar las críticas que se sembraron en estas últimas semanas, en especial con el parate por la fecha FIFA.

River sólo perdió dos encuentros como local en todo el año, aunque en este caso el partido se desarrollará con todo el público millonario, pero en un estadio que no es el suyo. El Millo ya utilizó la cancha del Rojo para ser local durante 2020 y principios de 2021 cuando su estadio estaba en las primeras etapas de la refacción. En ese lapso disputó diez encuentros de los cuales ganó siete y perdió tres.

Si bien en los últimos años no coincidieron en la misma categoría, River no perdió ante la Gloria en los últimos 14 enfrentamientos con once triunfos y tres empates, siendo la última victoria cordobesa en la temporada 1986/87.

Como local la Banda Roja sólo cayó una vez ante Instituto en toda la historia en once partidos disputados y lleva ocho triunfos consecutivos.

Los dirigidos por Diego Dabove apenas ganaron dos de sus últimos ocho juegos y una vez cumplido el objetivo de permanecer en Primera, apenas pudo igualar sin tantos ante Barracas Central.

Goles en la tarde de Avellaneda

River lleva diez encuentros consecutivos anotando goles y es el equipo más goleador de la Copa de la Liga con 24 tantos en trece juegos. Al mismo tiempo, el arco de Franco Armani recibió cinco tantos en los últimos dos encuentros y hace tres que le convierten al menos un tanto por partido.

Por su lado, la Gloria es el segundo equipo menos goleado con sólo siete goles recibidos, aunque de los últimos siete partidos le anotaron en cinco.

En cinco de los últimos seis duelos entre River e Instituto jugados en Buenos Aires se marcaron al menos tres goles por partido.