River Plate Vs Arsenal 17/09/23 | Apuestas y predicciones

Cuotas y apuestas favoritas para el duelo entre River Plate y Arsenal este domingo por Liga Profesional Argentina

Luego de haber caído en dos de los tres primeros partidos de la Copa de la Liga, River Plate buscará volver al triunfo ante Arsenal en el marco de la cuarta fecha. El encuentro se llevará adelante el próximo domingo a las 19.30 en el Estadio Más Monumental.

Los conducidos por Martín Demichelis vienen de encender las alarmas tras la caída ante Vélez en condición de visitante. Por eso, este partido buscará ser una recuperación para volver a los puestos de clasificación y, además, seguir ampliando una racha de 16 encuentros consecutivos ganando en condición de local.

Por su parte, Arsenal depende de un verdadero milagro para no descender y el presente no parece conspirar para que eso suceda: ha caído en dos de los tres partidos que disputó en este torneo y acumula 12 partidos sin ganar fuera de casa. Además, ya no cuenta con su principal figura, Santiago Toloza, quien fue transferido a Independiente.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado y marcarán ambos equipos River ganará y marcarán ambos equipos 3.00 en bet365 Más/ menos goles Más de 3,5 goles 2.50 en bet365

River busca un triunfo que lo vuelva a meter en la pelea

El Millonario no solamente intentará recuperar el protagonismo perdido en su zona, sino que también tomarse revancha de la última derrota que sufrió en su estadio que justamente fue ante Arsenal. Sin embargo, ha estado mucho más contundente desde ese partido y parece difícil que los de Sarandí puedan complicarlos sin su principal figura.

Además, el nivel del conjunto de Federico Vilar no ha sido nada auspicioso fuera de casa, ya que ha perdido nueve de los últimos once encuentros en esa condición y se encuentra a 18 puntos de poder salvarse del descenso.

Sin embargo, intentarán aprovechar las falencias del equipo local para poder convertir como lo hicieron la última vez que visitaron el Monumental, donde marcaron dos tantos. Los problemas de River en defensa son evidentes: le han convertido mucho de pelota parada y ya lleva nueve partidos consecutivos sin poder terminar con la valla invicta.

Se espera una fiesta de goles en el Monumental

La jerarquía de River en la zona ofensiva y las falencias en su última línea forjan un combo perfecto para ver un partido con muchas emociones. Tan es así que su último antecedente en casa fue con un 5 a 1 ante Barracas Central, mientras que dos de los tres partidos que ha disputado en este certamen han concluido con más de 3,5 goles.

Por su parte, Arsenal ha elevado su promedio de gol en los últimos juegos ya que ha convertido y le han marcado cuatro tantos en los últimos dos encuentros que disputó (victoria por 3 a 2 ante Argentinos Juniors y derrota por 2 a 1 frente a Barracas Central).